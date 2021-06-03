Скандал в ужгородском университете: будущие медики посылали на экзамен вместо себя подставных лиц

Копы проверяли иностранцев, а наткнулись на схему среди украинских студентов.

Скандал в Ужгородском национальном университете. По данным полиции, в вузе вместо студентов-медиков экзамены сдавали подставные люди.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

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Следователи раскрыли схему массовой фальсификации — не менее 20 студентов на самом деле не сдавали экзамен. Они заплатили деньги другим людям, чтобы те вклеили свое фото в их паспорт и вместо них сдали экзамен для медиков, а именно «КРОК». Это серия экзаменов, проводимых Центром тестирования при Минздраве Украины и которые являются обязательными для всех будущих медиков.

Схему разоблачили во время обычной проверки по противодействию нелегальной миграции. В университете учится много иностранцев, поэтому копы решили проверить, все ли в порядке с их документами, вместо этого наткнулись на фальсификации в документах украинских студентов.

Сейчас в полиции проверяют, причастны ли к махинациям преподаватели. "Во время сдачи экзаменов один из преподавателей заметил у особы, пришедшей сдавать экзамен, какая-то странная фотография на паспорте. Оказалось, что у 20 студентов, пришедших сдавать экзамен на знание медиков были паспорта не их, а других лиц. Как установлено полицией, плата за то, чтобы нанять другого студента для сдачи экзамена на знание медиков, была 500 долларов ", - рассказывает заместитель министра МВД Антон Геращенко.

Новости Украины: в Ужгородском национальном университете разоблачили схему массовой фальсификации

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