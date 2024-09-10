Скандал в Смеле: защитника Бахмута избили и заставили извиняться – подробности

В городе Смела в Черкасской области гражданский мужчина ударил военного, а затем угрожал его семье расправой. И все это – на глазах у правоохранителей. Более того, впоследствии в Сети появилось видео с извинениями – но не злоумышленника, а военного. Инцидент вызвал большой общественный резонанс и уже дошел до высшего руководства. За военного вступились активисты и нардепы.

Все подробности скандала – в эксклюзиве ТСН.ua.

Уголовный авторитет избил военного

В начале сентября в социальной сети Facebook опубликовали видео конфликта между военным и фигурантом ряда уголовных дел в центре Смелы. На кадрах видно, как группа молодых людей спортивного телосложения ругается с человеком в военной форме. Во время конфликта один из мужчин бьет военного по лицу.

Военного, которого ударили, зовут Анатолий Гончаренко. Он доброволец, два года воевал, служил в одном из боевых подразделений Сил спецопераций, в том числе защищал Бахмут. Сейчас Гончаренко находится на больничном после ранения.

В сети пишут, что в конце августа военный написал в Facebook об инциденте, который произошел с его родителями. Незнакомцы на дороге устроили аварийную ситуацию и обругали пожилых людей.

Впоследствии в сети появилось видео, где неизвестные молодые люди сначала конфликтуют с Гончаренко, а затем избивают его. Более того, паблики сообщают, что криминальный авторитет Долотенко, который, вероятно, и создал аварийную ситуацию на дороге с родителями военного, узнал о его публикации, вызвал мужчину на встречу, во время которой избил его и заставил записать видео с извинениями и признанием родителей виновными в ДТП. На этом видео на лице военного видны следы избиения.

Жители Смелы быстро идентифицировали молодого человека, который обидел военного и заставил его просить прощения. Им оказался известный местный полукриминальный элемент Вадим Долотенко. Мужчина фигурирует в ряде уголовных производств, связанных, в частности с нанесением телесных повреждений и грабежами.

Реакции на конфликт

После того как видео с "извинениями" избитого Гончаренко повлекли за собой новую волну резонанса, местный бизнесмен и депутат Виктор Овчаренко инициировал проведение расширенного совещания смелянской мэрии.

"Мне кажется, что это странно, когда на глазах полицейских избитого военного заставляют извиняться", — отметил депутат и добавил, что хочет выслушать руководство местной полиции, чтобы они объяснили отсутствие реакции со стороны их сотрудников.

На скандал также публично отреагировали ряд активистов и военных. В частности, бывший секретарь Черкасского городского совета, а ныне военнослужащий, уроженец Смелы Ярослав Нищик, призвал компетентные органы отреагировать на инцидент.

"Это просто дичь. В Смеле до сих пор совершенно свободно чувствуют себя всевозможные Носы, Спартаки и прочая шобла. Их не замечает ТЦК, их не видит полиция, сотрудники которой находятся в считанных метрах от места происшествия. Но потом будут виноваты контуженые военные, расстрелявшие уродов… Весь город знает, кто избил военного, кроме людей, которые должны были бы на это отреагировать. Вадим Долотенко имя того, что избивал", – заявил Нищик.

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Также на конфликт отреагировал народный депутат и военный Сергей Рудык. Он рассказал, что Гончаренко и его семье угрожали расправой.

"Просто ужасная история произошла в Смеле. Нашему военному, добровольцу, который два года воевал, защищал Бахмут, демобилизовался из-за ранений, угрожал расправой местный бандюк. Весь город гудит, имя преступника известно, но местная полиция разводит руками, потерпевший не хочет писать заявление, следовательно, проблемы не существует", – заявил Рудык.

По его словам, после огласки собралась внеочередная сессия горсовета, однако никакого результата это не дало. Да и местной полиции доверия нет. К тому же, Рудик утверждает, что бандит уже фактически избежал наказания.

"Важный факт – местный бандит уже фактически избежал наказания. Нашлось мелкое уголовное дело (вроде украл золотую цепочку), получил два года с годом испытательного срока (условно). То есть, и под мобилизацию не подпадает, и наказания может избежать – классическая схема, еще и, подозреваю, не дешевая", – сообщил нардеп.

Сергей Рудык официально обратился к министру внутренних дел о проведении служебного расследования относительно бездействия смелянских полицейских, отстранении руководства местной полиции и открытии уголовного производства по факту угроз и нанесения телесных повреждений.

Нардеп Давид Арахамия и начальник Черкасской ОВ тоже отреагировали на избиение военного в Смеле. В частности, Арахамия направил официальные обращения министру МВД и генпрокурору, а также обратился в профильный комитет ВР с просьбой проконтролировать ситуацию.

Полиция возбудила уголовное дело

И, наконец, правоохранители также "проснулись" и открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (Хулиганство) УКУ. Также начато служебное расследование действий полицейских, которые были свидетелями инцидента. Расследование находится на контроле главы Нацполиции.

Министр внутренних дел Игорь Клименко тоже сказал свое слово. Он назвал ситуацию в Смеле позорной и отметил, что "никто и никогда не имеет права унижать ветеранов".

"Все, что произошло, получит надлежащую и жесткую реакцию правоохранителей… Председатель Нацпола доложил мне о первых результатах и начатой служебной проверке действий (или, вернее, возможного бездействия) местных полицейских… Каждый из воинов, все наши люди заслуживают уважения и верховенства права. Так и должно быть", – подчеркнул Клименко.

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