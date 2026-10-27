Убежища в Киеве

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Запрет посторонним посещать укрытия в школах и детских садах Украины во время учебного процесса вызвал широкий резонанс в обществе. Мнения разделились: одни считают такую инициативу преждевременной, ведь у людей поблизости просто нет альтернативных мест для укрытия во время российских атак. Другие же отмечают, что решение оправдано, поскольку присутствие посторонних лиц создает немало проблем как для безопасности детей, так и для поддержания укрытий в надлежащем состоянии.

TSN.ua поинтересовался мнением о данном нововведении в Департаменте образования и науки КГГА, ведь в Киеве уже были случаи, когда родителей не допускали в укрытия во время воздушной тревоги. При этом в некоторых районах столицы школьные укрытия являются единственными защитными сооружениями поблизости.

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В Департаменте образования и науки КГГА ссылаются на постановление Кабинета Министров Украины от 15 октября 2026 года № 1288.

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По словам директора департамента Елены Фиданян, согласно документу, в период военного положения балансодержатели, в частности учредители (руководители) учебных заведений, при разработке и утверждении документов, регулирующих вопросы доступа на территорию и в помещения объектов с защитными сооружениями гражданской защиты, обеспечивают определение условий доступа населения в соответствии с порядком, установленным соответствующей военной администрацией.

«В соответствии с частью пятой статьи 52 Закона Украины „О дошкольном образовании“ укрытия дошкольных учебных заведений используются исключительно для защиты участников образовательного процесса. Объекты фонда защитных сооружений учреждений общего среднего образования во время осуществления образовательного процесса по очной форме обучения доступны только для участников образовательного процесса», — отмечает в ответе ТСН.ua Елена Фиданян.

Кто относится к «участникам образовательного процесса»

Елена Фиданян поясняет, что в соответствии со статьей 52 Закона Украины «Об образовании» участниками образовательного процесса являются:

Учащиеся (школьники, студенты, слушатели, аспиранты и т. д.);

Педагогические, научно-педагогические и научные работники ;

Родители учащихся (для несовершеннолетних учащихся);

Физические лица , осуществляющие образовательную деятельность;

Другие лица, предусмотренные специальными законами и вовлеченные в образовательный процесс в порядке, установленном учебным заведением.

Итак, если воздушная тревога застала родителей учеников у школьного двора, они, согласно разъяснению руководителя департамента, имеют право зайти в школьное укрытие и переждать опасность вместе с детьми.

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Сколько мест имеется в убежищах учебных заведений Киева

«Вместимость укрытий в учебных заведениях Киева составляет 375,0 тыс. мест. Начиная с 2022 года фонд защитных сооружений увеличился на 170,0 тыс. мест. Вместе с тем эта вместимость не полностью покрывает потребности участников образовательного процесса учебных заведений столицы», — сообщает директор департамента.

Именно поэтому, в соответствии с постановлением Кабмина от 1 июля 2026 года № 847 «О начале учебного года в период военного положения в Украине», в учреждениях общего среднего образования Киева с 1 сентября 2026 года организован образовательный процесс в различных формах, в зависимости от ситуации с безопасностью.

Смешанное, очное и дистанционное обучение: как учатся в столице

Чиновница также поделилась актуальной информацией о работе учебных заведений города.

«По состоянию на 26 октября 2026 года в очном формате организована работа в 515 учреждениях дошкольного образования, 213 учреждениях общего среднего образования и 26 учреждениях внешкольного образования, находящихся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева», — отмечает Елена Фиданян.

В смешанном формате работают 5 учреждений профессионального предвузовского образования, 194 учреждения общего среднего образования, 19 учреждений профессионального образования и 15 учреждений внешкольного образования.

В дистанционном формате образовательный процесс продолжается в 5 учреждениях общего среднего образования, 10 учреждениях профессионального предвузовского образования и Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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