Скандал вокруг "Киевгорстроя": инвесторы по 7 лет ждут оплаченного жилья — что говорят в компании

Скандалы вокруг крупнейшего застройщика столицы ЧАО ХК " Киевгорстрой" не утихают. На днях председатель правления и президент компании Игорь Кушнир заявил о своей отставке, опубликовав заявление об увольнении в социальной сети.

Инвесторы, вложившие свои средства в строительство жилья не на шутку обеспокоены, что работы на большинстве строительных площадок "Киевгорстроя" не ведутся уже год. Они ожидали, что после проведения аудита компании строительство ЖК возобновят, но этого не произошло. Люди откровенно боятся потерять свои средства, а некоторые из них ждут квартир уже несколько лет.

Кушнир и его заявление

Игорь Кушнир написал, что гордится компанией, которая является крупнейшим застройщиком в Киеве. Конечно, пожаловался на тяжелую ситуацию из-за коронавируса, войны с Россией и бремени в виде недостроев от "Укрбуду", который взял на себя "Киевгорстрой".

Заявление бывшего главы ХК "Киевгорстрой"

Уже бывший президент холдинговой компании подчеркнул, что аудит, который проводили международные эксперты и временная контрольная комиссия Киевсовета, не выявили нарушений. Кушнир, который с лета был отстранен от руководства компанией, говорит, что дорожит собственной репутацией, поэтому решил уйти с должности дождавшись результатов проверок.

Что говорят в КГГА

В мэрии отмечают, что 20 декабря был подписан протокол заседания наблюдательного совета ЧАО "Киевгорстрой", которым принято решение об увольнении председателя правления — президента "Киевгорстрой" Игоря Кушнира.

Исполняющим обязанности председателя правления избран Эдуард Шевчук.

"Поручено разработать план для выхода ЧАО "Киевгорстрой" на устойчивые показатели деятельности. Для этого исполняющий обязанности председателя правления совместно с правлением должны разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и предоставить его для утверждения наблюдательному совету до 1 февраля 2024 года, а также наладить работу с инвесторами", — написал на своей странице в социальной сети Николай Поворозник, первый замглавы КГГА.

Инвесторы возмущены: что не так?

Но судя по количеству негативных комментариев от инвесторов под сообщением первого заместителя главы КГГА, наладить работу с инвесторами будет не просто. Люди категорически не воспринимают назначение на эту должность господина Шевчука, говорят, что именно он обещал инвесторам возобновить работы на строительных площадках еще в сентябре, но этого не произошло.

Сайт ТСН.ua пообщался с инвестором ХК "Киевгорстрой", у которой ситуация едва ли не самая плохая и тяжелая, поскольку Назифе Сейтумерова вынуждена переселенка из оккупированного россиянами Крыма.

Назифе Сейтумерова

"Еще в 2017 году моя семья вложила средства в небольшую квартиру в ЖК Mirax, который строит "Киевгорстрой". Тогда мы рассуждали так: компания-застройщик городская и надежная. Но, к сожалению, это оказалось не так. Я переселенка из Крыма, в Киеве проживаю именно с таким статусом. Дом, где находится моя квартира, должны были ввести в эксплуатацию еще в 2019 году! Подчеркну, тогда еще не было ни ковида, ни широкомасштабной войны, но "Киевгорстрой" не выполнил своих обязательств. Сейчас уже почти 2024 год, но квартиру я так и не получила", – рассказывает сайту ТСН.ua Назифе Сейтумерова.

Хорошая цена и желание спокойно жить

Назифе отмечает, что деньги за жилье застройщику ее семья заплатила, еще когда этот проект только начал реализовываться, а тогда цены за "квадрат" в этом ЖК были очень доступными.

"У нас была надежда, что будем жить в более-менее нормальном месте и по нормальной цене. К сожалению, мечта не сбылась, ей уже почти 7 лет. Все это время я снимаю жилье в Киеве. Конечно, во время войны, подобные" проблемы могут кому-то показаться вроде бы мелкими, потому что сейчас значительно более глобальные вызовы. Но эти проблемы касаются очень большого количества людей, которые из-за действий застройщика стали социально незащищенными", — рассказывает Назифе.

На многих площадках работы приостановлены/фото из открытых источников

Недовольных – тысячи

Она добавляет, что инвесторы из других ЖК этого застройщика поддерживают между собой связь в социальных сетях и таких людей – тысячи.

"Ситуация с "Киевгорстрой" очень тяжелая. Многие люди покупали у них жилье, потому что знали, что эта компания принадлежит Киеву, надеялись, что их никто не бросит на деньги и они получат свое жилье, но, к сожалению, так не произошло, потому что эта компания стала очень коррумпированной, особенно во времена руководства Кушнира. Напомню, свою квартиру мы ждем с 2017 года. Сколько нам еще ждать?", — подчеркивает Назифе.

Не верит, что замена руководства даст результат

Женщина рассказывает, что с другими инвесторами не раз приходила на митинги под КГГА. Но постепенно пыл бороться спадал, потому что их будто не слышат, ни в мэрии, ни в компании застройщика.

"Я слышала новость об отставке Кушнира, а также о назначении Шевчука. Инвесторы, ожидающие возобновления работ, очень этим не удовлетворены, потому что Шевчук – это ближайший коллега Кушнира. Это почти одно и то же. Знаете, мы очень ждали результатов аудита "Киевгорстроя", а теперь даже не знаем, что нам делать после назначения Шевчука", — рассказывает Назифе Сейтумерова.

