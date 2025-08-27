Скандал в Ужгороде: экс-копа, который "слив" видео с ТЦКовцами, схватили и мобилизовали — подробности

Скандал в Ужгороде – Ивана Белецкого мобилизовали / © ТСН

Скандал с ТЦК СП в Ужгороде набирает обороты. Неизвестные в балаклавах задержали бывшего полицейского Ивана Белецкого, ранее заявившего об увольнении после передачи видеодоказательств унижения ветерана войны работниками Ужгородского ТЦК СП.

В Закарпатском ТЦК СП сообщили, что Белецкий находился в розыске, поскольку не обновил данные после увольнения из полиции за нарушение дисциплины. Кроме того, экс-полицейского, которому, по его словам, недавно удалили сустав, отправили на ВЛК и сочли годным. Он уже назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы.

Все что известно о ситуации — читайте в материале ТСН.ua.

Кто такой Иван Белецкий

Иван Белецкий — ветеран российско-украинской войны и бывший полицейский из Ужгорода. Ранее работал в Национальной полиции, но был уволен за нарушение служебной дисциплины.

Иван Белецкий / © Фото из открытых источников

Сам Белецкий утверждает, что настоящей причиной стало то, что он передал видеозапись инцидента, в котором ветерана войны унижали работники Ужгородского территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

Избиение ветерана сотрудниками ТЦК в Ужгороде: что известно

Конфликт разразился 25 июня 2025 года в Ужгороде. Тогда, по словам очевидцев, работники Ужгородского ТЦК ударили по голове и унизили ветерана Александра Усенко.

Мужчина воевал, получил травмы и имеет вторую группу инвалидности. В настоящее время работает в организации «Ветеранский Хаб. Закарпатье» и представляет Закарпатскую область в команде по адаптивным видам спорта «CS Gladiator».

«Хаджаев Дмитрий и Ойшер Даниэль. Они его ударили по голове. Унижали словами: „Где купил инвалидность?“. Это сказали тому, кто защищал страну, когда другие сидели дома. Пока мы на фронте, раненые побратимы получают удары не от врага, а с тыла», — рассказал на своей странице в Фейсбук руководитель организации «Карпатская Сечь», военный Тарас Деяк.

Работники ТЦК СП, унизившие ветерана / Фото: Тарас Деяк

Он призвал двух работников ТЦК публично извиниться, а затем отправиться на фронт:

«Так как там не хватает людей. А тут уже задыхаемся от „героев“ тыла».

После инцидента Закарпатский областной ТЦК и СП опубликовал на своей Фейсбук-странице ответ с извинениями. Там заявили, что после возникновения конфликта начальник Ужгородского РТЦК и СП лично встретился с Александром Усенко и представителями ветеранского сообщества и попросил прощения за действия своих подчиненных.

Александр Усенко

«О военнослужащих, действия которых стали причиной конфликтной ситуации, инициированы служебные меры реагирования в соответствии с установленным порядком», — сообщили в ТЦК.

Сам Александр Усенко со временем тоже прокомментировал скандал. Он призвал представителей ТЦК не вводить людей в заблуждение. Усенко утверждает, что ни один из тех, кто был причастен к его унижению, не извинился и не признал своей вины.

Публикация Александра Усенко

За что Белецкого уволили из полиции

Об инциденте также написал Белецкий 23 августа у себя в Фейсбуке. Он объяснил, что помог достичь ветерана справедливости и способствовал передаче видеодоказательства с места происшествия.

«Главной причиной увольнения была моя помощь инвалиду войны в известном событии, в результате которого 25.06.2025 двое военнослужащих Ужгородского РТЦК и СП просили от него публичное извинение. Это позволило разрушить ложную версию военнослужащих РТЦК, которые были уверены, что видео с места происшествия не будет и придумали, что это ветеран к ним придирался», — написал полицейский.

