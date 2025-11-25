Скандал во Львове: как "родительский" конфликт перерос в стрельбу возле школы

Школа, в которой произошла стрельба / © Львівська міська рада

Реклама

Напряженная встреча родителей в одной из львовских школ завершилась стрельбой. Как стало известно, отец третьеклассника вытащил травматическое оружие и выстрелил в отца другого ученика. Пострадавшего с пулевыми ранениями доставили в больницу.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Марички Кужик.

Что известно об инциденте

Инциденту предшествовал вызов к директору. Руководитель школы пригласил на разговор родителей школьников, между которыми регулярно возникали конфликты. Последней каплей стала очередная стычка между детьми.

Реклама

"Учитывая то, что этот мальчик, которого уже избили, уже не первый раз порой является конфликтным в классе, пришли и другие родители", - отметил Андрей Закалюк, директор департамента образования и культуры Львовского горсовета.

Переговоры переросли в стрельбу: четыре выстрела

Сначала на школьном дворе встретились мамы, но выяснение отношений быстро переросло в бурный конфликт между двумя родителями.

"Сначала между мамами, где вступился один из родителей, который вмешался в эту ситуацию, - рассказал Андрей Закалюк, - Позже этот папа, который был в кабинете, также вышел. В силу их конфликта между двумя мужчинами, один из них имел при себе оружие и применил. Произошло четыре выстрела".

На видео, которое быстро разошлось по сети, слышны громкие выстрелы со школьного двора.

Реклама

Вмешательство образовательного офицера

Трагедию удалось предотвратить благодаря быстрому вмешательству Олега Кулины, инспектора образовательной безопасности, который на постоянной основе работает в школе.

"Он был достаточно спокойный и сразу выслушал меня. Подойдя к этому гражданину, я забрал у него оружие", - рассказал инспектор.

Полиция начала уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Стрелку грозит до семи лет заключения. Оружие изъяли и направили на экспертизу.

Состояние пострадавшего: ранение кисти и бедра

Пострадавшего отца немедленно доставили в больницу.

Реклама

"Пациент сразу был взят в операционную, где было проведено оперативное вмешательство. Диагноз - слепое пулевое ранение левой кисти, левого бедра и передней брюшной стенки", - говорит Марьян Кузьмак, заведующий хирургическим отделением.

Состояние пациента удовлетворительное, среди учеников и работников школы никто не пострадал.

Министр МВД: "Учебные заведения защищены недостаточно"

На инцидент уже отреагировал Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он заявил, что сейчас образовательные учреждения защищены недостаточно, и призвал к обязательному введению металлодетекторов, видеонаблюдения и охраны в каждой школе.

Сейчас в украинских школах работают 1778 офицеров Службы образовательной безопасности. Во Львове такие офицеры есть только в половине учебных заведений, и именно их присутствие позволило предотвратить худшие последствия стрельбы.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Шок во Львове! Родительское собрание в школе завершилось стрельбой!