Ради борьбы с птичьим гриппом запланирован диагностический отстрел перелетных птиц в Украине

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В Госпродпотребслужбе Украины отреагировали на скандал с диагностическим отстрелом диких перелетных птиц, который вспыхнул в Одесской области. Местных экологов и защитников природы шокировали намерения по отстрелу диких птиц, якобы, чтобы предупредить возможную вспышку птичьего гриппа, который могут разносить перелетные птицы.

В сети был обнародован график проведения отстрелов, который утвердил своим распоряжением Главный государственный ветеринарный инспектор Украины. В документе говорится о запланированном диагностическом отстреле диких перелетных птиц в каждой области Украины и даже в Луганской и Донецкой, где ведутся активные боевые действия. То есть речь идет об убийстве сотен диких птиц, которое должно произойти «по графику» весной, осенью и в начале зимы. А полученные материалы направят в лаборатории на исследование.

График диагностического отстрела

Зоозащитники называют такие планы не желанием остановить распространение птичьего гриппа, а намерением разрешить запрещенную во время войны охоту. В списке на отстрел указаны даже хищные птицы, а также лебеди, бакланы, аисты и многие другие виды.

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Кроме того, защитников природы возмущает сам факт такого «диагностического отстрела» весной, когда птицы как раз возвращаются в Украину, а некоторые в это время уже на гнездовании и ждут потомства.

Что говорят в Госпродпотребслужбе?

В Госпродпотребслужбе Украины сообщают, что принимают все необходимые меры для защиты окружающей природной среды от негативных последствий, связанных с внесением и распространением возбудителей опасных болезней животных.

И напоминают, что согласно статье 3 Закона Украины «О ветеринарной медицине» основной задачей государства в области ветеринарной медицины является, в частности, охрана территории Украины от проникновения болезней животных с территории других государств или карантинных зон и защита животных и населения от возбудителей и болезней животных путем осуществления профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.

Угроза для биологической безопасности

Как сообщил ТСН.ua Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы Украины, последнее десятилетие в европейских странах усложнилась эпизоотическая ситуация относительно ряда особо опасных трансграничных болезней животных, которые создают угрозу для экономики, окружающей среды, продовольственной и биологической безопасности нашего государства, а также могут вызвать массовые заболевания у людей.

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«К таким заболеваниям относится и грипп птицы, основным путем заноса и распространения которого являются дикие перелетные птицы. Анализ путей миграции диких перелетных птиц свидетельствует, что Украина расположена на перекрестке нескольких миграционных путей перелетной птицы, поэтому риск занесения в Украину возбудителей гриппа птицы из неблагополучных стран, территорий, зон существует постоянно», — уверяет в своем ответе на запрос ТСН.ua Сергей Ткачук, глава Госпродпотребслужбы Украины.

Тревога из-за одной вспышки птичьего гриппа

Он добавляет, что в период весенней, осенней миграции и в годы аномально теплых зим этот риск существенно возрастает. В 2025 году в Украине, как и в странах Европы, сохраняется сложная эпизоотическая ситуация по гриппу птицы. С начала года в Европе зарегистрировано 854 вспышки высокопатогенного гриппа птицы (ВПГП).

Больше всего вспышек обнаружено в Германии — 168 (преимущественно среди диких птиц), в Нидерландах — 158 (преимущественно среди диких птиц), в Польше — 142 (в основном в коммерческих хозяйствах) и в Венгрии — 127 (подавляющее большинство в коммерческих хозяйствах).

«В Украине с начала 2025 года зарегистрировано 4 вспышки ВПГП: 3 — у домашней птицы и птицы, которую содержат в неволе, 1 — среди дикой фауны. В 2024 году в Украине было зарегистрировано 18 вспышек ВПГП: 11 — у домашней птицы и птицы, которую содержат в неволе, 6 — среди дикой фауны, 1 — зоопарка», — приводит статистику Сергей Ткачук.

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График диагностического отстрела

Мониторинг за здоровьем птиц, что оно такое

По словам высокопоставленного должностного лица, именно поэтому службой реализуется комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий, в частности — мониторинг среди домашней, синантропной и дикой перелетной птицы.

Он объясняет, что Государственный план мониторинга инфекционных заболеваний птицы на территории Украины базируется на проведении активного и пассивного наблюдения с использованием клинических, серологических (РЗГА), вирусологических, молекулярно-генетических (ПЦР) методов. Одной из его составляющих является мониторинг среди дикой перелетной птицы.

«Отдельным распоряжением главного государственного ветеринарного инспектора Украины определяется необходимость создания в каждой области рабочих групп для выезда в зоны повышенного риска возникновения гриппа птицы среди диких перелетных птиц, в состав групп входят ветеринары, орнитологи, охотники, экологи, которые комиссионно проводят отбор необходимых образцов биоматериала у диких перелетных птиц», — объясняет Сергей Ткачук.

