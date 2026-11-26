Образовательный омбудсмен Надежда Лещик вмешалась в скандал с избиением 10-летнего Тимура в Винницком лицее №34

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Скандальная история в винницком лицее №34, где сверстники жестоко избили 10-летнего Тимура, получила продолжение. Во время нападения обидчики свалили ребенка на пол, а один из них прыгнул мальчику на живот. У Тимура диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом позвоночника — у ребенка повреждены три позвонка.

Сейчас мальчик вынужден постоянно лежать в жестком корсете, принимает обезболивающие и снотворные препараты, поскольку из-за сильной боли не может спать.

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Новые детали по делу ТСН.ua рассказала образовательный омбудсмен Надежда Лещик после повторного разговора с отцом школьника.

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Пока обстоятельства травмирования ребенка и возможного буллинга выясняют правоохранители. Надежда Лещик отмечает, что комментировать ход расследования пока преждевременно, чтобы не повредить следствию.

Избили в школе: какое состояние 10-летнего Тимура и проблемы с учебой

«В разговоре со мной отец отметил, что физическое и морально-психологическое состояние его сына тяжелое. Также он жалуется, что администрация лицея не выходит с семьей на связь. А ведь ребенок должен учиться. Мальчика забрали из больницы, там он находился в коридоре укрытия, а такие условия не способствуют ни психологической стабилизации, ни выздоровлению. Сейчас Тимур находится дома, где продолжает лечение. А вот с учебой возникли проблемы», — рассказывает Надежда Лещик.

Тимур в больнице

По ее словам, во время разговора с отцом они уже очертили план дальнейших действий.

«Я обратилась в партнерские организации с просьбой предоставить этой семье всестороннюю помощь и сейчас жду от них ответа. Ранее Владимир отмечал, что после инцидента сыну будет некомфортно оставаться в этом коллективе школы. Поэтому я предложила помощь в подборе другой школы, если семья примет такое решение — выбор заведения является исключительным правом родителей. Сейчас они думают, следует ли переводить ребенка в другую школу», — добавляет образовательный омбудсмен.

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Пока Тимур не учится. Чтобы организовать для него педагогический патронаж, семья должна предоставить справку врача о том, что по состоянию здоровья парень не может посещать уроки. Но ребенок может учиться дистанционно, если в школе есть такая форма получения образования.

Действия администрации школы и возможный системный буллинг

«У меня много вопросов к руководству школы: Почему дети переодеваются в уборной? Почему администрация лицея не выходит на контакт с семьей? Почему не предлагаются форматы обучения для ребенка? На мой взгляд, работники школы должны предложить мальчику дистанционное обучение или другие форматы обучения. Мы уже истребовали от учебного заведения необходимые документы по этому делу и вчера получили ответ.

Руководитель лицея сообщила, что была создана комиссия по расследованию несчастного случая, проведены беседы с участниками и свидетелями инцидента, получены письменные объяснения классного руководителя и медсестры. В ответе отмечается, что классная руководительница сообщила родителям и директору о случае и обратилась к медицинской сестре, которая оказала пострадавшему мальчику медицинскую помощь. Старший инспектор Службы образовательной безопасности уведомил полицию. Было отправлено сообщение в Службу по делам детей. Также созывалась комиссия по рассмотрению случаев насилия и жестокого обращения с детьми», — отмечает Надежда Лещик.

«В документах указано о опросе свидетелей событий — учеников и педагогов, которые несколько отличающихся от слов родителей. Поэтому мы должны дождаться выводов расследования, которое, надеюсь, установит все факты и события», — обращает внимание омбудсмен.

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Она также сообщила о неподтвержденной информации, что это не первый случай насилия в лицее. Ранее подобные инциденты якобы умалчивали: родители просто забирали документы и тихо переводили детей в другие школы.

«Обращаюсь к родителям, чьи дети раньше „тихо ушли“: если у вас есть факты или жалобы, пожалуйста, предоставьте их нам. Это поможет оценить ситуацию комплексно и доказать, что речь идет не об единичном случае жестокости», — призывает образовательный омбудсмен.

