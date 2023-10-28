Скандал вокруг "АллатРа": эксперты рассказали, откуда взялась "секта" и чем она опасна

В Украине разразился скандал вокруг религиозной организации "АллатРа", которую большинство украинцев воспринимают как религиозную секту. К этой организации "приписывают" известных политиков и общественных деятелей, а ее членов обвиняют в приверженности к России и зомбированию новых адептов всяческим бредом об инопланетянах, аннунаках и "благотворительном обществе".

Сайт ТСН.ua поинтересовался, что думают по поводу "АллатРа" специалисты по религиоведению.

Проект российских спецслужб и погружения в особый язык

По словам экспертов, "АллатРа" – это относительно новое религиозное течение или религиозное движение, которое не является особенно многочисленным в Украине. Но в то же время оно несет в себе угрозу национальной безопасности.

"Это религиозная организация, являющаяся проектом каких-то сил в РФ, возможно, даже спецслужб. "АллатРа" использует технологии религиозного и не только влияния, и ее задачей является покорение личности, четкое следование указаниям руководства, каким бы ни были эти указания. Используется также погружение человека в особый язык, который очень отличается от того, который используется в обществе. В целом, российские источники этой организации хорошо известны украинским спецслужбам и религиоведам, но удивительно, что у нас нет адекватной реакции на ее деятельность", — рассказывает сайту ТСН.ua Юрий Черноморец, религиовед, профессор Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова.

Подпадают под признаки секты

Эксперт подчеркивает, что церковь – это большой институт, который находится в диалоге с обществом, не противопоставляет себя ему и служит обществу. А секта – это уединенная организация, которая именно противопоставляет себя обществу.

"Поэтому такие религиозные организации как Московский патриархат в Украине или "АллатРа" во многом подпадают под определение секты, но в современном религиоведении преимущественно используется термин — новейшие религиозные движения. Многие эти религиозные движения, удовлетворяя потребности людей в духовности, не представляют какой-либо опасности", а вот некоторые религиозные движения как раз опасны для физического и духовного здоровья граждан и национальной безопасности И здесь в соответствии с украинским законодательством должна быть быстрая реакция государственных органов на такую деятельность И не только относительно "АллатРа", у нас довольно часто возникают подобные проблемные ситуации, а реакция на деятельность таких организаций достаточно мягкая, по сравнению с такими странами как Франция или другими соседними государствами.Там реагируют более адекватно на такие проявления. Мы очень гордимся, что у нас американские стандарты свободы и совести и почему-то раньше времени не реагируем. Но думаю, в США бы скорее отреагировали на такие негативные явления", — объясняет Юрий Черноморец.

Зрителям рассказывали об аннунаках

Что должно делать государство?

Эксперт отмечает, что государство должно следить за религиозной сферой в обществе, реагировать на посягательства на свободу граждан, влияние на их физическое и психическое здоровье, угрозу национальной безопасности. И это не значит, что мы становимся такими, как Россия.

"В России – за принадлежность к сектам, которые признаны опасными, людей сажают на 7 лет за решетку, причем даже за принадлежность к традиционным организациям, таким как адвентисты или Свидетели Иеговы. И это большая проблема. Там все под абсолютным тоталитарным контролем над религиозной средой. В Украине с этим абсолютная свобода плюс есть огромный европейский и американский опыт в том, чтобы обеспечить религиозную свободу. Но вместе с тем мы должны обезопасить людей от действительно опасных проявлений, которые подрывают собственную национальную безопасность", — отмечает Юрий Черноморец.

Цель была – захватить и покорить

Специалист добавляет, если исторически посмотреть на развитие именно АллатРа, то это один из ярко выраженных российских проектов.

"Его цели были таковы: если не получится охватить Украину мировоззрением "русского мира", через православные или светские установки, то давайте через что-то другое, например, неорелигиозное, возьмем и захватим их, покорим себе, а потом будем использовать. То есть эта организация — это один из опасных каналов влияния и, конечно, очень хорошо, что в обществе сейчас обращают на это внимание", – отмечает Юрий Черноморец.

Он подчеркивает, что в истории Украины были разные случаи, когда политики, принадлежавшие к разным политсилам прикрывали деятельность подобных организаций и пытались влиять на президентов и спецслужбы.

"В прошлом такие случаи были. Сейчас я не знаю, принадлежит ли кто-то из политиков к "АллатРа" или является ее покровителем, такой информации у меня нет. Но в целом – это распространенная в Украине практика, когда политик сам является членом такой религиозной организации или заступается за нее. Поэтому здесь необходима профессиональная религиоведческая экспертиза, чтобы она стала основанием для действий соответствующих государственных органов, а не было как во времена феодализма", — заключает Юрий Черноморец.

Общая специфика таких организаций состоит в том, что представители этих движений очень часто меняют свою принадлежность.

Достаточно текущая структура

Другой религиовед Руслан Халиков считает, что направленность и позиции АллатРа складываются в более широкое направление, которое еще называют New Age или движением нового времени или новой эры.