Зоны повышенного риска

Он добавляет, что Государственный план мониторинга дикой перелетной птицы, реализуется в Украине уже более 20 лет.

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«Зоны повышенного риска возникновения гриппа птицы, где должен производиться отбор образцов среди дикой перелетной птицы, определены совместно с орнитологами, охотниками, экологами, учеными. Корректировка этих зон может производиться ежегодно с учетом результатов предварительных мониторинговых исследований, эпизоотической ситуации в стране и мире, сосредоточения диких птиц, в частности в природоохранных зонах (в заповедниках), плотности домашней птицы, наличия на территории птицехозяйств и т.д.», — рассказывает Сергей Ткачук.

Отстрел птиц рекомендует ЕС?

К этому должностное лицо добавляет, что целевые виды дикой перелетной птицы и объемность выборки проб рассчитывались с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения животных, а также в соответствии с решениями Комиссии Европейского Союза № 2010/367/ЕС и № 2017/263/ЕС на выполнение программы надзора гриппа птиц среди домашней и дикой птицы.

«Сейчас законодательство Европейского Союза обновлено, и рекомендованный перечень целевых видов дикой перелетной птицы увеличен до 264 видов с повышенным риском распространения гриппа птицы. Поэтому при планировании Государственного плана мониторинга на следующий год перечень и количество целевых видов могут быть пересмотрены. В то же время, уверяем, что формирование указанного перечня будет осуществляться после консультаций с учеными, орнитологами, экологами и другими заинтересованными сторонами», — уверяет Сергей Ткачук.

Под прицелом лебеди и баклан

Диагностический отстрел птиц — только по разрешению

Глава Госпродпотребслужбы Украины добавляет, что при отборе материала для исследований приоритет предоставляется возможности отбора образцов от живой птицы (свежий помет, клоачные и трахеальные/ротоглоточные смывы) с целью минимизации, насколько это возможно, необходимости отбора проб путем диагностического отстрела. Но подчеркивает, что репрезентативность и качество исследований биоматериала, отобранного таким образом, считается более высоким.

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«Диагностический отстрел регламентирован статьей 32 Закона Украины «Об охотничьем хозяйстве и охоте», Инструкцией по профилактике и ликвидации гриппа птицы, утвержденной приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины от 17.10.2011 № 547, и возможен только в случае получения соответствующих разрешений», - подчеркивает Сергей Ткачук.

Что предложили экологи и орнитологи

Он добавляет, что такое большое количество голов дикой перелетной птицы, предназначенной для отбора проб в Государственном плане мониторинга, было введено только в последние годы.

«Именно во исполнение предложений экологов, орнитологов, зоозащитных организаций с целью минимизации злоупотреблений при совершении диагностического отстрела», — уверяет Сергей Ткачук.

Думают о деоккупации?

ТСН.ua поинтересовался, как должен выполняться график мониторинга на оккупированных врагом территориях (Херсонская область) и охотничьих угодьях Луганской и Донецкой областях и почему они добавлены в график?

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«График мониторинга предусматривает возможность отбора образцов биоматериала на территориях и в охотничьих угодьях Луганской и Донецкой областей с целью оперативного анализа ситуации после деоккупации соответствующих территорий», — отмечает Сергей Ткачук.

График диагностического отстрела

Обнаружили ли грипп у застреленных птиц

На наши вопросы: начал ли действовать график, сколько голов птиц уже попали на исследования и удалось ли выявить среди них штамм птичьего гриппа, Сергей Ткачук ответил так:

«Государственный план мониторинга реализуется на территории Украины и результаты мониторинга в разрезе методов отбора проб согласно официальным формам отчетности будут доступны по результатам отчета за первое полугодие 2025 года».

Все ради минимизации рисков

Сергей Ткачук отмечает, что Государственный план мониторинга разработан с учетом международных стандартов, в частности, относительно целевых видов дикой перелетной птицы и объема выборки биоматериала. Отбор проб осуществляется в зонах повышенного риска возникновения гриппа птицы, определенных совместно с орнитологами, охотниками, экологами, учеными.

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«Государственный план мониторинга предусматривает осуществление основного отбора проб биоматериала от живой птицы и минимизирует, насколько возможно, потребность в отборе проб, осуществленном путем диагностического отстрела. Реализация мониторинга позволяет обеспечить своевременное реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные со вспышками гриппа птицы, осуществлять анализ и прогнозирование эпизоотической ситуации, а также принимать корректирующие меры, тем самым минимизируя риски для экономики, окружающей среды, продовольственной и биологической безопасности нашего государства, а также здоровья людей», — отмечает Сергей Ткачук.

Дата публикации 15:10, 06.05.25 Количество просмотров 8 В Одесской области заметили редких птиц — блестящих ибисов