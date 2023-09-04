Скандал в роддоме: на Хмельнитчине младенец больше месяца в коме с тяжелыми травмами после родов

На Хмельнитчине младенец больше месяца находится в коме после сложных родов. Среди многих диагнозов у ребенка – асфиксия, поражение центральной нервной системы, кровоизлияния. Месяц не вставала с постели и роженица Татьяна. У нее на УЗИ также обнаружили травмы: внутренние гематомы во внутренней полости, увеличенная почка и разрыв лона.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отец Андрей каждый день приезжает к своему новорожденному сыну в реанимацию. Ребенок больше месяца находится в коме. Мальчик родился 12 июля на Петра и Павла, назвали его Павликом.

"Ты дура, тужься, не будь эгоисткой"

Рождения сына супруги очень ждали. Говорят, беременность проходила отлично. На последнем УЗИ с ребенком все было хорошо – никаких отклонений. Когда начались схватки, супруги направились к ближайшему роддому в Волочиск. Женщина говорит, что просила кесарево сечение.

“Объяснить, чего я так это говорила… я не знаю, наверное, чувствовала. Говорю, Наталья Ивановна, я сама не рожу, но мои просьбы были проигнорированы”, – рассказала роженица Татьяна.

Женщина доверилась медикам. Когда пришло время рожать, ребенок вылезть не смог.

“Начались там разные крики, писки. Я думал, что такая ситуация, так должна проходить ориентировочно”, – говорит Андрей.

В какой-то момент, вспоминает мужчина, медики плотно захлопнули все двери. Одной из медсестер, говорит Татьяна, особенно не нравилось, что женщина не в силах родить.

"Ты дура, тужься, не будь эгоисткой". У меня болит, я кричу, что я не могу, а она: "сделать могла, а родить не можешь", — рассказывает роженица.

Потом, говорит, начали выдавливать ребенка руками.

"Одна стояла сверху надо мной, я так лежала, а вторая так с левой стороны. И в четыре руки они выдавливали ребенка", – говорит женщина.

Однако это не дало результатов. Тогда заведующая, рассказывает Татьяна, принялась руками вытаскивать сына.

“Ребенок застрял плечами. Заталкивала руки мне, брала ребенка и тянула его”, – говорит роженица.

Мальчик родился весом более четырех с половиной килограммов. Ребенка на секунду положили на маму, но он не заплакал. Татьяна вспоминает, ножки были синие. Тогда врачи проводили реанимационные мероприятия. Сына и жену отец увидел через несколько минут в ужасном состоянии.

"Она ничего не говорила, только плакала", — говорит Андрей.

Младенец больше месяца в коме

Младенца госпитализировали в реанимацию в Хмельницкий. Сейчас новорожденного уже взялись дообследовать в Тернополе. Состояние очень тяжелое, говорят медики. Малыш сейчас самостоятельно дышать не может.

“Ребенок находится на зондовом питании, ребенок в коме. Что там буду комментировать… Конечно, большой плод, возможно, нужно было выбрать другую тактику”, – отметила медицинская директор Тернопольской областной больница Алла Филюк.

Родители обвиняют медиков роддома. Отец Андрей считает, что они небрежно отнеслись к ситуации и пустили столь большой плод в естественные роды.

“Выдавливание ребенка из роженицы – это запрещенный метод во всем мире и приравнивается к акушерскому насилию. Во время самого течения родов ненадлежащий контроль”, – прокомментировал адвокат потерпевших Константин Василишин.

Что говорят в больнице

Заведующая гинекологическим отделением Волочисской больницы Наталья Безух говорит, что сможет четче комментировать ситуацию, когда будут выводы. Это и есть врач, который наблюдал беременную и принимал роды, и которую больше всего обвиняют родители. Сейчас она находится на рабочем месте.

"Каждый день работаем с нормальными физиологическими родами и с осложненными родами, в нашей работе все гладко не бывает", — отметила она.

На вопрос, признает ли свою ошибку, Наталья Безух отказалась отвечать.

Медикам может грозить тюрьма

Тем временем в полиции открыли производство по факту ненадлежащего исполнения врачами обязанностей.

"Проведен ряд допросов медицинских работников и других лиц. Также изъята медицинская документация, по результатам которой будут назначены судебно-медицинские экспертизы, – рассказал руководитель следственного отделения полиции Волочиска Денис Шваенко.

Если медиков признают виновными, им грозит три года за решеткой. Родители Павлика готовы к долгой борьбе. Говорят, не хотят, чтобы калечили других младенцев.

Напомним, прием Кристеллера – официально запрещенный в Украине. Но врачи до сих пор практикуют выдавливание ребенка. Это можно предотвратить, если знать свои права.

Скандал в роддоме: младенец в коме, а родители обвиняют медиков в халатности

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