Скандал в Ровно: суд выпустил на свободу серийного насильника, годами нападавшего на женщин

Мужчина, осужденный за нападения на женщин / © ТСН

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Его признали виновным в серии изнасилований и покушениях на них, но выпустили из-под стражи прямо в зале суда. В Ривне 36-летнему обвиняемому в ряде преступлений против женщин суд вынес приговор - 10 лет за решеткой. Но отсидел он в СИЗО только пол этого срока, потому что к нему применили «закон Савченко». Хотя на период задержания тогда еще подозреваемого, говорят прокуроры, этот закон уже не действовал.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Первые сообщения об изнасилованиях и покушениях на них начали появляться в 2013 году. На след нападающего правоохранители пытались выйти годами.

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Большинство нападений мужчина совершал в ривненском гидропарке. Ольга - одна из первых пострадавших. Это было почти 12 лет назад.

«Закрыл мне рот рукой, он говорил - молчи, будешь жить, тихо будь и делай как я скажу и все будет хорошо», - говорит потерпевшая Ольга Самкевич.

Тянул в чащу. Спасло, говорит, то, что вдруг заметила велосипедиста.

Только потом Ольга узнала, что она не единственная, на кого он напал. Задержали подозреваемого в 2019 году, когда обидел очередную жертву. Все собранные за годы доказательства указывали на него.

Тогда было установлено 6 пострадавших женщин. Подозревали, их больше. Некоторые просто отказывались быть участницами уголовного процесса, потому что стеснялись пережитого, тогда не на камеру рассказывали в полиции.

Широкую огласку это дело получило уже в 2021 году, когда обвиняемого судья выпустила из СИЗО под домашний арест. Возмущенные потерпевшие отважились рассказать свои истории, как нападал и избивал.

«Кулаками, ногами, я упала в обморок. Вернулась в сознание только благодаря тому, что он меня избивал и душил, угрожал, что меня зарежет», - говорит потерпевшая Анна Реничковская.

Мужчина в зале суда / © ТСН

Тогда поддержать женщин под ривненским судом собирались неравнодушные с плакатами. Машину обвиняемого забросали яйцами. В конце концов после скандала мужчину снова взяли под стражу, а тогдашняя судья взяла самоотвод. Заседания с новым судьей начались заново. И только теперь в первой инстанции объявили приговор: признать виновным в 6 эпизодах и назначить 10 лет за решеткой. Но этот срок посчитали день за 2 пока, потому что сидел в СИЗО.

«Был применен »закон Савченко" и соответственно указанное лицо было освобождено в зале суда. Уже сегодня он начинает свободно передвигаться по городу Ровно", - говорит защитница потерпевшей Екатерина Самардак.

Этим решением и потерпевшие и их адвокаты потрясены. Ведь задержали мужчину, когда «закон Савченко» уже не действовал.

«Мотивы суда о пересчете день за 2 с учетом разъяснений Верховного суда основывались на том, что часть эпизодов в частности 4 из 6 были совершены в период действия этого закона», - говорит первый заместитель руководителя Ривненской окружной прокуратуры Евгений Михайличенко.

Прокуроры готовят апелляцию, чтобы назначенные все 10 лет мужчина отбывал фактически. То есть, еще около 5 лет сидел в колонии. Апелляцию готовит и адвокат обвиняемого.

«Позиция защиты: по 5 эпизодам он не причастен», - говорит защитник обвиняемого Владимир Цуняк.

Некоторые пострадавшие после пережитого уехали из страны, до сих пор посещают психотерапевтов, а те, кто в Ровно, говорят — снова боятся выходить на улицу.

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