Скандал в Житомире: педагоги вышли на протест из-за нового директора лицея и сделали резкое заявление

Протест педагогов под городским советом Житомира / © Суспільне

В Житомире разгорелся скандал в лицее №34. Педагогический коллектив обвиняет конкурсную комиссию Житомирского городского совета в предвзятости при назначении нового руководителя этого образовательного учреждения.

Педагоги убеждены, что конкурс проходил не совсем прозрачно, а победителем стала обычная учительница из другого учебного заведения, которая не имеет опыта руководителя. Поэтому педагоги лицея №34 даже выходили с пикетом под Житомирский городской совет. Там, по их словам, им сначала пообещали выяснить ситуацию, однако впоследствии официально опубликовали результаты конкурсной комиссии, с которыми они категорически не согласны.

Педагог этого учебного заведения и заместитель председателя профсоюзного комитета Надежда Смык рассказала ТСН.ua подробности.

Что известно о скандале

Вчера, 18 августа, стало известно о том, что педагоги лицея №34 г. Житомира вышли на протест против результатов конкурса на должность директора этого учебного заведения. Они отмечают, что конкурс не предусматривал четких критериев оценки, а его победительница не имеет никакого управленческого опыта.

«У нас с октября 2024 года из-за смерти директора нашего учебного заведения обязанности исполняла заместитель директора. Городским советом был объявлен конкурс на директора нашего лицея. На этот конкурс подали заявки две кандидатуры. Исполняющий обязанности нашего учебного заведения и обычный учитель другого учебного заведения», — рассказала учительница английского языка и заместитель председателя профсоюзного комитета лицея №34 г. Житомира Надежда Смык.

Педагог отметила, что кандидат-победитель не имеет опыта работы на такой должности, что их настораживает, тогда как исполняющая обязанности лицея хорошо себя зарекомендовала, когда возглавляла учебное заведение. Поэтому коллектив лицея сомневается в объективности конкурсной комиссии.

«Этот учитель не имеет опыта работы на административных должностях, она всю жизнь проработала учителем», — говорит педагог.

По словам Надежды Смык, во время конкурса не было разработано четких критериев оценки потенциальных кандидатов на пост директора лицея.

«За проведением конкурса мы могли наблюдать онлайн — 14 и 15 августа, коллектив возмутило то, что оценка кандидатов была не объективной. То есть мы не выступали ни за одного кандидата, ни за другого. Хотя накануне у нас состоялась встреча с кандидатом на должность директора и мы сразу поняли, что человек некомпетентен даже в элементарных вопросах. Мы ждали результат, который и получили. Потому что было очень видно: человек был уверен в своей победе. Предварительные баллы были объявлены в пятницу и они были необъективными. Это видно на видеозаписи. Мы поняли, что другого кандидата просто завалили. Почему одной кандидатке поставили 8 баллов, а другой — 10, непонятно. Не было разработано четких критериев оценки кандидатов на эту должность. Такое впечатление, что баллы выставлялись исключительно по симпатиям», — отмечает педагог.

Протест педагогического коллектива лицея №34

Педагог добавляет, что их коллектив даже выходил на акцию протеста против решения конкурсной комиссии.

«Когда наш коллектив поднялся, то когда должны были объявить результаты этого конкурса, мы пришли в городской совет. Нас пригласили в сессионный зал и мы поговорили с некоторыми членами этой комиссии. Председатель отсутствовал. Когда я лично задала вопрос, а где же председатель — четкого ответа не было. Мы написали официальное письмо и зарегистрировали его в горсовете. Как только мы покинули городской совет — комиссия без председателя собралась и назвала победителем конкурса кандидатуру, которая наш коллектив не устраивает. Ей предложили отказаться от должности, потому что коллектив возмущен и он не будет с ней работать, она отказалась это делать», — говорит Надежда Смык.

Также она добавляет, что учителя возмущены отношением к себе некоторыми членами комиссии и обещает, что они продолжат борьбу: «Мы не останавливаемся, мы возмущены тем, что нас, как педагогов, унизили в сессионном зале, не учли наше мнение. Например, один из членов комиссии, его дети учились в нашем лицее. Он нас оскорбил тем, что мы дали плохие знания его двум детям, что ему пришлось нанимать репетиторов. Но наше учебное заведение входит в тройку лучших учебных заведений города».

Позиция Житомирского горсовета

ТСН.ua пытался услышать позицию Житомирского городского совета, который является организатором конкурса, однако там нам посоветовали обратиться в департамент образования Житомирского городского совета. В департаменте же отметили, что не они являются организаторами конкурса и стоит обращаться в горсовет или отправить им информационный запрос.

Мы направили запрос с перечнем вопросов, в частности:

1. Какова позиция Житомирского городского совета по результатам заседания конкурсной комиссии?

2. Будет ли соответствующая реакция на заявления педагогического коллектива лицея №34, в частности на то, что они не согласны с результатами конкурса?

3. Возможно ли повторное проведение конкурса на должность руководителя лицея по требованию педагогического коллектива данного учебного заведения?

4. Педагогический коллектив сообщил нам, что во время заседания в городском совете им пообещали выяснить, что происходило во время конкурса, однако впоследствии там все же объявили те результаты, с которыми они не согласны. Что вы можете на это сообщить?

По состоянию на время выхода материала, ответа пока не получили. Когда нам его пришлют — мы дополним публикацию.

Зато в комментарии местным СМИ вот, как объяснили эту ситуацию:

«Конкурс состоит из двух этапов: первый — это теоретический, который определяет знания законодательства. К нему замечаний нет. А есть вопросы ко второму этапу — презентации развития учреждения. Здесь у каждого члена конкурсной комиссии есть свое мнение, которое зависит от того, какие ответы он услышал. От этих двух этапов и зависит общий результат конкурса», — рассказала заместитель директора департамента образования Житомирского городского совета Светлана Ковтуненко.

Между тем на сайте Житомирского городского совета уже обнародовали результаты заседания конкурсной комиссии, в котором победила та кандидатка, с которой педагогический коллектив наотрез отказывается работать.

