Скандал в Украине: почему раненые добровольцы и родственники погибших не могут получить помощь от государства

Родственники добровольцев рассказали, почему не могут получить компенсацию от государства / © ТСН.ua

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Добровольцы стали на защиту Родины, но государство не дает им никаких социальных гарантий. Даже через три года после начала полномасштабной войны остаются бойцы, которые не могут получить статус «участника боевых действий», несмотря на то, что участвовали в боях. Это история о добровольцах подразделения ОУН, которые еще в апреле 2022 года поехали в Донецкую область, а их документы, которые бы гарантировали статус военнослужащих — утеряны. Среди этих защитников Украины — двое погибших и восемь раненых. Но все значатся в списках, как гражданские.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Родственники добровольцев вынуждены собирать стосы документов

Юлия показывает фото своего мужа-воина — именно из него нарисовали мурал на одной из высоток Киева. Алексей на псевдо «Тень» — доброволец подразделения ОУН. Ушел на войну еще в начале полномасштабного. В апреле 2022 года его телефонный звонок домой стал последним.

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Мурал в Киеве / © ТСН

«Мой муж должен был вообще приехать в Киев. Он мне звонит по телефону, говорит, я не приеду, меня отправляют на задание», — говорит жена погибшего добровольца Юлия Мовчан.

Он погиб во время обстрела в селе Большая Новоселка Донецкой области. Перед тем вытаскивал из-под завалов мирных жителей — о его последних минутах жизни Юле рассказали собратья мужа. А уже после прощания она узнала, что среди погибших он считается гражданским. Ибо документов о том, что ее Алексей военнослужащий ни у кого не было.

Раненый доброволец тоже не может получить средства на лечение

Ни одной записи о том, что он военнослужащий, который воевал в Донецкой области, нет и у Михаила. Он побратим Алексея и с ним был в том бою и был ранен.

«Разорвалась граната, я лег на землю спиной, чтобы ответить. Только поднял ногу, сразу пуля попала в колено, и после этого меня уже эвакуировали собратья», — говорит доброволец подразделения ОУН Михаил Кравченко.

Их было 60. Целая рота ОУН которая приехала на подмогу бойцам ТРО. Михаил — один из восьми раненых в том бою добровольцев. С тех пор лечится за свой счет. И вместе с женой погибшего собрата пытается доказать, что они там были как воины.

«Я не считал, что государство не может дать гарантий. Согласно закону о национальном сопротивлении, все, кто вступает на борьбу за защиту Родины, должны получить все социальные гарантии», — говорит Михаил Кравченко.

Никаких социальных гарантий, никаких выплат герои нашего сюжета не имеют. Хотя для оформления статуса участника боевых действий Юлия собрала кипу документов. Даже справку о гибели мужа на фронте имеет. Но и этого не достаточно. Потому что в силах ТРО почему-то до сих пор не могут найти в списках вообще целую роту ОУН.

Сейчас в Украине действует аж три документа, которые должны предоставить социальную защиту и гарантии тем, кто в первые дни полномасштабного вторжения брал в руки оружие и думал о том, как отразить нашествие россиян, а не официально оформиться в армию. Сейчас такие ситуации регулируются одним законом и двумя постановлениями Кабмина. Но под действие ни одного из этих документов истории наших героев сюжета не подпадают до сих пор.

Потому что пока рота ОУН ехала в Великую Новоселку в апреле 2022 года, их документы так и не приняла ни одна из воинских частей. По чьей вине — не ясно до сих пор. Поэтому семья погибшего и раненые бойцы получают не статус УБД, а лишь отписки от всех органов власти.

«Как это должно быть оформлено, официально, когда они ехали. Я общалась с собратьями они говорили что они были уверены что у них все документы оформлены. Конечно, это было как раз начало оформления, то есть они оформились якобы, они все сделали для того, чтобы их приняли военную часть», — говорит жена погибшего добровольца Юлия Мовчан.

Юлия Мовчан / © ТСН

Что говорят в профильном министерстве

В Министерстве ветеранов говорят, таких случаев недооформления добровольцев сейчас единицы. Для того чтобы помочь решить эту путаницу с документами создали аж 5 межведомственных комиссий чтобы легализовать всех и оформить статусы. Правда компенсацию за погибшего в размере 15 миллионов от государства семья погибшего вряд ли получит — говорят в ведомстве. Но нашли механизм как ее покрыть.

«Размер единовременного денежного пособия в случае гибели добровольца и гибели военнослужащего, ведь они содержат по разным законам. И к сожалению, действительно, в этом есть большая разница, потому что что касается всех военнослужащих, это 15 миллионов. Что касается добровольцев, порядка 2,2 миллиона гривен. Нашим министерством был разработан законопроект, который приравнивает размеры таких выплат и компенсирует часть до размера 15 миллионов», — говорит заместитель министра по делам ветеранов Руслан Приходько.

Дата публикации 19:40, 04.04.25 Количество просмотров 3 ТСН новости 19:00 4 апреля. Снова баллистика по Кривому Рогу! Массированная атака на Харьков!

Что это значит для семьи погибшего и раненого бойцов? По очередному кругу собирать документы, подтверждающие их участие в боях. Опрашивать свидетелей и искать командиров, которые должны выдать справку правильного образца. Как это сделать, когда прошло три года интенсивных боев, ни родственники, ни представители государственных учреждений пока не знают. Не знает и Михаил, собирающий деньги на очередную операцию.

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