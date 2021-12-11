Скандал в МВД: как заместитель Монастырского устроил конфликт на КПП и чем это для него обернулось

Скандал в МВД: как заместитель Монастырского устроил конфликт на КПП и чем это для него обернулось

Чиновника отстранили от его обязанностей.

Заместитель министра внутренних дел Александр Гогилашвили, отвечающий в ведомстве за борьбу с наркотиками, поскандалил с полицейскими на въезде в Донецкую область. Конфликт возник из-за того, что правоохранители хотели проверить его авто и документы.

Видеокадры уже обсуждается вся страна, а чиновник отстранен. Детальнее — в сюжете ТСН.19:30 за 11 декабря.

Въезд в Донецкую область со стороны Харьковской называют первым блок-постом. В 16:00 здесь уже сумерки. На КПП въезжают два внедорожника, игнорируют требования полицейских и пытаются проехать без проверки. Их вынуждают остановиться. Из машины выходит мужчина в сопровождении нескольких охранников. Человек, который отказывается предоставить документы на проверку – это заместитель министра внутренних дел Украины Александр Гогилашвили. Он убежден, что подчиненные должны помнить его лицо.

До зоны боевых действий отсюда далеко. Впрочем, обзор всех въезжающих в зону ООС обязателен. Гогилашвили уверен, что в его авто проверке не нуждается: "Я не должен здесь тратить время и доказывать тебе, что я замминистра". Затем начинает оскорблять и угрожать подчиненным. Одного из них хватает просто за оружие.

В Министерстве внутренних дел Гогилашвили работает с 2019 года – сразу заместителем министра. До назначения на этот пост десять месяцев являлся социальным работником международной общественной организации "Центр Здоровой Молодежи". Начинал карьеру в российском Ростове-на-Дону, воспитателем детского сада. В Украину перебрался в 2012 году. В настоящее время отвечает в МВД за борьбу с наркотиками.

У заместителя МВД произошел конфликт с правоохранителями на въезде в Донецкую область | Новости Украины

На видео с блокпоста уже отреагировал министр внутренних дел. В Фейсбуке Денис Монастырский написал, что инициирует служебную проверку. На время расследования заместитель отстранен. "Я лично изучу все детали произошедшего и приму соответствующие управленческие решения", — говорится в сообщении.

Через три часа после сообщения Монастырского на ситуацию отреагировал и сам Гогилашвили. Тоже в своей соцсети он извинился, а свое поведение назвал "чрезмерной эмоциональностью".