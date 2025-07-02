Скандал во Львове: водитель маршрутки отказался чествовать погибших на войне и поплатился

Во Львове разгорелся скандал из-за водителя маршрутки / © Pixabay

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Во Львове уволили водителя маршрутки, который во время общенациональной минуты молчания не остановился и в ответ на замечания пассажиров — накричал на них. Видео инцидента быстро распространилось в соцсетях, и реакция не заставила себя ждать.

В мэрии говорят, водитель больше не будет работать ни на одном из городских маршрутов.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Марички Кужик.

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Во Львове в 9:00 минута молчания. Тогда в городе останавливается все — и автомобили, и маршрутки. Однако водитель одного из автобусов продолжил движение. Пассажиры просили водителя остановиться, один из них — военный. Зато маршрутчик продолжил ехать, да еще и в ответ — кричал. Видео за несколько часов облетело сеть. 62-летнего водителя, который работал на этом маршруте десять лет, руководитель фирмы уволил в тот же день.

Дата публикации 12:17, 02.07.25 Количество просмотров 122 ТСН новости день 2 июля. Удар по больнице в Херсоне! Чернышев останется без должности?

«Почему с ним так произошло, я ответить не могу. Он вразумительного ответа не предоставил. С нашего предприятия 9 водителей воюет, один погиб, это недопустимо такие вещи. Он еще не осознал, возможно пройдет время и осознает», — говорит директор предприятия Юрий Мельник.



Чтобы не было таких случаев, во всех маршрутках — есть специальные надписи. И во время выезда утром диспетчеры должны подчеркивать обязательную остановку движения водителям, говорят в мэрии. В коммунальном транспорте за этим следят через GPS.

«Наше коммунальное предприятие АТП-1 для примера установило штраф гривен 2 тысячи с половиной грн за случай не остановки на минуту молчания, это все мониторится», — говорит директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры Львовского горсовета Олег Забарило.

Большинству горожан напоминать о минуте молчания не надо. Поэтому поступком водителя возмущены. Сейчас герой скандального видео с прессой не общается. В мэрии говорят, работы на городских маршрутах он уже не получит.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН новости ДЕНЬ 2 июля. Удар по больнице в Херсоне! Чернышов останется без должности?