Иван Белецкий

Белецкий утверждает, что руководство полиции возмутилось из-за его действий. По его словам, в отношении него и полицейской, сохранившей видео на месте происшествия, началось масштабное служебное расследование:

«Проверяли каждый лист, который я держал за год в руках. Собрали кучу мелких прогрехов, которых нереально было качественно избежать ни физически, ни материально. Выдумали, что я через бота распространил видео с места происшествия в ФБ, хотя я всегда все пишу от себя и мне для правды не нужен бот. Тот бот — „Ангелина Дмитриева“ — был создан хитро на следующий день после события. И именно заместитель начальника чудом сразу обнаружил у бота на странице видеозапись с места происшествия, которая у него была также».

Экс-полицейский отметил, что видео инцидента не распространялось публично и было передано ветерану по его устной просьбе. На записи не было ни персональных данных, ни признаков преступления, утверждает Белецкий. По его мнению, ветеран имел полное право его получить.

«Но задача стояла четкая — уволить. Не найдя ничего кричащего, уволили за то, что собрали. Вышло так, будто вы кого-то на эмоциях обматерили, а вас за это расстреляли», — говорит Белецкий.

Мужчина также утверждает, что его адвоката, имевшего отсрочку, избили и мобилизовали.

«Мой адвокат, имея отсрочку, пошел знакомиться с материалами, был задержан за „нарушение учета“. Ему отменили отсрочку, мобилизовали и во время пребывания в Ужгородском РТЦК и СП сломали ребро».

Сообщение Ивана Белецкого

Что говорят в полиции

В пресс-службе Нацполиции Закарпатья «Суспільному» подтвердили, что Ивана Белецкого уволили со службы. Там пояснили, что дисциплинарная комиссия приняла это решение из-за ряда нарушений с его стороны.

«Такое решение было принято дисциплинарной комиссией в результате ряда совершенных им нарушений служебной деятельности и действующих нормативных актов, которыми руководствуются полицейские, в частности, это и передача служебной информации, в этом случае видео со служебных технических устройств посторонним лицам”, — говорят правоохранители.

Белецкого схватили на улице и доставили в ТЦК

26 августа — через три дня после того, как Белецкий заявил об увольнении в Фейсбук, его посреди улицы схватили неизвестные в масках без каких-либо опознавательных знаков и посадили в авто. Об этом заявила знакомая экс-полицейского Мирослава Копинец, ставшая очевидцем происшествия.

Женщина рассказала «Суспільному», что случайно встретила Ивана Белецкого на улице Сечени, 33. В этот момент, по ее словам, из автомобиля вышли восемь человек: шестеро в масках и еще двое без масок, одетые в черные майки и джинсы.

Сообщение Мирославы Копинец

Женщина утверждает, что когда она пыталась снять событие на телефоне, у нее хотели отобрать устройство и били по рукам. Копинец добавила, что Белецкого отвезли в ТЦК и она вместе с его отцом ждала под зданием, куда их не пускали.

Сообщение Мирославы Копинец

Сообщение Мирославы Копинец

Жена Белецкого, Ирина Пацкан, подтвердила, что мужчину доставили в ТЦК — он сам сообщил ей по этому телефону. По ее словам, Белецкий уже прошел ВЛК и был признан годным, хотя недавно перенес операцию по удалению сустава.

В то же время в полиции Закарпатья сообщили, что обращений о похищении к ним не поступало. А официально правоохранители инцидент не комментировали.

Что говорят в ТЦК

На ситуацию, которая быстро получила огласку, отреагировали в Закарпатском ТЦК СП. Там заявили, что Иван Белецкий находился в розыске и не обновил учетные данные.

«Он недавно был уволен со службы в Национальной полиции Украины за нарушение служебной дисциплины и не исполнил обязанность, предусмотренную статьей 22 Закона Украины „О мобилизационной подготовке и мобилизации“, относительно своевременного уточнения учетных данных», — говорится в сообщении ТЦК.

Мужчину «бусифицировали» неизвестные в балаклавах

В связи с этим его доставили в один из районных ТЦК СП. Военно-врачебная комиссия признала его пригодным к прохождению военной службы.

