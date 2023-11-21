Скандал в воинской части на Черниговщине: государству нанесли ущерб почти на 39 млн грн

В одной из воинских частей Черниговской области командиры закупали генераторы на миллионы гривен по завышенным ценам. Затем эти генераторы "валялись" на складах.

В Минобороны обнаружили, как в одной из воинских частей Черниговской области командиры закупали генераторы на миллионы гривен. В конце концов, большинство военных осталось вообще без сверхважного оборудования.

Детальнее о скандальных закупках, говорится в эксклюзиве Артема Зябкина TSN.UA.

38 миллионов убытков государству из-за космических цен на генераторы – комиссия по аудиту при Министерстве обороны Украины разоблачила командование одной из Черниговских воинских частей на колоссальных расходах из бюджета.

Служба внутреннего аудита Минобороны по сотрудничеству с правоохранительными органами провела проверку одной из воинских частей в Черниговской области. Аудиторы установили нарушения, повлекшие ущерб государству на сумму 38,8 млн грн.

В частности, самое масштабное из четырех нарушений – безосновательное завышение стоимости приобретенных в 2022 году генераторов, что повлекло 37,1 миллиона гривен убытков.

Подозрительно и то, что должностные лица воинской части заключали дополнительные соглашения с поставщиками, чем изменяли условия договора. А это существенно завышало конечную сумму расходов.

В период с октября 2022 по апрель 2023 года, когда генераторы были критически нужны военным, большинство из них в воинские части не поставлялись, а накапливались на складах. Доля выданных генераторов для использования не превысила 15% от закупленных.

Не понятно, совершали ли командиры закупки сознательно, впрочем они точно знали, что проверку аудиторов не пройдут. Как отмечают в Минобороны, в военной части препятствовали проверке. Но как видите, до истины комиссия все-таки докопалась. Выводы аудита уже на руках у правоохранителей.

Об очередном скандале высказался заместитель министра обороны Юрий Джигир. По его словам, проверять в ведомстве планируют всех систематически.

"Мы продолжим систематически выявлять ошибки и нарушения. Это системная и бескомпромиссная работа. К препятствиям действиям внутреннего аудита относимся по закону как к правонарушению. Нам требуется сильный организационный иммунитет от финансовых злоупотреблений", – отметил замминистра.

Не так давно министр обороны Рустем Умеров сделал громкое заявление и приравнял коррупцию к терроризму. В частности, там будут бороться с нелегальной перепродажей топлива для ВСУ. В Министерстве даже придумали, как разоблачить мошенников в будущем. Минобороны обяжет поставщиков маркировать горючее для ВСУ красным цветом.

Итак, если вы увидели, что вам в бак заливают необычно яркое топливо, сразу обращайтесь в полицию. Нельзя давать мошенникам наживаться на ВСУ.

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Новый скандал в воинской части! У защитников отобрали критически необходимое!