Скандал в "Укрзалізниці": пассажир приставал с поцелуями к женщине, а проводник отказался пересадить ее в купе к девушкам

Пассажирка "Укрзалізниці" Евгения Карпюк заявила, что к ней приставал сосед по купе в поезде Львов-Киев. По ее словам, пассажир вел себя неадекватно и делал намеки сексуального характера. Евгения утверждает, что обратилась к проводнику, но он отказал пересадить ее в другое купе к женщинам. В "Укрзалізнице" теперь проводят служебное расследование.

Жительница Киевской области рассказала об инциденте на своей странице в Инстаграм. Евгения объяснила, что 8 июня села на поезд в Киев в Хмельницком, в ее купе уже спал мужчина. Остальные места были свободны.

Пассажир заявил, что он полковник в отставке

“Он просыпается и говорит: “О, бог послал мне женщину. Можно вас потом поцеловать? …Вы такая маньяческая…” – утверждает пассажирка.

По ее словам, тогда она взяла свои вещи и ответила, что сейчас идет к проводнику, а затем вызовет полицию. Пассажир заявил, что она может никуда не уходить, ведь он сам "полковник в отставке".

“Когда я начала кричать, что сейчас, в те времена, когда столько нормальных мужчин, ребят молодых, каждый день гибнут на фронте, вот такие в вышиванке позволяют себе вести такие разговоры. Он сказал, что он киборг, стоял за аэропорт год и потому имеет право. Потом, когда он уже ходил и разбудил весь вагон, сказал: "А что мне нужно было делать? Я проснулся, а она лежит как расщепка”, – говорит Евгения.

В "Укрзализныце" пассажир придирался с поцелуями к женщине/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Проводник возмутился, что женщина пересела без разрешения

Женщина утверждает, что сразу обратилась к проводнику. Впрочем, он не отреагировал должным образом.

"Когда я подошла к нему и сказала, что у меня в купе неадекватный мужчина с намеками сексуального характера, и попросила меня куда-то пересадить, он отказал. Потом, когда меня приютили девочки из соседнего купе, он подошел и потребовал сдать ему постельное белье за два часа до моего прибытия. Я вообще не поняла, почему я должна была это делать за два часа до Киева. А потом он зашел к нам в купе, где были только девочки и сказал: "Скоро таких киборгов с войны вернется очень много, и у них у всех кукухой будет не все в порядке, и такие ситуации будут случаться на каждом шагу", — утверждает пассажирка.

В "Укрзализныце" пассажир придирался с поцелуями к женщине/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Евгения отметила, что проводник предложил пересадить ее в другое купе, в котором также ехал один мужчина, поэтому это не решало ситуацию. В вагоне еще были свободные места. Пассажирка говорит, что собиралась стоять в коридоре 4,5 часа, которые осталось ехать до Киева.

“Три девочки меня просто спасли, пустили к себе в купе. Единственные люди, отреагировавшие в вагоне. Ехала частично на чужой кровати, частично на своем чемодане”, – рассказала пассажирка.

Пассажира из Львова узнали в Сети

После инцидента женщина обратилась с жалобой в "Укрзалізницю". Она считает, что проводник должен быть наказан.

“И я не говорю, что проводник виноват, а мужчина нет. Просто, к сожалению, у нас в стране пока что не реально привлечь к ответственности только за предложение "поцеловать". Надо дождаться, когда тебя изнасилуют или побьют", – объясняет Евгения.

Мужчину, который приставал в вагоне, узнали подписчики Евгении в Инстаграм. Женщина отметила, что пассажир ехал из Львова в Киев без всяких вещей.

“Он из Львова. Даже район, где он живет, знаем. Во Львове он себя тоже ведет неадекватно. Очень надеюсь, что его узнали и его родственники тоже”, – говорит пассажирка.

В "Укрзализныце" пассажир придирался с поцелуями к женщине/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

В "Укрзалізнице" начали служебное расследование

Евгения рассказывает, что с ней связались работники "Укрзалізниці", сообщили, что зарегистрировали жалобу и разберутся в ситуации. Ей также объяснили, что проводник после любого обращения обязан сменить пассажиру купе, вагон или, если все занято, предоставить свое место.

В пресс-службе компании ответили ТСН.ua, что знают об инциденте, по данному факту начали служебное расследование. Сейчас в "Укрзалізниці" устанавливают все обстоятельства. Относительно алгоритма действий проводника в такой ситуации говорят, что он должен обязательно пересадить пассажирку. Если ситуация сложная – вызвать полицию на ближайшую станцию.

В "Укрзализныце" пассажир придирался с поцелуями к женщине/Фото: Instagram evgeniyakarpiuk

Женские купе в "Укрзалізниці"

Напомним, что недавно в обществе завязалась оживленная дискуссия о необходимости введения женских купе в поездах "Укрзалізниці". На сайте Кабмина также появилась соответствующая петиция.

Вскоре "Укрзалізниця" в пилотном режиме открыла продажу билетов в женские купе. Такая услуга будет доступна на четырех рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных конфликтных случаев с начала года. Приобрести билеты можно через мобильное приложение, продажи стартуют с 30 июня, их стоимость не будет отличаться от общей. Места для женщин с детьми до 6 лет в приложении промаркировали.

"Если вдруг кто-то перепутал, и мы увидим, что мужчина приобрел билет в женское купе, наш контактный центр будет звонить пассажиру и будет ему говорить, что это билет в женское купе и, к сожалению, мы не можем вас туда допустить", — объяснили в "Укрзалізниці".

Также добавляют, что будут следить за спросом. На этапе "пилота" на каждый из маршрутов было выделено по три купе. Между тем мнения украинцев об инициативе разделились. Кто-то поддерживает, а некоторые откровенно не понимают, зачем это делать.

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