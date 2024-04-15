Скандал в прямом эфире: Маляр довела до слез нардепку, муж которой два года – на войне

Экс-замминистра обороны довела до слез народную депутатку во время прямого эфира. Последняя даже заплакала, а все из-за многострадального вопроса о демобилизации. У депутата мужчина — на войне, он служит более двух лет без отдыха, а вот экс-замминистра обороны говорит, что он сам знал, на что подписывается.

Почему разразился скандал, что возмутило общество в этой истории и чем все завершилось, рассказывают журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Скандал в прямом эфире

Скандал случился 12 апреля прямо в прямом эфире. В момент, когда речь зашла о демобилизации военных с фронта, там уже более 2 лет фактически без нормального отдыха. Обсуждение прошло в эфире программы 90 минут дискуссии на "Суспільному". Экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что если демобилизацию провести сейчас, то государство потеряет боеспособность, а соответственно, делать этого нельзя.

“Что касается демобилизации, я просто одну фразу вам скажу, если ее провести в тех условиях и угрозах, которые сейчас существуют, мы просто не сможем восстановить ту боеспособность, которая есть сейчас. В таких условиях ее снижать не можем, вот и вся история.

Нардепка не удержалась

И здесь, понеслось. В этом же эфире участвовала нардепка Инна Совсун, муж которой, как и сотни тысяч украинцев, на фронт пошел еще в первый день полномасштабного вторжения. Он до сих пор находится там, а вот пункт о демобилизации, напомним, исключили из законопроекта о мобилизации прямо перед голосованием. Поэтому этот вопрос снова повис в воздухе и является едва ли не самым острым в обществе. Объяснить, почему так произошло, еще до этого эфира пытался народный депутат Украины, кандидат юридических наук, член Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

“Пункт о демобилизации изъяли из-за того, что субъект права законодательной инициативы – Кабинет министров Украины – принял решение и обратился с письмами, которые вы можете найти уже, они направлены в Верховную Раду Украины, с просьбой изъять эти вопросы и поручить правительству разработать отдельный законопроект, связанный с увольнением. Я бы здесь не применял термин "демобилизация", он в условиях войны вообще не применяется, поскольку демобилизация — это перевод всего на мирный лад, а до конца войны мы можем говорить лишь о дополнительных основаниях для увольнения с военной службы отдельных категорий военнослужащих, которые в течение определенного срока выполняли боевые задания. Поэтому мы в этом законе поручили Кабинету министров разработать и внести на рассмотрение парламента соответствующий закон, который будет регулировать вопрос увольнения с военной службы воюющих военнослужащих. На мой взгляд, как раз это и отражает реальные настроения в обществе. Люди, простыми словами, конечно, хотят, чтобы их родные и близкие вернулись с фронта домой, но пока мы ведем войну за фактически наше самосохранение, нас как государства, как государственности, как народа Украины и нации, то говорить об увольнении сейчас преждевременно. было принято такое решение”.

Инна Совсун – народная депутатка / Фото: УНІАН

Почему ссорились Маляр и Совсун?

Фактический этот же тезис повторила Анна Маляр в прямом эфире Общественного, однако сделала это довольно своеобразно, несколько раз перебив нардепку Инну Совсун. По словам Маляр, военные, которые 24 февраля шли воевать, должны сами понимать, что до конца войны демобилизация невозможна. В ответ на это Инна Совсун не удержалась и заплакала в прямом эфире.

"Я таки хочу отреагировать на это. Мы все очень хорошо понимаем, что замена военных — это длительный процесс, это не может произойти моментально. И то, о чем Юрий только что говорил, о сроке обучения командного состава, ну это долгий срок обучения Чем раньше ты его начнешь, тем быстрее ты его завершишь. окажемся в ситуации, когда воевать будут одни и те же.

Объяснение Совсун

С этого момента есть еще интересный нюанс. Пока Анна Маляр высказывала свое мнение, ее участники эфира не перебивали, но куда там, когда слово взяла Инна Совсун. Тем не менее, нардепка объяснила, почему так остро реагирует на этот вопрос: "Мой муж ушел на фронт 24 февраля 22 года и он до сих пор там".

Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила / Фото: Getty Images

"Должны знать на что идут"

Впрочем, Анна Маляр заявила, что муж Совсун, как и другие военные, перед походом на фронт, должны были почитать Конституцию, и знать, что конец военного положения — демобилизация невозможна: “А он когда шел, он же знал норму Конституции, что демобилизация невозможна заранее до завершения военного положения? А как вы с Конституцией это совмещаете? Есть четкая норма. И знали, что демоблизировать не могут, пока идет военное положение”.

Маляр сделали замечание

Дискуссия продолжилась, и даже не то, что дискуссия, а настоящая ссора. Анна Маляр не давала Инне Совсун даже высказать свое мнение. На что обратила внимание и другая нардепка Ирина Геращенко и тоже сделала замечание Маляр, который должен по крайней мере относиться с уважением к жене военнослужащего.

"Госпожа Анна, я буду завершать сама. Он пошел защищать страну, госпожа Анна, вы не будете меня перебивать. В Конституции также написано, что у всех есть равные права и обязанности. Я хочу сказать о том, что когда люди ушли 24 февраля, то им надо не обвинять, что они не дочитали что-то в Конституции, а поблагодарить их семьи, которые их ждут два года, а не обвинять в том, что они что-то не дочитали. .. Я вас ни разу не перебила, хотя несколько раз очень хотела.

