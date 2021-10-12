Скандал в школе в Сумской области: второклассника затравили из-за отсутствия печатных тетрадей

Такие материалы не являются обязательными.

В Сумской области ученика второго класса затравили, потому что он один не имел печатных тетрадей. Самое интересное, что печатные материалы не обязательны.

Как поступать, если необязательную учебную литературу заставляют покупать — рассказали в Сніданку з 1+1.

Нестор учится во втором классе Глуховской школы, в Сумской области. Сразу по трем предметам у его мамы Алисы в школе начали просить купить печатные тетради. Женщина знает, что для Новой украинской школы печатные тетради не являются обязательными, а потому покупать их сыну не стала принципиально. После этого все началось: сначала, пока весь класс работал на уроке с печатными тетрадями, ее сын просто сидел без дела. "Я пошла сразу же к директору. Сказала, что есть норма. Получила сразу же обещание, что все будет в законных нормах и все будет решено", — говорит женщина.

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С тетрадями в классе работать перестали. Все самостоятельные начали писать в обычной тетради от руки. Однако, учительница начала унижать при всех одноклассниках маленького Нестора. "Заставляли писать на листочках, говоря, что мама против. Мол, мы теперь пишем самостоятельно на листочках ручкой. Тратим 15 мин своего времени. Нам скучно, а в тетрадях было интересно и весело", — добавляет.

В Министерстве образования и науки в очередной раз подчеркивают: печатные тетради могут использоваться в обучении, но не обязательны. "Если отталкиваться от слова" должны ли не должны ", то не должны. Любые дополнительные материалы — это воля самих родителей. Учителя могут что-то рекомендовать дополнительно использовать, но это не может быть условием обучения", — пояснил начальник главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования и науки Украины Юрий Кононенко.

Скандал в школе в Сумской области: ученика затравилии из-за печатных тетрадей

Если из-за отказа начинается булиннг, нужно защищать своих детей, уверяет эксперт Роман Бондаренко, юрист общественной организации "Родители SOS": "Э утвержден Министерством образования порядок реагирования на случаи буллинг. Уже есть разъяснение этого порядка. Родителям достаточно подать заявление директору. директор в течение суток сообщает полицию, что к нему поступило такое заявление. созывает заседания постоянно действующей комиссии.

"Сніданок" позвонил директору Глуховской школы №3, где учится мальчик. Нас заверили, что соответствующее заявление в полицию уже переданные. Случай буллинг расследуют. Пока учительница продолжает работать. "Создана приказом комиссия, в которую входят работники психологинои службы, педагогической службы. Комиссия дает рекомендации относительно дальнейших действий", — рассказал дректор школы Эдуард Алексеевич.

Если вину учительницы докажут, то ей грозит административное наказание — это штраф до двух тысяч гривен или общественные работы.

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