Скандал во Львове: оппозиция РФ провела форум, власть об этом – ни сном, ни духом

Местные власти и даже СБУ ничего не знали об этом мероприятии. В то же время в ГУР сообщили, что форум был поддержан Будановым.

Во Львове 23 мая прошел форум российской оппозиции в поддержку Украины. Мэр Андрей Садовый об этом ничего не знал и обратился к правоохранителям. В то же время на форуме выступил представитель Офиса президента и мероприятие было поддержано ГУР.

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Что известно о форуме российской оппозиции во Львове

О проведении во Львове "Форума свободной России" 23 мая сообщил один из его соорганизаторов, экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Он написал в Сети, что мероприятие состоялось с участием представителей украинской власти и добровольческих батальонов из россиян, воюющих в составе ВСУ.

Среди известных участников форума, кроме Пономарева, были российский оппозиционер Марк Фейгин, врач-травматолог из Москвы, помогающий украинским военным, Андрей Волна. Украинскую власть на мероприятии представил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Телеграм-канал Astra сообщил, что форум был организован благотворительной организацией "Фонд 24.02". Ее создали жены бойцов легиона "Свобода России", воюющих в составе ВСУ против оккупантов. В телеграм-канале организации указано, что "Фонд 24.02" был зарегистрирован 6 апреля 2023 года и действует в соответствии с Конституцией Украины и законодательством государства.

Михаил Подоляк на форуме российской оппозиции во Львове/Скриншот с видео

"Львовский форум российской оппозиции прошел на самом высоком уровне. От ведущих оппозиционных объединений приняли участие более 40 участников. В работе приняли участие представители всех трех добровольческих батальонов. Были также представители Офиса президента Украины и Верховной Рады", — говорится в сообщении Пономарева.

Он также сообщил, что участники форума приняли постановление антипутинского и антивоенного содержания. В частности, они поддержали предложенную президентом Владимиром Зеленским формулу мира, наказание военных преступников и справедливое возмещение ущерба, нанесенного Украине военными действиями, а также призвали к свержению путинского режима.

Илья Пономарев на форуме российской оппозиции во Львове/Фото: организаторы

Реакция властей Львова на форум российской оппозиции

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что ничего не знал о проведении форума, и что обратился в этой связи к правоохранителям.

"Пишут, что во Львове сегодня работает форум какой-то российской оппозиции. Участники якобы Ходорковский, Каспаров, Фейгин, Шендерович и другие фамилии, мне не очень известные. Кто знает, это какая-то шутка? Запрос в соответствующие органы уже отправил", — написал Садовый в Сети 23 мая.

Не знали о форуме российской оппозиции и во Львовской ОВА и даже в СБУ Львовской области. Об этом сообщило местное издание Zahid.net со ссылкой на ответы этих органов на запросы журналистов.

Мэр Львова Андрей Садовый

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Реакция Сети

Некоторые украинские пользователи Сети удивились тому, как мужчины-граждане России смогли попасть на территорию Украины во время полномасштабной войны:

"То есть: хорошие ка*апы сняли помещение и провели форум в городе, где одни бандеры, и всем пох*й? То есть они сюда как попали? Где предупредительный в голову?"

"Во Львове проходит форум хороших руzzких. Среди участников советник главы ОП Михаил Подоляк. В том числе Ходорковский, который заявлял, что скоро падет Харьков и Одесса. Они там вообще уже берега попутали? Что это вообще такое? Может еще из кремля кого-то "пригласить" ???"

"Форум россиян, которые хотят нас убить, но немного позже, потому что пусть х*хлы еще питуна свергнут."

"В один и тот же день они полностью разрушают типографию в Харькове и проводят свой форум "мира и добра" во Львове. Какое-то безумие!"

Буданов поддержал проведение форума российской оппозиции

В то же время в ГУР сообщили, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов поддержал идею проведения форума российской оппозиции, который состоялся во Львове 23 мая.

"Начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов поддержал проведение подобного мероприятия как одного из проявлений борьбы против кремлевской диктатуры, что также способствует победе Украины над государством-агрессором", – говорится в заявлении ведомства.

В ГУР добавили, что "подобные события приближают конец режима путина и способствуют консолидации всех сил, целью которых является свержение диктатуры в России и поражение кремля в войне против Украины".

Кстати, российский оппозиционер Михаил Ходорковский заявил, что "слабый Запад" фактически проиграл войну в Украине. По его прогнозам, Украина до конца года потеряет Харьков, к середине следующего – Одессу, а к середине 2026-го – "продолжит только партизанскую войну".

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