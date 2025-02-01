Скандал вокруг Житнего рынка в Киеве: историческое здание – спасут или уничтожат

Житний рынок в Киеве снова стал причиной громкого скандала и жарких споров в социальных сетях.

Скандал вокруг старейшего рынка Киева

Слухи о возможной скрытой приватизации Житнего взбудоражили Сеть. Активисты заявляют, что таким образом исторический объект просто хотят довести до полного упадка, фактически продать за бесценок, а затем на его месте построить очередную высотку или две.

Речь идет о древнейшем рынке Киева, который существовал на Подоле, еще во времена Киевской Руси. Площадь Житнего рынка разделяла река Глубочица. Здешний рынок сотнями лет был центром торговой жизни Киева. А крытый Житний рынок был построен в 1980 году.

Имеем историческое сооружение, которому уже 45 лет. Еще в начале 2000 годов техническое состояние рынка вызывало беспокойство и дискомфорт у посетителей. Но тогда помещению было всего 20 лет, и особенно никого не волновало, что его крыша протекает, а зимой очень холодной, как на первом, так и на втором этаже.

Житний рынок – коммунальный, то есть принадлежащий городу. Последние несколько лет городские чиновники только и говорят, что рынок нужно спасать. Но, для этого практически ничего не делают. Помещение рынка доведено до такого состояния, что его уже невозможно эксплуатировать.

Житний рынок в Киеве / Фото: ТСН.ua/Юлия Желонкина

Бег по кругу – аренда или приватизация?

Происходит следующее: коммунальный рынок сдается в аренду. Точнее, его первый или второй этаж (почему-то не два сразу), при этом арендатор обязуется отремонтировать все помещение рынка и территорию вокруг сооружения и еще и платить огромную арендную плату во время проведения ремонтных работ, когда рынок не работает.

Это, как объясняют специалисты, "бег по кругу". Проходит время, техническое состояние рынка ухудшается, а арендатор физически не может платить деньги за аренду, не получая никакой пользы от арендуемого им объекта, а обязан его ремонтировать.

Именно поэтому эксперты подчеркивают, что город должен вникнуть в проблему, то есть дать арендатору каникулы от уплаты аренды, чтобы он сначала выполнил ремонтные работы и смог запустить рынок в эксплуатацию. А уже после этого платил сумасшедшие средства за аренду помещения.

Вместо этого в КГГА заговорили о возможной приватизации Житнего рынка, что возмутило общественность, потому что есть огромный риск, что новый собственник, который фактически купит историческое помещение, застроит эту территорию или превратит Житний в очередной ТЦ, которых в Киеве, как на собаке блох.

Сейчас в Сети идет дискуссия, что лучше – разумная и справедливая аренда Житнего рынка или его приватизация, которая несет вполне реальные угрозы.

Фасад Житнего рынка в Киеве/фото ТСН.ua

Обещают долгосрочную аренду

Пока идут дискуссии, ТСН.ua поинтересовался у Валентина Мондриевского, заместителя председателя КГГА, что будет с Житним рынком и в каком направлении планируют двигаться городские власти.

– Что ждет Житний рынок в Киеве – передача в аренду или приватизация?

– Пока приватизация Житнего рынка не ко времени. Речь идет только о возможности долгосрочной аренды, но с четкими условиями, гарантирующими сохранение рынка как исторического здания и его функционального назначения.

Условия аренды – четкие и жесткие

– Активисты выступают против приватизации, потому что историческое здание может быть доведено до разрушения и застроено очередной высоткой на Подоле. Какие существуют варианты разрешения кризиса вокруг Житнего рынка?

– Городские власти стоят на страже интересов киевлян, а общественность требует сохранения Житнего рынка как исторического памятника и торгового объекта. И здесь наши позиции сходятся. Именно поэтому власти рассматривают возможность передать его в аренду на условиях, которые не позволят изменять ни архитектурную концепцию, ни функцию рынка. Условия аренды должны быть публичными, а контроль за их исполнением – четким и жестким.

– Какие первые шаги предстоит сделать городу, чтобы решить проблемные вопросы с Житним рынком?

– Специалисты должны определить условия потенциальной аренды и механизмы контроля над их выполнением. И весь этот процесс должен быть прозрачным и понятным для общественности во избежание манипуляций и недостоверной информации.

Если аренда, то сразу двух этажей

– Если рассматривается вариант аренды Житнего рынка, то какими будут условия для арендатора? Будут ли они жестче?

– При формировании условий долгосрочной аренды (если проголосуют депутаты за это решение) следует учитывать предыдущий опыт аренды, требования киевлян и нынешнее законодательство. Именно поэтому мы рассматриваем аренду целостного имущественного комплекса, а не отдельных этажей или площадей. Чтобы снова не получилось так, что и общий вид, и дырявая крыша – не зона ответственности арендатора. Напоминаю, что основные требования к новому арендатору – сохранение архитектурного вида здания, сохранение рыночной функции, ответственность за техническое состояние здания и функционирование коммуникаций.

– Останется ли рынок рынком, потому что есть угроза, что он превратится в очередной ТЦ?

– Да, конечно. Житний рынок должен остаться "Житним".

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