"В отличие от христианства, где главным является спасение души и попадание в рай, в "АллатРа" пропагандируется личная духовная эволюция посредством медитации и других практик. Еще они предлагают объединить все религии, а также научное и религиозное мировоззрение", — рассказывает сайту ТСН.ua Руслан Халиков, религиовед.

Кстати, сейчас появились новые течения и движения, ориентирующиеся на АллатРа, то есть это не единственный центр пропаганды такого мировоззрения. К примеру, существует близкий к ним центр "Благотворительное общество".

"Их направления — New Age, а общая специфика таких организаций в том, что представители этих движений очень часто меняют свою принадлежность. Сегодня он в "АллатРа", завтра в "Благотворительном обществе", а послезавтра – еще где-то. То есть у них нет длительного. или фиксированного членства, это достаточно текущая структура", — объясняет Халиков.

Он добавляет, что точным количеством участников "АллатРа" не интересовался, и она официально не зарегистрирована как религиозная организация.

"Я слышал о группах "АллатРа", которые насчитывали по 15 участников. Но не уверен, что эти люди были именно представителями организации. У них была такая практика: приглашать на свои собрания представителей разных религиозных конфессий, чтобы обмениваться мнениями по поводу какого-то актуального вопроса, например, вопросов морали. Но это не означает, что эти люди были членами организации. Поэтому я думаю, что организация небольшая. В Украине я слышал о 2-3 общинах "АллатРа", но я их основательно не исследовал, а официальные данные о них отсутствуют, потому что они не зарегистрированы, как религиозная организация", – рассказывает Руслан Халиков.

Таких организаций у нас много

Также эксперт отмечает, что не следует называть эту религиозную организацию именно сектой. Он считает, что в Украине слово "секта" приобрело негативное значение.

"Слово "секта" само по себе проблемно и негативно в нашей стране. И если что-то называют этим словом, то хотят показать, что оно социально опасно, враждебно, негативно. К слову, такое же негативное значение, но уже в американском обществе, имеет слово "культ", когда этим словом называют какую-то организацию, даже если она занимается хорошими делами", — объясняет Руслан Халиков.

Эксперт добавляет, что таких организаций как АллатРа в Украине достаточно много, но именно эту обвиняют в лояльности к России. Поэтому многим уже безразлично – секта это или нет. А за пророссийские взгляды должна быть другая ответственность.

"Если мы будем обвинять людей из-за того, что у них есть пророссийские взгляды, но при этом называть их сектой, то мы так очень быстро перейдем к охоте на ведьм. И уже завтра сектой начнем называть церковь пятидесятников, а послезавтра — православных, или еще кого-то. Я считаю, что за пророссийские взгляды кто-либо должен нести ответственность. И этим вопросом должена заняться СБУ — подтвердить это или опровергнуть официально. Но этого пока не произошло, а есть только обвинения", — объясняет религиовед.

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"АллатРа" родом из Донецкого региона

Руслан Халиков добавляет, что об "АллатРа" было известно еще до начала войны, а также об их определенных пророссийских взглядах. Периодически организация рекламировала себя в некоторых городах Украины.

"У них была такая практика – размещать на бигбордах и сити-лайтах собственную рекламу. Ее замечали в больших городах. Например, в Киеве и Донецке. Кстати, организация происходит именно из Донецкого региона. Они даже вели свою деятельность во время оккупации Россией. Как сейчас – не знаю, кажется, в России их уже запретили. То есть публично они о себе заявляли, но это не было массовым явлением", – говорит эксперт.

А то, что сейчас происходит вокруг АллатРа, Руслан Халиков называет информационной кампанией, чтобы раскачать в обществе возмущения.

"Сама эта кампания является отрицательным и конфликтогенным фактором, потому что продвигается понятие секты, которое само по себе негативно в публичном дискурсе. И соответственно потом, на следующем этапе, радикальные политики или публичные деятели могут себе позволять оперировать этим термином, называя сектой кого-либо и это может стать маркером нелояльности к кому-либо", — добавляет религиовед.

Политики не брезгуют встречами с религиозными деятелями

С этой религиозной структурой связывают имена известных украинских политиков и общественных деятелей. Но эксперт отмечает, что здесь следует разделять посещение политиками таких организаций и пребывание в числе их прихожан.

"Наши политики действительно любят посещать различные собрания и не гнушаются встречами с одиозными религиозными деятелями. Но нет реальных подтверждений, что они действительно являются прихожанами этой организации. Думаю, потому и возник этот скандал, потому что все это похоже на политическую пиаркампанию против того или иного. политика. Дело в том, что это религиозное движение не запрещено в Украине, поэтому теоретически к нему может принадлежать кто-либо и даже известные политики. Ведь в Украине не запрещено посещать православные, католические, мусульманские или другие храмы. Поэтому я отношусь к этому нормально, если кто-то из политиков является членом "АллатРа". Но если это просто голословные обвинения, то это лишь попытка очернить чью-то репутацию", — объясняет Руслан Халиков.

Он добавляет, что тему об АллатРа раскрутили именно политики, а затем к этому подключились другие деятели.

"Это просто политическая борьба из-за обвинений в вещах, которые в Украине не запрещены. Возможно в России плохо принадлежать к каким-то маргинальным религиозным организациям, а в Украине – это нормальная практика. И в принципе, я не вижу, в чем именно можно обвинять политиков. Если же будет доказано, что "АллатРа" – это российская шпионская сеть, то тогда нужно подробно выяснять, кто именно в нее входил. Но если кто-то из политиков бывал на собраниях "АллатРа" – это не значит, что это дает право их винить в этом и наказывать", — отмечает Руслан Халиков.

С украинцами общались исключительно на русском языке

Шизоэзотерика без ответа от СБУ

Александр Саган, религиовед, профессор, отмечает, что "АллатРа" – это скорее общественная организация, которая имеет изотерические ссылки к неким сверхъестественным силам. Эксперт говорит, что прочел книгу "АллатРа" еще в 2014 году.

"Скажу так, что в классическом понимании — это не религиозное учение. Скорее всего это некий набор эзотерических теорий, идей, которые употребляются многими религиозными направлениями. Вместе с тем, там много ссылок к физике, математике, обсуждается тема формирования ДНК, проблема черных дыр в космосе, природы вакуума и др. Обсуждаются религиозные символы, которые используются в разных религиях. Уже тогда те, кто прочитал эту книгу, говорили, что это шизоэзотерика. Там очень много страниц и местами написанное кучи не вяжется. Так называемое "учение" представлено в виде диалога. То есть не является классическим религиозным учением, где четко присутствует идея Бога, сверхъестественного, идея спасения души, как это присутствуетво многих религиях. Они и сами себя не позиционируют религиозной организацией, а более международным общественным благотворительным объединением", — рассказывает сайту ТСН.ua Александр Саган.

Экспертиза осталась без ответа

Специалист вспоминает, что в 2014 году он с коллегами подготовили религиоведческий анализ "АллатРа" и даже направили в СБУ экспертную записку о том, что это скорее политическое движение, причем с четко выраженной пророссийской ориентацией.

"Уже тогда в книге они подавали элементы "русского мира", который на сегодняшний день уже более детально изучен после широкомасштабного вторжения, и наконец на эту организацию все обратили внимание. Хотя мы еще тогда писали насколько опасна их идеология. Но никакой реакции от СБУ мы не получили, что тоже наводит на определенные размышления. Это религиозное течение массово заходило через Московский патриархах и частями от других общественных движений в Украине", — рассказывает Александр Саган.

Притворялись "белыми и пушистыми"

Тогда эти учения выглядели как будто белая и пушистая идея – творить добро.

"Основной посыл этой организации был таков – давайте сеять добро и увеличивать его количество. Но в то же время, злом вырисовывались люди, разделяющие славян, а разделение Украины и России – называлось большим злом. Мол, политики наносят вред всем, когда разделяют эти два народа. То есть, если в православных церквях заносилась идея "триединой Руси", здесь эта идея подавалась более мягко, менее агрессивно и менее религиозно, но в то же время через призму общепринятых моральных норм. По Киеву ездили автомобили с наклейками "АллатРа" и даже в метро размещалась реклама. Сейчас все возвращается, но в другом варианте - "Благотворительное общество", но идея та же - единство с Россией, предрассудки о существовании какого-то глобального правительства, которое якобы вредит всем и нужно объединяться, заключать соглашения", — рассказывает Александр Саган.

Члены организации размещали на бигбордах и сити-лайтах украинских городов собственную рекламу/фото из открытых источников

Зачем привлекали политиков?

Эксперт добавляет, что в свою деятельность организация привлекала политиков, артистов, известных общественных деятелей. Реклама организации транслировалась по достаточно известным каналам.

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"Думаю, что у них была цель — выйти на общую аудиторию, прежде всего молодежную. Для этого привлекались популярные тогда певцы, которых приглашали на эфиры "АллатРа". Им нужно было заинтересовать общество через знаковых людей. Даже наш первый президент Украины Леонид Кравчук "поддерживал добро". Ведь на первый взгляд ничего плохого в этом нет. Они приобщали к этому и мэров многих небольших городов, которых пытались протащить в свою программу партнерства. Где-то даже фонтаны ставили с символикой "АллатРа". Я так подозреваю, что участие в этих программах было не бесплатным, какое-то финансирование давалось и в эти городки. В то время, все выступления в телепрограммах были на русском языке и центральной была идея русской культуры. На определенное время они прекратили свою деятельность. Сейчас, благодаря огласке, к этой организации снова возросло внимание, надеюсь, что не только общества, но и спецслужб", — заключает Александр Саган.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что в Украине активизировалась секта АллатРа: в Раде требуют реакции СБУ и СНБО.

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