По ее словам, утаивание таких фактов или бездействие администрации — распространенная проблема в украинских школах, которая неизбежно приводит к новым трагедиям.

В лицее №34 учатся двое детей семьи — Тимур и его младшая сестра. Сейчас родители решают, как организовать их обучение, если один ребенок будет учиться дистанционно, а другой будет посещать школу очно.

«Откровенно говоря, родители опасаются, что на их дочь в лицее могут оказывать давление или проявлять негативное отношение. Поэтому они еще определяются для дальнейшего обучения там. Мое предложение о помощи остается открытым — я готова поддержать семью в любом решении», — говорит образовательный омбудсмен.

«Имидж важнее ребенка»: почему директора до сих пор не уволили

Надежду Лещик возмутила информация о том, что руководство школы запретило вызвать скорую помощь для травмированного ученика, а затем пыталось обвинить в конфликте самого мальчика и его родителей просто из-за того, что они подвергли огласке этот случай.

«Это недопустимо. Заведение должно было действовать открыто, а не замалчивать ужасный инцидент. Если скорую действительно запретили вызвать, это свидетельствует о прямом желании скрыть то, что произошло в стенах школы. К сожалению, для некоторых руководителей имидж заведения важнее здоровья и жизни ребенка. В ответе нам заведение сообщило, что скорая не вызывалась, потому что родители проинформировали классного руководителя о самостоятельном вызове скорой», — подчеркивает образовательный омбудсмен.

Что касается кадровых решений, то винницкий Департамент образования и науки уже объявил руководительнице лицея выговор. Однако Надежда Лещик предостерегает от поспешных выводов, несмотря на волну возмущения в соцсетях с требованиями немедленно уволить директора.

«По Кодексу законов о труде Украины нельзя дважды привлечь человека к дисциплинарной ответственности за одно и то же нарушение. Поскольку директору уже вынесли выговор и она продолжает работать, уволить ее именно за этот случай по закону невозможно. На мой взгляд, в департаменте несколько поторопились — стоило дождаться выводов следствия. В то же время, ее могут уволить, если во время проверки выявят другие нарушения, которые станут основанием для второго выговора. Так что призываю всех дождаться результатов уголовного производства», — объясняет она.

Выписка из медицинского дела Тимура

Необходимость работы с обидчиками и свидетелями

Образовательный омбудсмен убеждена: если сейчас не принять превентивные меры, насилие в лицее повторится снова, но уже в более жестких формах.

«Психологи должны обязательно поработать с детьми, избившими Тимура, ведь без коррекции их агрессивное поведение может распространиться на других учеников. Отдельного внимания заслуживают и школьники-свидетели, которые видели избиение в туалете и в коридоре, они — молчаливые свидетели событий, которые не вступились за мальчика, и в дальнейшем могут воспроизводить такое агрессивное поведение на других детей. Поэтому в этом заведении нужно очень основательно поработать психологам», — отмечает Надежда Лещик.

В заключение она добавила, что уже обратилась в винницкий Департамент образования с просьбой привлечь его к работе комиссии, которая будет изучать ситуацию в лицее №34. Образовательный омбудсмен готова работать как онлайн, так и приехать в Винницу лично.

Ранее ТСН.ua рассказывал об этом ужасном случае в винницком лицее. По словам мамы Тимура, скорую помощь в учебное заведение вызвали сами родители, несмотря на агрессивное несогласие с этим руководителя заведения, а также были вынуждены вызвать следственно-оперативную группу, потому что у дежурящей сотрудницы полиции была разряжена бодикамера. После того как родители мальчика огласили эту историю, по их словам, администрация школы начала откровенный буллинг семьи, а также к этому подключились родители детей, которые избили мальчика.

Дата публикации 12:33, 20.11.26 Количество просмотров 29 Города в огне после попадания! Больше всего досталось Западу! Новости о массированной атаке

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