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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
237
Время на прочтение
3 мин

Скандал в Ровно: суд выпустил на свободу серийного насильника, годами нападавшего на женщин

В Ровно произошел громкий скандал, потому что судья отпустил на свободу серийного насильника. Что об этом известно?

Автор публикации
Анна Махно Анна Махно
Насильник из Ровно

Мужчина, осужденный за нападения на женщин / © ТСН

Его признали виновным в серии изнасилований и покушениях на них, но выпустили из-под стражи прямо в зале суда. В Ривне 36-летнему обвиняемому в ряде преступлений против женщин суд вынес приговор - 10 лет за решеткой. Но отсидел он в СИЗО только пол этого срока, потому что к нему применили «закон Савченко». Хотя на период задержания тогда еще подозреваемого, говорят прокуроры, этот закон уже не действовал.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анны Махно.

Первые сообщения об изнасилованиях и покушениях на них начали появляться в 2013 году. На след нападающего правоохранители пытались выйти годами.

Большинство нападений мужчина совершал в ривненском гидропарке. Ольга - одна из первых пострадавших. Это было почти 12 лет назад.

«Закрыл мне рот рукой, он говорил - молчи, будешь жить, тихо будь и делай как я скажу и все будет хорошо», - говорит потерпевшая Ольга Самкевич.

Тянул в чащу. Спасло, говорит, то, что вдруг заметила велосипедиста.

Только потом Ольга узнала, что она не единственная, на кого он напал. Задержали подозреваемого в 2019 году, когда обидел очередную жертву. Все собранные за годы доказательства указывали на него.

Тогда было установлено 6 пострадавших женщин. Подозревали, их больше. Некоторые просто отказывались быть участницами уголовного процесса, потому что стеснялись пережитого, тогда не на камеру рассказывали в полиции.

Широкую огласку это дело получило уже в 2021 году, когда обвиняемого судья выпустила из СИЗО под домашний арест. Возмущенные потерпевшие отважились рассказать свои истории, как нападал и избивал.

«Кулаками, ногами, я упала в обморок. Вернулась в сознание только благодаря тому, что он меня избивал и душил, угрожал, что меня зарежет», - говорит потерпевшая Анна Реничковская.

Мужчина в зале суда / © ТСН

Мужчина в зале суда / © ТСН

Тогда поддержать женщин под ривненским судом собирались неравнодушные с плакатами. Машину обвиняемого забросали яйцами. В конце концов после скандала мужчину снова взяли под стражу, а тогдашняя судья взяла самоотвод. Заседания с новым судьей начались заново. И только теперь в первой инстанции объявили приговор: признать виновным в 6 эпизодах и назначить 10 лет за решеткой. Но этот срок посчитали день за 2 пока, потому что сидел в СИЗО.

«Был применен »закон Савченко" и соответственно указанное лицо было освобождено в зале суда. Уже сегодня он начинает свободно передвигаться по городу Ровно", - говорит защитница потерпевшей Екатерина Самардак.

Этим решением и потерпевшие и их адвокаты потрясены. Ведь задержали мужчину, когда «закон Савченко» уже не действовал.

«Мотивы суда о пересчете день за 2 с учетом разъяснений Верховного суда основывались на том, что часть эпизодов в частности 4 из 6 были совершены в период действия этого закона», - говорит первый заместитель руководителя Ривненской окружной прокуратуры Евгений Михайличенко.

Прокуроры готовят апелляцию, чтобы назначенные все 10 лет мужчина отбывал фактически. То есть, еще около 5 лет сидел в колонии. Апелляцию готовит и адвокат обвиняемого.

«Позиция защиты: по 5 эпизодам он не причастен», - говорит защитник обвиняемого Владимир Цуняк.

Некоторые пострадавшие после пережитого уехали из страны, до сих пор посещают психотерапевтов, а те, кто в Ровно, говорят — снова боятся выходить на улицу.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Дата публикации
Количество просмотров
237
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