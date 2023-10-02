Скандал вокруг обид в адрес руководителя музея Голодомора: дело дошло до суда

Получила продолжение громкая скандальная история, которая произошла в июле между руководительницей музея Голодомора Лесей Гасиджак и пользователем соцсетей Климом Братковским.

Напомним, тогда блогер Клим Братковский опубликовал неоднозначный пост, в котором, по мнению многих украинцев, раскритиковал облик и.о.директора музея. Это сообщение вызвало возмущение общества, в защиту руководительницы выступило немало публичных украинцев.

Тогда, в конце июля, госпожа Гасиджак заявила, что намерена подать судебный иск из-за высказывания Братковского.

Сегодня Леся Гасиджак сообщила, что иск подан и готова защищать свои права и деловую репутацию, а также настроена на то, чтобы ответчик возместил ей моральный ущерб.

В комментарии для ТСН.ua Леся Гасиджак сообщила, что судебный процесс может начаться ориентировочно через две недели, но не исключено, что и позже.

По ее словам, в исковом заявлении (ответчиком является Братковский Клим Сергеевич) говорится о защите достоинства и деловой репутации, признании информации дискриминационной и недостоверной, и возмещении ущерба.

"Сумма, в которую оценен нанесенный моральный ущерб – полмиллиона гривен", – рассказала ТСН.ua Леся Гасиджак.

Кроме того, в своем сообщении в соцсети госпожа Гасиджак отметила: "Этот иск – это не только отстаивание моей чести, но и поддержка другим женщинам, и четкая позиция: умолчать – это развязать руки новым хейтерам".

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