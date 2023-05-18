Скандал вокруг спецпропуска для Виктора Павлика: в КГГА рассказали, кто выдал певцу документ

В столичной администрации разъяснили, кто и как может получить пропуск и возможно ли его подделать.

Скандальную историю со спецпропуском певца Виктора Павлика продолжают обсуждать украинцы. Полиция изъяла у Виктора Павлика спецпропуск, которым он хвастался в одном из видео в социальных сетях, когда вместе с женой передвигались в авто по Южному мосту в Киеве.

Сайт ТСН.ua поинтересовался в КГГА: кто и как выдает спецпропуска в городе и от кого его получил Виктор Павлик. Об этом рассказал Николай Поворозник, первый заместитель главы КГГА.

Николай Поворозник, первый заместитель председателя КГГА/фото КГГА

Сколько пропусков уже выдано и где их получают

Кто и как в Киеве выдает специальные пропуска?

Пропуск выдает военная комендатура или Центральное управление военной службы правопорядка по городу Киеву и Киевской области. Они заказывают их и выдают для столицы и области. В Киеве пропуска выдаем мы – КГГА. Документ выдается на основании писем от предприятий и организаций, которые в них нуждаются. Спецпропуск – это документ строгой отчетности, на каждом есть свой оригинальный номер. Поэтому легко можно проверить – кто его получил, кто выдал, когда и как.

Какое количество пропусков уже выдано?

Точного количества не назову – это информация не для разглашения. Могу сказать, что их раздали достаточно много. В пропусках нуждается столичный бизнес, ведь их логистика должна работать круглосуточно, а также все ремонтные службы города. Так что таких пропусков выдано немало. Важно отметить, что пропуска не выдают физическим лицам – только юридическим.

Делают ксерокопии и несут за это ответственность

Известно ли о фактах подделок такого документа, насколько он защищен от этого?

На каждом пропуске есть номер и голографические знаки. Подделать их достаточно сложно, но можно отследить, как именно он попал к тому или иному лицу. Бывают случаи, когда делают ксерокопии пропуска и пытаются с ее помощью проехать во время комендантского часа. Правоохранители изымают такие документы, а по факту нарушения заводят уголовное производство. Такие случаи, к сожалению, не редки в городе.

Кто выдал пропуск Павлику

Что касается певца Виктора Павлика, жена которого похвасталась наличием пропуска, ему выдали этот документ в комендатуре Киева или в КГГА?

Нет. Насколько мне известно, Виктору Павлику выдали специальный пропуск, номер которого учитывается именно в Киевской области. Подробностей и оснований получения я не знаю. В Киеве его ему точно не выдавали.

Документ нельзя дарить?

Ну конечно, что нет. Это ведь не подарок. Какие подарки могут быть во время войны? Подобный случай произошел во Львове, когда начальник полиции подарил пропуску, разрешающему проезд на площадь Рынок, своей подруге. Здесь такая же ситуация. Жизнь людей, к сожалению, ничему не учит…

Действует только во время комендантского часа

Но ведь артисты могут получить такой документ?

Да. Специальный пропуск могут получить журналисты и артисты, при условии, что они обосновывают, что документ им очень необходим для работы, когда человеку нужно перемещаться по городу.

Но я хочу еще раз подчеркнуть, что пропуск дает право исключительно перемещаться по городу во время, когда действует комендантский час – с 00 до 5:00 утра. Больше он никаких преимуществ не дает. Для того, чтобы им пользоваться, нужно быть членом той организации или предприятия, которое его получило и выдало человеку. Поэтому у водителя должно быть при себе служебное удостоверение и названа причина, по которой он перемещается по городу в ночное время.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, как Виктор Павлик порадовал любимую "подарком для избранных" — спецпропуском, который позволяет свободно передвигаться по Киеву даже в комендантский час.

Сеть разразилась шутками о Викторе Павлике и спецпропуском.

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