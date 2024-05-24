Скандал в Запорожье: работникам онкоцентра раздали повестки и объявили в розыск

В Запорожье разразился громкий скандал из-за реорганизации регионального противоопухолевого центра, где ежегодно лечатся несколько тысяч онкобольных украинцев.

Как рассказал в комментарии для ТСН.ua директор этого учреждения Михаил Есаянц, руководство области фактически ликвидирует это медицинское учреждение, поэтому многие пациенты будут вынуждены лечиться на платной основе в другой больнице, к которой хотят присоединить этот центр. Кроме того, по мнению Есаянца, давление на него и коллектив осуществляется еще путем выдачи повесток тем врачам, которые подписали иск в суд.

Касательно этой ситуации Есаянц высказывается достаточно жестко.

"Хотят распилить деньги, я это понимаю. Хотят, чтобы наши пациенты шли в другое учреждение. Хотят "кончить" нашу больницу, потому что я неудобный. Нашему коллективу обещают, что никого увольнять не будут. Люди этому не верят, поэтому еще нет никакого документального подтверждения этому. Документа, который гарантировал бы это нет, Реорганизацию объяснили тем, что надо объединить два учреждения, чтобы было одно сильное. На эмоциях нам было сказано, что "богатый должен кормить бедного, а вы тут разожрались", - говорит Есаянц.

По словам Есаянца, коллектив подал иск в суд, пытаясь не допустить реорганизации противоопухолевого центра, после чего произошли события, которые, по его мнению, сложно считать совпадением.

"Иск подписали 10 человек. 15 мая моего заместителя Юрия Баршака у его дома поймали представители ТЦК и выписали ему повестку", — говорит Михаил Есаянц.

И добавляет: "Он состоит на учете в другом ТЦК, у него с документами все нормально, он ни от кого не бегает. Потом стало известно, что этот "заказ". Через день ему позвонили из его ТЦК и спросили о том, почему он числится как лицо, находящееся в розыске. Выяснилось, что в розыск его объявили 11 мая. 21 мая пришло распоряжение, чтобы определенные наши сотрудники явились в ТЦК. Список людей - перечень тех, кто подписал заявление в суд. Вот такая история. Я расцениваю это как административное давление с помощью ТЦК, используя то, что сейчас война. А вчера, 23 мая, принесли повестку мне. Я поехал в ТЦК, простоял около 3 часов в очереди. Об этом сообщил руководству ТЦК, добавив что готов появиться".

Не щедрые на комментарии

ТСН.ua обратился за комментарием к главе Запорожской ОВА Ивану Федорову, его помощница нам сообщила, что вопрос касательно этого лечебного учреждения прокомментирует профильная заместитель Наталья Будяк. В свою очередь, помощница Будяк нам сообщила, что передала адресованные ей вопросы, но возможность прокомментировать у Будяк будет только завтра или в понедельник — пока времени не нашла из-за занятости. Сама Наталья Будяк на наши телефонные звонки не отозвалась. Редакция ТСН.ua готова опубликовать позицию Будяк как только что получит ее. В то же время некоторые СМИ сообщают, что Наталья Будяк на днях комментировала эту тему и отметила, что "это объединение предполагает уменьшение бюрократических процедур для пациента".

Как выяснилось, на сайте президента Украины на днях появилась петиция, где врачи просят Владимира Зеленского отменить распоряжение областного руководства о реорганизации этого противоопухолевого центра. Мотивируют это тем, что лечение онкозаболеваний может обеспечить только профильное учреждение. Петицию уже подписали 11 433 человека.

Ранее сообщалось о том, что были названы продукты, которые могут вызвать рак.

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