Собственное мнение или от имени власти?

Маляр поинтересовалась, была ли ротация у мужчины нардепки и отметила, что уже несколько месяцев нет никакого отношения к власти, то есть в эфире она озвучивает свое собственное мнение. Напомним, что с должности заместителя министра обороны Маляр была уволена в сентябре 2023 года.

“Мой муж пошел защищать страну, вас, всех тех, кто нас сейчас смотрит. Я два года его жду. Я регулярно не сплю по ночам, так же, как сотни тысяч других женщин, ожидающих своих мужчин. Есть миллионы других мужчин, которые тоже могут воевать. У нас воюют не ушедшие 24 февраля, у нас воюет вся страна. Сейчас то, что вы говорите, вы перекладываете ответственность на тех, кто сделал самый важный момент в истории. А вы сейчас делаете вид, что этой проблемы не существует. Что эти люди железные и могут воевать дальше. Он через два года едва видел своих детей. И ротация этого не спасет. Ротация не спасет никого. Потому что ротация — это возможность отдохнуть, но это не возможность вернуться к нормальной жизни, которой они заслуживают, люди заслуживают того, чтобы их заменили. Сейчас отказывать им в этом праве – это неуважение к ним. Я понимаю все сложности, я понимаю, что заменить, в том числе моего любимого мужчину, будет очень сложно с его уровнем подготовки, но для того чтобы его заменить, то замену ему нужно начинать готовить сегодня, чтобы через год-полтора, они были. Нет, она не готовится, потому что те объемы, которые мы видим по мобилизации, они демонстрируют, что замены этой не будет, и что он будет воевать дальше, и я дальше не буду спать по ночам, и то же будет у других людей”.

Впоследствии, в Instagram нардепка прокомментировала конфликт, отметив, что до сих пор не может «оправиться» от сказанного Маляром.

"Зашла в метро на своей станции, случайно села в поезд в противоположную сторону. Что-то я не могу прийти в себя после услышанной фразы Анны Маляр о том что" ну те мужчины. мобилизовавшихся в первый день, они же знали, что это до конца войны“ Сами виноваты, ага. Как теперь это забыть?

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Что говорят коллеги нардепки?

На скандал отреагировала сопредседатель партии Европейская солидарность Ирина Геращенко, которая также присутствовала на телеэфире вместе с Маляром и Совсуном. Она подчеркнула, что Маляр довела до слез Совсуна, которая говорила от имени сотен тысяч жен, дочерей, любимых наших воинов.

"Ноль эмпатии, ноль уважения к воину и их семьям, ноль человечности. Калиброванное хамство. Это не просто провал коммуникации. Это осознанная позиция, когда на военных уже сейчас перекладывают ответственность. За все, Inna Sovsun, мое огромное уважение и благодарность."

Отреагировал на скандал и нардеп Алексей Гончаренко. Он тоже осудил эксзамминистра обороны: "А теперь я хочу сказать об Анне Маляр. Знаете, есть такие люди, которых ты посылаешь на три буквы, а они снова лезут. Это о ней. Этот безумный человек едва уволили из Минобороны, а теперь он вернулась в Генштаб. Прямо сейчас она самая медийка в ЗСУ. .Я бы ее головой "колхозных вестей" не назначил. Как так личность можно допускать к воюющей стране у меня вопрос. уволят. И наконец в ВСУ все смогут выдохнуть.

Кто поддержал Анну Маляр?

Но нашлись и те, кто наоборот поддержал именно Анну Маляр, среди них нардепка Марьяна Безугла, тоже известная на всю страну всевозможными скандалами.

"О хейте Анны Маляр. Она сказала правду. Не достаточно "эмпатийно", надо было совсем иначе; но как есть. Что мобилизованные должны понимать, на что идут, и если начинается полномасштабная война, то никаких сроков мобилизации-демобилизации может не быть до Говорила она не простой "жене военнослужащего" и не о "мужем-военнослужащем-штурмовике на нуле". муж — медик. Кстати, где это ваше, "пусть родственники депутатов воюют".

Что говорит сама Маляр?

Сама Маляр 12 апреля опубликовала фрагмент из эфира, написав, что если Украина введет демобилизацию в тех условиях, в которых сейчас есть, то просто потеряет боеспособную армию.

"Если в таких условиях, как сложились сейчас, мы сделаем демобилизацию, то просто потеряем боеспособную армию.

С положительного – наконец, впервые за два года полномасштабного вторжения, началась системная ротация подразделений, находящихся в районах боевых действий."

Должен извиниться или нет?

Так что ни извинений, ни объяснений. Хотя как минимум, за то, что перебивала, извиниться наверняка стоило бы. Как ни крути, но это тот случай, когда разговор происходит с женой защитника, хоть она и нардепка.

Напомним, известие об исключении процесса демобилизации из мобилизационного законопроекта разволновало украинское общество. Что же произошло на самом деле, возможна ли ротация или демобилизация вообще, рассказали журналисты TSN.UA в другом сюжете.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ: почему убрали из законопроекта и чего теперь ждать военным

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