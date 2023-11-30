Скандал в воинской части Житомирской области: аудит обнаружил платы с золотом и серебром на 65 млн грн

Министерство обороны провело аудит в Житомирской области и шокировало результаты проверки.

Детальнее о том, что нашли в военной части, говорится в эксклюзиве Виктории Гнатюк TSN.UA.

"Золотая" жизнь в воинской части

В житомирской воинской части обнаружили платы, в которых заваливалось 28 килограммов золота, 60 килограммов серебра и 590 граммов металлов платиновой группы. Ну и, конечно, имущество забыли поставить на учет в часть. Об этом сообщило Минобороны, накануне специалисты наведались туда с проверкой.

“Обнаружены и недопущены потери микросхем с содержанием драгоценных металлов в воинской части Житомирской области. В ходе проверки обнаружены блоки с неизвестным содержанием в двух гаражах на территории воинской части. После осмотра выяснилось, что согласно паспортным данным, в блоках – ориентировочно 50 тонн неучтенных плат с содержанием драгоценных металлов”, – отметили в министерстве.

Подробности махинаций

В Минобороны отмечают, что одной из задач подразделения было хранить это имущество. А вот почему вдруг драгоценные металлы исчезли из учета и были тайно спрятаны – выясняет следствие.

Всего в части изъяли 50 тонн неучтенных плат. В министерстве говорят, что все найденное добро тянет в сумме более 65 миллионов гривен. Сейчас золото и серебро уже поставили обратно на учет. В Минобороны добавили, что передадут материалы внутреннего аудита в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки действий командира части и привлечения его к ответственности.

Аудиты проводят по всей стране.

Напомним, ранее Минобороны провело внутренний аудит около сорока воинских частей. Тогда было установлено, что в Украине было выплачено более 123 млн гривен боевых выплат гражданам, которые на самом деле не участвовали в боевых действиях и приведен один из примеров, когда военнослужащие понтонно-мостовой роты получили ежемесячное дополнительное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, выполняя задание на в Киевской области. Здесь общая сумма "боевых выплат" составила около 6,5 миллионов гривен.

На днях стало известно о новой махинации на тендерах. Одна из проверок установила, что за четыре месяца до тендера Кадровый центр ВСУ предложил внести изменения в техническую спецификацию обложек, после чего в заявке Командования Сил логистики установили цену – 351 гривну за штуку.

Взяться за выполнение заказа и направил предложение производитель ЧАО Киевская полиграфическая фабрика "ЗОРЯ". Но в Минобороны решили посмотреть, сколько же на самом деле стоят эти обложки, и нашли предложение более чем в два раза дешевле. Специалисты говорят, обложки подобного образца по большому желанию можно было закупить от 140 до 325 гривен.

Расход на миллионы

21 ноября Минобороны сообщило о еще одной растрате на десятки миллионов гривен. На этот раз в военной части на Черниговщине. Там обнаружили махинации с закупками генераторов почти на 40 миллионов гривен.

Более того, там заявили, что у военных фактически украли столь необходимые им генераторы.

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Новый скандал в воинской части! Десятки килограммов золота и серебра!