Скандал в столичном КПИ набирает обороты: как накажут будущего айтишника, подглядывавшего за девушками в душе

Сразу после случившегося парень уехал из общежития якобы домой.
В Киевском политехническом институте не утихает скандал. Там студента, будущего айтишника, заподозрили в том, что он установил в женском душе миниатюрную камеру, которая включалась как только в помещение кто-то заходил.
О том, как ее владелец выдал сам себя — 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.
Все произошло несколько дней назад: одна из студенток зашла в душе и заметила над зеркалом, в месте, где вешалки и все оставляют одежду, какое-то тряпье. А в нем – мини видеокамеру. Она снимала только тогда, когда кто-то заходил и біла оборудована датчиками движения, которые помогали устройству быстро не разряжаться.
На устройстве было обнаружено немало видео. О том, чья камера догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали.
Вероятным владельцем камеры оказался студент 2 курса, будущий айтишник. Сразу после случившегося парень уехал из общежития якобы домой.
А потерпевшие начали писать заявления в полицию. Когда пострадавших оказалось немало, руководство общежития, говорят студенты, просили не давать делу ход.
"Когда они хотели написать общее заявление — им сказали этого не делать, обвиняли в меркантильных интересах по поводу компенсацию и т.д.", — отмечает заместитель председателя студсовета КПИ Ростислав Коваль.
В администрации студгородка говорят: действия работников общежития проверяют, а относительно студента — сейчас он уже не имеет доступа в помещение, но если его вину докажут, наказание будет строже.
"Если подтвердится, что именно подозреваемый установил это устройство, то будет рассматриваться вопрос об отчислении из университета", — отметил директор студгородка КПИ Александр Ищенко.
В полиции видеозаписи с камеры изучают эксперты, уже возбудили уголовное производство, правда, подозреваемого официально пока нет.
"Отделом дознания начато досудебное расследование по статье нарушения неприкосновенности частной жизни", — говорят в полиции.
Также следователи проверят, не сбывал ли студент откровенный контент в Сеть, потому что тогда возможна более серьезная квалификация преступления.
Напомним:
- В Днепре в женском туалете "застукали" мужчину за необычным занятием — он фотографировал раздетых женщин.
- А в Харькове задержали хакера, который управлял чужими компьютерами и через веб-камеры подглядывал за людьми.
Читайте также: