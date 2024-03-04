Скандал во Львовской опере: украинцы отреагировали на инцидент с артистами, не вернувшимися с гастролей

Также адвокат Богдан Кушнир рассказал о том, как чаще всего по рабочим вопросам выезжают украинские мужчины.

Двое артистов из Львовской национальной оперы не вернулись с гастролей в Украину. Балетная труппа гастролировала в Эстонии и Финляндии с балетом "Дон Кихот". Спектакль должен был состояться и во Львове первого марта, но его играли уже другим составом.

Корреспондент "Сніданку з 1+1" Людмила Руденко собрала детали этой истории.

8-22 февраля балетная труппа Львовской оперы гастролировала в Эстонии и Финляндии с балетом "Дон Кихот". Но в Украину вернулись не все. Солист балета Андрей Михалиха и артиста балета Богдан Ключник сообщили своим коллегам, которые остаются за границей. Вместе с ними была и жена Андрея — солистка Юлия Михалиха-Рома. Однако сейчас Юлия в Украине. Об этом официально сообщили на странице Львовской национальной оперы.

“По состоянию на сегодняшний день артистка балета Юлия МихалИха-Рома вернулась к работе в театре. Относительно других двух артистов — в соответствии с действующим трудовым законодательством администрацией театра проводится внутренняя служебная проверка и выяснение мотивов и обстоятельств поступка артистов», — говорится в сообщении.

Андрей и Юлия Михалихи в балете Дон Кихот

Что известно об артистах Львовской национальной оперы

Юлия Михалиха жена и коллега Андрея Михалихи. В браке они 14 лет, по крайней мере, так указано в соцсетях у Юлии. У супругов есть дети. В театре балерина работает уже 21 год.

Об Андрее известно меньше, ведь свою страницу он скрыл.

Про артиста балета Богдана Ключника тоже мало информации. Более того, страницы мужчин на официальном сайте Львовской оперы сейчас недоступны.

Про артиста балета Богдана Ключника мало информации Фото: соцсети

"Мы хотели пообщаться с руководством заведения, однако в пиар-службе нам сообщили, что кроме официального комментария добавить пока ничего", — рассказывает корреспондентка.

В соцсетях разгорелась дискуссия на этот счет.

Военнослужащий и журналист Егор Чечеринда написал: "Дон Кихоты" из Львовской оперы... Или запомните лицо беглецов и уклонистов. Ответственность за уклонение следует законодательно усиливать…"

Однако под корреспонденцией многие стали на защиту артистов Львовской оперы:

“Ни один крепостной не должен уйти без разрешения владельца. Демократия, права человека и другое — это незнакомые нации ценности. Хотите ли вы сказать что-нибудь другое?”

“Все правильно сделали. Я бы то же самое сделал”

"Это полный абсурд осуждать людей за их права!!!"

Вадим Дзюнько – львовский стендап-комик. Сейчас молодой человек в благотворительном туре по Европе, в Германии. До этого посетил с командой Данию, Чехию, Австрию, Нидерланды, завершать будут в Польше. Таким образом, помогают ВСУ.

Вадим говорит, что это его второй выезд из Украины с начала вторжения. Процедура стандартная и совсем не сложная, а станет ли она сложнее после таких инцидентов, парень предполагает, что вполне возможно. Но считает, что полностью запрещать выезд культурным деятелям и волонтерам точно не стоит.

"Украинцы, которые там находятся, очень ждут любых украинских событий: украинское слово, украинский юмор, украинская музыка, им тоже это очень важно и конечно каждый зритель, каждый украинец, который приходит к нам на концерты просто своим присутствием и покупкой билета уже поддерживает украинское войско", — говорит он.

Сам Вадим уже загрустил за домом и считает дни до возвращения:

"У нас была цель на этот тур: собрать один миллион гривен, но я уже вижу, что будет больше, подберем — пройдемся по всем городам, развлечем там немного украинцев и обязательно приедем", — добавил он.

Так же и группа ТНМК. Сейчас они находятся в Варшаве. Только в этом туре уже отработали 38 концертов!

"Ездим собираем деньги для гуру, это уже наша 12-я страна, 36-й уже концерт. В общем с начала полномасштабки мы выезжали в районе 10-ти раз, это уже 6-й возможно 7-й тур. Возвращались, поскольку мы о это договаривались, среди нас есть несколько военных, не знаешь как быть — поступай по закону — да, это тяжело и закон подчеркивает общую мобилизацию", — говорит солист группы Фоззи.

Однако некоторые соотечественники все же преследуют другие цели. К примеру, год назад известный комик Андрей Щегель, уехал в Турцию. Впоследствии признался, что получил три повестки, то же это привело к неудобствам и там он чувствует себя "в комфортной психологической обстановке".

Алексей Печий / Фото: скриншот с видео

Также журналист и телеведущий Алексей Печий, по всей вероятности, решил, что для него за границей более комфортная атмосфера. Телевизионщик получил аккредитацию на саммит ЕС, который состоялся в декабре прошлого года. Однако после завершения мероприятия Печий в Украину не вернулся, хотя и пообещал продолжить информационную войну уже в Европе.

Алексей Арестович/Телеграмм

Даже бывший советник Офиса Президента Алексей Арестович находится в Нью-Йорке. В интервью блоггере Анне Олицкой утверждал, что уехал законно. Однако как именно, секретов не раскрыл, но сказал, что по приглашению и находится в Америке как независимый эксперт по Украине.

Комментарий юриста

Адвокат Богдан Кушнир рассказывает о том, как чаще всего из рабочих вопросов выезжают украинские мужчины.

"Конечно, когда отправляется такое лицо, его вносят в специальную систему путь, доступ к этой системе дается посредством приказа дается прямо на уровне министра профильного, который подает таких лиц и они должны вернуться в течение 30 дней, если человек не возвращается, то имеем первое: ответственность получает именно та организация, в которой она работала и от которой она уехала за границу. что она является уклоняющимся, говорит адвокат. Военнообязанные граждане могут по возвращении домой привлечь к административной ответственности, то есть, выписать штраф", — отметил он.

Напомним, администрация театра проводит внутреннюю служебную проверку и выясняет мотивы и обстоятельства поступка артистов.

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