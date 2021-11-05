Скандал в столичном КПИ набирает обороты: как накажут будущего айтишника, подглядывавшего за девушками в душе

Скандал в столичном КПИ набирает обороты: как накажут будущего айтишника, подглядывавшего за девушками в душе

Сразу после случившегося парень уехал из общежития якобы домой.

В Киевском политехническом институте не утихает скандал. Там студента, будущего айтишника, заподозрили в том, что он установил в женском душе миниатюрную камеру, которая включалась как только в помещение кто-то заходил.

О том, как ее владелец выдал сам себя — 5 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Все произошло несколько дней назад: одна из студенток зашла в душе и заметила над зеркалом, в месте, где вешалки и все оставляют одежду, какое-то тряпье. А в нем – мини видеокамеру. Она снимала только тогда, когда кто-то заходил и біла оборудована датчиками движения, которые помогали устройству быстро не разряжаться.

На устройстве было обнаружено немало видео. О том, чья камера догадались сразу. Первое видео – с лицом владельца камеры – она среагировала на него, когда ее устанавливали.

Вероятным владельцем камеры оказался студент 2 курса, будущий айтишник. Сразу после случившегося парень уехал из общежития якобы домой.

А потерпевшие начали писать заявления в полицию. Когда пострадавших оказалось немало, руководство общежития, говорят студенты, просили не давать делу ход.

"Когда они хотели написать общее заявление — им сказали этого не делать, обвиняли в меркантильных интересах по поводу компенсацию и т.д.", — отмечает заместитель председателя студсовета КПИ Ростислав Коваль.

В администрации студгородка говорят: действия работников общежития проверяют, а относительно студента — сейчас он уже не имеет доступа в помещение, но если его вину докажут, наказание будет строже.

Скандал в КПИ: студента подозревают в установке камеры в женском душе

"Если подтвердится, что именно подозреваемый установил это устройство, то будет рассматриваться вопрос об отчислении из университета", — отметил директор студгородка КПИ Александр Ищенко.

В полиции видеозаписи с камеры изучают эксперты, уже возбудили уголовное производство, правда, подозреваемого официально пока нет.

"Отделом дознания начато досудебное расследование по статье нарушения неприкосновенности частной жизни", — говорят в полиции.

Также следователи проверят, не сбывал ли студент откровенный контент в Сеть, потому что тогда возможна более серьезная квалификация преступления.

Напомним:

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