Она добавляет, что до войны застройщик устраивал показательные встречи с инвесторами, но они ничем полезным не заканчивались.

"С нами очень некрасиво разговаривали, могли даже использовать ненормативную лексику, постоянно подчеркивая: если вас что-то не устраивает, то забирайте свои деньги и уходите, вы нам вообще не нужны. Сейчас эти разговоры немного смягчились, но никто никаких прогнозов нам не дает и конкретных дат возобновления работ не называет. Лишь повторяют, что ждут денег от власти", – рассказывает Назифе Сейтумерова.

Это самая большая секция ЖК Mirax/фото из открытых источников

На стройплощадке только охрана

Она добавляет, что ЖК Mirax на улице Глубочицкой – это самый большой долгострой от "Киевгорстроя" ( 1258 квартир ). В настоящее время на строительной площадке работы не выполняются. Хотя там стоят уже практически построенные дома, но не подключенные к электричеству, воде и другим коммуникациям.

"Строительные работы прекратили еще в начале войны. На площадке – только охрана. Изредка видим строителей – 5-10 человек, что-то понемногу делают, но каких-то больших изменений не происходит. В целом в ЖК Mirax возведены все дома, но примерно еще 30% всего ЖК нужно достраивать. Моя квартира уже построена, но получить я ее смогу только, когда достроят весь комплекс. По проекту — там 7 домов, но ЖК должен сдаваться весь одновременно, потому что очередность не предусмотрена — очень маленькая площадь, на которой построены дома", — рассказывает Назифе Сейтумерова.

Председателя правления по представлению Наблюдательного совета избирают акционеры на общем собрании акционеров

Нового председателя будут выбирать акционеры

Сайт ТСН.ua поинтересовался, что думают о ситуации в самой холдинговой компании и задали ее представителям несколько вопросов. Вот что нам ответили в преслужбе ЧАО ХК "Киевгорстрой" :

В связи с заявлением об увольнении Игоря Кушнира, когда будет решен вопрос с избранием нового председателя правления ЧАО ХК "Киевгорстрой". Как это будет происходить?

Согласно уставу компании, Председателя правления по представлению Наблюдательного совета избирают акционеры на общем собрании акционеров. Новый глава будет избран на внеочередном собрании акционеров, которое будет назначено.

Согласно протоколу заседания Наблюдательного совета ЧАО "Киевгорстрой" исполняющим обязанности Председателя правления – президента назначен Эдуард Шевчук, ранее исполнявший обязанности вицепрезидента по вопросам строительства.

Долги инвесторов – 800 миллионов

Как это отразится на строительстве объектов компании? На каких строительных площадках ЧАО "Киевгорстрой" возобновлены строительные работы, а на каких они до сих пор не начаты?

Изменения в руководстве компании не повлияют на строительство. Исполняющий обязанности Председателя правления совместно с Правлением должны разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и предоставить его для утверждения Наблюдательному совету до 1 февраля 2024 года.

В настоящее время строительство возобновлено на 5 ЖК высокой готовности. На остальных объектах строительство еще приостановлено из-за нехватки средств, вызванных почти полностью отсутствующими продажами и большой задолженностью инвесторов по договорам о рассрочке платежей. Заметим, на время действия военного положения Компания упразднила штрафы и пеню за несвоевременно внесенные средства, учитывая сложные обстоятельства, в которых оказались многие украинцы. Суммарный долг инвесторов сегодня достигает 800 млн грн.

Долг инвесторов на сегодняшний день достигает 800 млн грн/коллаж ТСН.ua

Строители есть всего на 5 ЖК

Какие основные причины того, что работы на объектах не начаты и что для этого необходимо?

Основная причина приостановки строительства – полномасштабное вторжение россиян. 24.02.22 "Киевгорстрой" остановил работы на всех объектах и смог частично возобновить строительство в июне на 10 жилых комплексах. В конце декабря 2022 года работы пришлось снова остановить из-за нехватки электроэнергии и отключения.

После стабилизации ситуации с электроэнергией, компания смогла возобновить строительство на 5 ЖК высокой готовности ( ЖК "Урловский-1", ЖК "Урловский-2", ЖК "Абрикосовый", ЖК Mirax и ЖК Twin house), на которых работы продолжаются и сегодня, но из-за неимением средств обратилась в Киевсовет, как к главному акционеру, с просьбой о докапитализации уставного капитала "Киевгорстрой" и выкупе определенной части квартир для нужд города. Киевсоветом была создана Временная контрольная комиссия и назначена аудиторская проверка, которую провели три аудиторские компании.

Один из недостроенных ЖК от "Киевгорстроя" на левом берегу Киева/фото из открытых источников

Какие планы компании по возобновлению строительства ЖК?

Для возобновления строительства аудиторами предложены компании несколько сценариев, которые сейчас прорабатываются.

Что пообещал мэр?

Между тем, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что поручил сформировать в сжатые сроки новый состав наблюдательного совета и правления ЧАО "Киевгорстрой".

"Обновленные структуры должны безотлагательно, как только будут избраны или назначены, разработать стратегический план стабилизации финансово-экономического состояния предприятия и его дальнейшей деятельности. А также — наладить эффективную коммуникацию и дальнейшую работу с инвесторами. Ибо ключевая задача – чтобы интересы инвесторов были соблюдены и обновленное предприятие выполнило свои обязательства перед ними", — отметил мэр Киева.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, зачем "Киевгорстрой" хочет получить более 2 миллиардов гривен: чем закончился аудит крупнейшего застройщика Киева.

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