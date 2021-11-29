Скандал в школе на Киевщине: ученика догола раздели силой, директор назвал инцидент шуткой

Родители назвали это буллингом и переживают за своих детей.

В селе Заборье на Киевщине мать одного из учеников пожаловалась на буллинг в школе.

По ее словам, парень из девятого класса зашел к семиклассникам, схватил одного из учеников, сорвал с него одежду и не давал одеться.

"Он его раздел, даже снял нижнее белье, держал. Все происходило несколько минут. А еще другой парень из того же класса держал девочку за голову, чтобы она на все это смотрела. Бедный мальчик плакал. Об этой ситуации не хотят говорить в школе, а ученик девятого класса остается абсолютно безнаказанным. Сегодня это, а завтра, не дай Бог, изнасилует кого-то", — рассказала ТСН.ua женщина.

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Инцидент произошел на глазах у одноклассников

Она уверяет, что инцидент произошел 25 ноября на виду у всех одноклассников. Однако родители пострадавшего не захотели писать заявление. "Я не хочу портить жизнь ребенку. Он извинился. Не хочу... Что в селе скажут?" – цитирует женщина маму пострадавшего мальчика.

Она сама обратилась в полицию и в социальную службу. Однако, по ее словам, они отреагировали не сразу, а директор воспринял это как личное оскорбление. Он, добавила женщина, пожаловался, что получил много проблем из-за скандала в школе и должен писать объяснительные.

"Директор в воскресенье собрал родителей, чтобы они написали, что не имеют ни к кому никаких претензий. Работа в школе провелась, но немного не в ту сторону. Все замяли. Перекрутили в игру, якобы они оба раздевали друг друга", – рассказала женщина.

Она добавила, что это не первый инцидент в школе. Подобные случаи были в этом и других классах.

"То палец кому-то выбил, то дрались с ребятами. Но когда они на равных дерутся, то такое. Но когда ты пришел к младшему и унижаешь его – это уже совсем другое", – сказала женщина.

Директор: "Дети просто играли"

Директор заборской школы Василий Король в свою очередь утверждает, что никакого буллинга в учебном заведении нет и не было, а таким образом дети просто играли. Он говорит, что учителя провели расследование после инцидента. Директор возмущен тем, что мать, которая, по его словам, не имеет отношения к классам, где произошел конфликт, написала заявление и подняла шум.

"Никакого буллинга не было. Это просто была детская глупость. Мы провели расследование. Там просто возник досадный случай, о котором дети пожалели. Дети дружат, это просто было в игровой форме, в шутку ", — объяснил Король.

Отметим, что буллинг — это постоянные умышленные негативные действия, направленные на одного и того же ребенка со стороны другого ребенка или группы детей.

В Украине за буллинг несут ответственность дети и родители. За правонарушение предусмотрен штраф от 50 до 200 не облагаемых налогом минимумов дохода граждан, общественные работы до 240 часов или исправительные работы до одного месяца.

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Напомним, что на Буковине 15-летняя ученица набросилась с кулаками на девятиклассника — тот в ответ тоже нанес девушке несколько ударов. Все это произошло на глазах других детей, которые сняли схватку и выложили в соцсети. Видео мгновенно распространилось и уже на следующий день за дело взялась полиция.

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