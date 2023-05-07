Скандал во Львовской области: у профессора, который учил прокуроров и полицию праву, обнаружили фальшивые дипломы

Полиция уже направила дело в суд, за мошенничество и подделку документов подозреваемому грозит до 8 лет за решеткой.

Он стал профессором, возглавлял кафедру права, устраивал семинары с прокурорами, полицейскими и адвокатами, а оказалось, что его дипломы на самом деле поддельные. Почтенного преподавателя университета полиция подозревает в мошенничестве. Следствие выяснило, что его дипломы кандидата и доктора юридических наук – фальшивые. В эти годы не знали в вузах, и даже Министерство образования согласовало следующие ученые звания, говорится в ТСН.

“Кабинет хороший, он ремонт сделал. Не пил, не курил, ходил на работу, выходил, говорил "добрый день", "будьте здоровы", — рассказывает комендантка Анна об экс-заведующем кафедрой права Василие Андрееве.

Говорит, для всех стало шоком, что у их профессора есть ненастоящие дипломы. Даже допустить такого не могли. Усомнились в профессоре, когда вдруг им заинтересовались следователи и выяснили, что он сумел преподавать в университетах более 13 лет, имея фальшивые документы. С поддельным дипломом кандидата юридических наук подозреваемый устроился на работу в один из Львовских вузов в 2009 году, сообщают в полиции.

Также читайте Эскалибурами гонят врага из Херсонщины: высокоточные боеприпасы достают россиян на 40 км вглубь линии фронта

Так начиналась история. Во Львовском национальном аграрном университете Василий Андреев был преподавателем. Впоследствии у него появился диплом уже доктора юридических наук, якобы выданный столичным вузом. Андреев становится преподавателем университета ветеринарной медицины и биотехнологий и возглавляет кафедру права. “Он подал заявление на профессора и у нас не было никакого основания не рекомендовать. Информации о том, что дипломы были не действительны, сфальсифицированы – у нас не было”, — говорят о проректорате.

Проверять самостоятельно на подлинность, говорит проректор, не могут. Но ничего не заметили и в Минобразования, когда утверждали Андрееву очередное ученое звание. В вузе же Андариев был активен и получил уважение. “Собрал семинар, где были представлены из силовых структур, и из прокуратуры люди, из милиции, из адвокатуры. Честно говоря, не мог даже подумать, что там что-то не так, и, насколько мне известно, он также практиковал и за рубежом”, — говорят в университете.

ТСН удалось узнать, что Василий Андреев действительно сотрудничал с адвокатским бюро в Польше, там комментировать ситуацию не хотят. Мол, только узнали ситуацию с дипломами от журналистов. В то же время полиция официально сообщает: “На основании поддельных дипломов злоумышленник получал ученые звания доцента и профессора, ученые степени кандидата наук и доктора наук, почетное звание. При этом ему регулярно выплачивались все соответствующие доплаты. Общая сумма незаконных выплат около 700 тысяч гривен.

Сам Василий Андреев пока немногословен и все обвинения отвергает. “Пока я отказываюсь от каких-либо комментариев. Конечно, я вину не признаю. Буду подавать на экспертизу, и все будет решаться в суде. Я не хочу, чтобы любое мое слово сейчас стало ухудшением моего положения, ведь меня там облили грязью со всех сторон”, — заявил подозреваемый.

Еще до обнародования скандала Андреев из университета уволился. Там провели служебное расследование и, наконец, Минобразования проверило и предоставило ответ о неподлинности дипломов. Все ученые звания у Василия Андреева забрали.

"Очень грустно и очень больно, но я не была удивлена, потому что нам нужно менять и работу университета и как видим работу Министерства образования тоже нужно менять", — говорит коллега Алла Венярская.

Это преподаватель университета, где недавно работал профессор Андреев. Говорит, лично с ним не знакома, но уверена – эта история должна быть толчком к переменам. "То, что я слышу от наших коллег за рубежом, соответственно диплом нумерован и вы можете его проверить в системе и до этой проверки диплома, или внесения диплома в систему присоединена определенная структура, которая несет за это ответственность", — рассказывает она.

Такая система нужна и в Украине, чтобы проверить, кого берут на работу. “Важно было бы иметь открытый реестр всех наших научных дипломов и над этим должно поработать Министерство образования”, — добавляет Алла Венярская.

ТСН направила запрос в Минобразования, ответ еще ждем. В то же время полиция уже направила дело в суд, за мошенничество и подделку документов подозреваемому грозит до 8 лет за решеткой.

Читайте также:

Более 170 лет на двоих: волонтеры в летах из Кропивницкого своими изделиями помогают ВСУ и трогают бойцов

Чтобы летело мимо, свет и стиралку: жители прифронтового Запорожья поделились своими мечтами

Днем и ночью 7 месяцев жили в подвале: жители села на границе с Херсонщиной смогли вернуться домой