Скандал в школе на Ровенщине: что говорят в полиции о поступке педагога

После появления в соцсетях видео, где мужчина в школьном классе бьет руками по партам и кричит на двух учеников, а затем якобы наносит удар одному из них по затылку, полиция Ровенщины начала проверку обстоятельств.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила спикер полиции Ровенской области Мария Юстицкая.

На видео из соцсетей также можно увидеть, что один из учеников пытается избежать другого удара от мужчины, за кадром слышен звук, похожий на плач. Человек, который, вероятно, является учителем, стучит руками по парте и кричит на учеников, восклицая: "Покажи, где ты записал".

Пользователи в соцсетях утверждают, что это событие имело место в Березовском лицее Сарненского района Ровенщины.

В комментарии для ТСН.ua Юстицкая сообщила, что правоохранители проверяют обстоятельства изложенного в соцсетях.

"Собрались родители, дети, педагоги, выясняются обстоятельства. Полицейский офицер громады и ювенальные полицейские проводят проверку", — рассказала спикер полиции Ровенщины.

Кроме того, в пресс-службе областной полиции уточняют: "Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента с участием педагога и учеников в лицее Сарненского района. Видео обнаружили рокитневские правоохранители во время мониторинга социальных сетей. Информация зарегистрирована в журнал единого учета, решается вопрос об открытии уголовного производства".

В свою очередь, в приемной Березовского лицея ТСН.ua сообщили, что сейчас директор и заместители заняты, поэтому не могут общаться с журналистами.

К слову, в январе в одной из школ Киева возник конфликт между учеником и учительницей, который превратился в толкотню с пощечинами. Инцидент попал на видео.