Он уже назначен в одну из команд для дальнейшего прохождения службы, сообщили в ТЦК.

Сообщение Закарпатского ТЦК

Реакция общества

Многие в Сети возмущены действиями в отношении Ивана Белецкого.

Руководитель организации «Карпатская Сечь», военный Тарас Деяк заявил на своей Facebook-странице, что Ивана Белецкого уволили из полиции незаконно. По его словам, эксполицейский не имел прямого отношения к возобновлению справедливости в ситуации с унижением ветерана.

«Единственное, чем я могу ему помочь — дать отношение в наше подразделение», — написал Деяк.

Под комментарием Закарпатского ТЦК СП пользователи оставили более сотни возмущенных комментариев.

Денис Бигунов считает, что вся эта ситуация в Ужгороде с увольнением и мобилизацией полицейского вместо его награждения и поощрения выглядит как применение сталинской формулы: нет человека — нет проблемы.

«Полицейский совершил мужественный и серьезный поступок — вывел на чистую воду недобропорядочную группу работников ТЦК и обеспечил защиту попранных прав гражданина. За такое награждать нужно, а не увольнять, чтобы сотрудники полиции были мотивированы служить и защищать права и свободы граждан, интересы общества и государства», — написал мужчина.

Сообщение Дениса Бигунова

«Бесславная практика использования мобилизации в качестве наказания», — написал Константин Лесик.

Сообщение Константина Лесика

Какие полномочия имеют сотрудники ТЦК СП

Напомним, по действующим нормам законодательства полномочия ТЦК и СП в части оповещения граждан о вызове ограничиваются исключительно вручением повестки, которая должна быть должным образом оформлена.

При вручении повестки осуществляется фото или видеофиксация представителями ТЦК и СП или полицейским. Только в этом случае повестка будет считаться врученной должным образом.

При вручении повестки представители ТЦК и СП должны назвать свою фамилию, имя и отчество и иметь с собой служебное удостоверение, и по требованию гражданина предоставить его.

«Итак, оповещение гражданина, если оно реализуется непосредственно представителями ТЦК и СП, например, в общественных местах, на блокпостах и т.п., должно происходить только в виде вручения повестки. На этом полномочия представителей ТЦК и СП истекают», — рассказала в комментарии ТСН.ua адвокат Марина Бекало.

Кроме того, действующим законодательством не возлагаются полномочия на должностных лиц ТЦК и СП осуществлять меры физического воздействия или психологического принуждения, силой задерживать граждан и доставлять в ТЦК и СП, содержать в помещении, отбирать собственные вещи, документы, средства связи и т.д.

«Такие насильственные могут быть квалифицированы как превышение служебных полномочий, насильственное исчезновение, незаконное лишение свободы или похищение человека, которые, конечно, будут иметь уголовные последствия для должностных лиц ТЦК и СП», — рассказала Марина Бекало.

Только полицейские имеют полномочия на осуществление административного задержания и только в том случае, если в электронных базах полиции есть данные о розыске этого лица.

Можно ли снимать работников ТЦК на видео

Неправомерные действия представителей ТЦК и СП не только можно, но и нужно снимать, рассказала адвокат.

«Подавать заявление о преступлении в правоохранительные органы и потребовать, чтобы это видео было приобщено к материалам производства в качестве доказательств», — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

С какими болезнями не мобилизуют в Украине:

Инфекционные заболевания

Новообразование

Болезни крови и кроветворных органов

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушение обмена веществ

Расстройства психики и поведения

Болезни нервной системы

Болезни глаза и придаточного аппарата

Болезни уха

Болезни системы кровообращения

Болезни органов дыхания

Болезни органов пищеварения

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни мочеполовой системы

Пороки развития, деформации и хромосомные нарушения

Травмы, отравления и некоторые другие последствия действия внешних причин

Другие болезненные проявления

В то же время, непригодными к военной службе признаются лица, которым установлен определенный диагноз. Подробно об этом мы рассказывали в этом материале.