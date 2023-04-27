Скандал в ресторане в Днепре: против владелицы, которая ссорилась с работниками ТЦК, возбудили дело (видео)

Против владелицы элитного ресторана в Днепре возбудили дело по ч.2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, которое может грозить женщине за сопротивление работникам ТЦК и СП (новое название военкоматов) — лишение свободы сроком до двух лет. Сейчас продолжаются следственные действия.

Об этом ТСН.ua сообщили в Главном управлении Национальной полиции Днепропетровской области.

Напомним, что на этой неделе в Сеть попало видео, на котором женщина в Днепре спорит с представителями ТЦК в помещении заведения. Военные посетили элитный ресторан в центре города, чтобы проверить документы у мужчин. Однако женщина стала мешать им.

Скандал в ресторане в Днепре

"Х*й какой-то пришел вместе с тобой. А вы же все вместе, все х*и, выходит", — кричала владелица заведения.

Также читайте Граната взорвалась во время застолья: в Днепропетровской области пострадала компания соседей

Она отказывалась пропустить военных, объясняя это тем, что после таких проверок в ее ресторан перестанут приходить клиенты.

"Какую работу вы делаете? Я уважаю военнослужащих. Но я буду разговаривать и "тыкать", что захочу, то и буду делать. Это вы меня не уважаете. Поэтому вы пришли в мое заведение и трогаете моих гостей. Когда вы будете ходить, никто ходить не будет", – сказала владелица заведения.

Также женщина спросила одного из работников ТЦК, сколько ему лет и почему он не на фронте.

Реакция военных

На скандальное видео из Днепра отреагировал военнослужащий Вооруженных Сил Украины Евгений Карась. На своей странице в Сети мужчина написал, что владелице ресторана следует извиниться перед военнослужащих, которые выполняли свои обязанности.

Владелица заведения публично не комментирует инцидент. На странице женщины в Instagram пользователи оставили десятки комментариев по поводу скандального видео. Они разделились на два лагеря — одни поддержали женщину, другие написали, что ждут ее извинений перед военными.

Скандалы при вручении повесток

Напомним, что в Ивано-Франковске жестоко задержали мужчину из-за повестки. На опубликованных в Сети кадрах видно, как мужчина лежит на асфальте лицом вниз, а возле него стоят два человека в военной форме.

Ранее по Сети разлетелось видео, где сотрудники военкомата передвигались в Одессе на автомобиле скорой помощи и раздавали повестки. Общественность возмутил еще один случай в Одессе – жестоко задержали мужчину во время вручения повестки. Из-за этого инцидента была назначена служебная проверка.

Похожий случай произошел в Днепре. В Сети опубликовали видео, на котором трое мужчин в военной форме гонятся за гражданским. Один из военных в руке держит какие-то бумаги.

А во Львовской области ТЦК прислал повестку мужчине без кистей и с протезами на ногах. В свою очередь, чиновники Львовской области не видят в этой ситуации ничего скандального.

Читайте также: