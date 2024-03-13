Скандал вокруг "Экопарка Осокорки": что происходит на выжженной пожаром земле в Киеве

Прошла неделя со дня масштабного пожара на территории "Экопарка Осокорки" в Киеве. По словам специалистов, здесь выгорело не три гектара заказника, как сообщалось ранее, а более 10 гектаров.

Это удалось установить после того, как на место происшествия смогли попасть представители экологической инспекции и активисты.

Кстати, туда их довезли спасатели вездеходом, потому что добраться пешком до места пожара невозможно из-за наводнения.

Последствия пожара в "Экопарке Осокорки"

Выгорело 7% заповедника

Поврежденные заповедные луга инспекторы даже измерили рулеткой, чтобы иметь исчерпывающую информацию о поврежденной огнем заповедной территории.

Пожаром было уничтожено 7% природной пойменной растительности на влажных лугах заказника местного значения "Осокорковские луга". А сумму нанесенного ущерба специалисты Государственной экологической инспекции Столичного округа оценили почти в полмиллиона гривен.

"На Осокорках пострадало не три, а более 10 гектаров территории, которая входит в ландшафтный заказник. После поджога — загорелась трава. Говорю поджог, потому что раньше проезд и проход туда был ограничен, а сейчас — нет. Из гражданских лиц туда никого не допускали, поэтому там никаких пожаров за два года не было. Нет людей – нет пожаров. А вот теперь произошло, потому что рядом появились застройщики и вспыхнул пожар", — рассказывает сайту ТСН.ua Михаил Петелицкий, активист и член ОО "Экопарк Осокорки".

Последствия пожара в "Экопарке Осокорки"

Загорелось у большого дуба

По словам Петелицкого, на территории заказника есть знаковое место, где растет большой дуб. Его очень любят фотографировать посетители экопарка.

"Этому дереву где-то лет 40. Он там — самая большая доминанта. Судя по всему загорелось у дуба, а дальше огонь распространялся по территории заказника "Осокорковские луга". Пламя распространилось в сторону болот и камышей — пылало на четырех участках. Выгорел камыш и высокие болотные травы, а также луговые травы на лугах. К счастью огонь не может уничтожить все так просто. Травы устойчивы к таким пожарам", – рассказывает Михаил Петелицкий.

Последствия пожара в "Экопарке Осокорки"/фото Михаила Петелицкого

Пострадать могли зайцы и мелкие птицы

Он добавляет, что птицы от пожара пострадали меньше, потому что сейчас еще ранний период для их гнездования.

"Гнездовья еще нет, а те болотные птицы, которые там гнездятся, еще не вернулись из теплых краев. Поэтому для дикой природы ущерб, можно сказать, минимальный. Есть опасения, что могли во время пожара пострадать малые животные, например, зайцы, потому что у них ранний период, когда животные могут иметь первые выводки малышей. А дикие утки, думаю, спаслись от огня. Они ориентируются по водной поверхности, поэтому ночью могли перелететь в безопасное место. Более мелкие птицы, к сожалению, могли сгорели в огне", — добавляет Михаил Петелицкий.

Площадь ландшафтного заказника местного значения "Осокорковские луга" – 148 гектаров, потеря 10 гектаров заповедных территорий ощутимый ущерб. Хотя, как утверждают экологи, природа может быстро восстановиться в этих местах.

Последствия пожара в "Экопарке Осокорки"/фото Михаила Петелицкого

Что говорят в полиции?

В полиции Киева сайту ТСН.ua сообщили, что по факту пожара на заповедной территории начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия и устанавливаются все обстоятельства возникновения пожара. Больше там деталей не разглашают.

Последствия пожара в "Экопарке Осокорки"/фото Государственной экологической инспекции Столичного округа

Что говорят в КГГА?

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА говорят, что формируют рабочую группу по ликвидации последствий пожара.

"В рабочую группу войдут ученые, активисты и представители ОО "Экопарк Осокорки". Вместе будем решать, какие меры нужно предпринять, чтобы как можно быстрее восстановить пострадавшую от огня экосистему. К группе предложили присоединиться и депутатам Киевсовета, но они пока ответа не предоставили", — сообщили сайту ТСН.ua в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об уничтожении "Экопарка Осокорки" в Киеве: кто мог поджечь животных и что говорит застройщик.

Читайте также:

В Киеве горит "Экопарк Осокорки": что известно сейчас (фото, видео)

Масштабные пожары окружили Киев: стена из огня видна с балконов (видео)

Почему задыхался Киев: стала известна причина грязного воздуха