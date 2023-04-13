Скандальная экс-чиновник Мазурчук о посте в соцсети: "Не каждый погибший – герой"

После громкого скандала, возникшего из-за сообщения в Facebook о жестоко казненном украинском защитнике, автор поста Василиса Мазурчук сделала новое заявление.

Его она озвучила в комментарии для ТСН.ua, когда мы поинтересовались у нее, не изменила ли она своей позиции после того, как ее раскритиковали тысячи украинцев.

"Меня не только многие неправильно поняли, там было еще много российских ботов с угрозами. В частности, от Шария", — заверила Мазурчук.

"Я имею в виду только одно, что когда в твой дом пришел убийца, а его умоляют, он получает от этого удовольствие, имея комплекс Бога. Они (оккупанты – ред.) считают, что имеют право убивать", — сказала Мазурчук.

Объясняя, почему она использовала в своем посте слово "визжать" (в скандальном посте Мазурчук написала так: "Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом – лучше. Смерть и казнь ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храбром сердце" — непокоренным. Чем визжать их языком — "ненада, больна"), на это Мазурчук утром, 13 апреля, ответила так: "Я могу это объяснить. Многие считают, что если говорить на том языке, который они (оккупанты – ред.) понимают, то они прекратят убийство. Они совершили военное преступление и просить их о помощи нет никакого смысла".

Мазурчук добавила, что ужасное видео она видела.

"Я начала его смотреть, но не смогла досмотреть его до конца. Это унижение украинских воинов и украинцев в целом. Но мы должны знать нашего врага в лицо. В том смысле, что мы видели то, что они делали в Буче, Ирпене, Мариуполе, что они делают с пленными. Никакие наши просьбы, призывы к человечности – они не работают. К сожалению", — отметила она.

Автор скандального поста жалуется, что в ее адрес есть много травли, но добавляет, что подавать в суд из-за этого не будет: "Позывать к сотням тысяч или московским ботам?"

На вопрос о том, что в ее понимании "умереть достойно" (эту фразу она использовала в своем посте), Мазурчук ответила так: "Это достаточно эмоциональный пост. Я не хочу сказать, что умереть достойно. Опять же – мы не знаем много деталей. Не каждый, кто погиб – герой, не каждый, кто не погиб – плохой человек. Для меня важно, чтобы люди не умоляли россиян о пощаде. Перед лицом смерти они пощады украинцам не дадут".

Кроме того, мы спросили у Мазурчук, связывался ли с ней после публикации поста кто-то из органов власти.

"А я нарушила что-то каким-то образом?" – ответила нам она. И добавила: "Свои посты написали арестовичи, шарии и притулы. Честно – мое мировоззрение не изменится. Я за Украину стояла и буду стоять всегда".

По словам Мазурчук, она находится в Ирландии.

"Я этого не скрываю. Я вывезла ребенка из Бучанского района. Учитывая, что тогда ребенку было 3 года, я не думаю, что я бы могла, как мне советуют, лезть в окопы. Я бы хотела, чтобы украинцы перестали травить друг друга, особенно те люди, которые делают одно и то же дело. Я бы не хотела, чтобы украинцы лояльно относились к атакам орковских или других ботов, потому как половина страниц, которые устроили хейт – это ботские страницы. В-третьих, я желаю украинцам направлять агрессию на врага. Убийцы – только убийцы".

Резюмируя, Мазурчук добавила: "Теперь знаю, что кроме угроз россиян, у меня есть угрозы украинцев. Если со мной или с ребенком что-то произойдет, я буду знать, кого благодарить. Повлияет ли эта ситуация на мое возвращение в Украину? Я не нарушала никаких законов".

Скандал из-за поста: что известно

После того, как в соцсетях было обнародовано ужасное видео, на котором оккупант отрезал голову украинскому военному, экс-чиновник Василиса Мазурчук (работала помощником народного депутата и в пресс-службе Днепропетровского областного совета) опубликовала на своей странице пост, скандально прокомментировав смерть защитника.

"Я знаю, что многих коснутся эти слова. Видео было ужасным. Но умереть достойно со словами "Слава Украине", сделать последнюю затяжку и стать символом — лучше. Смерть и казнь — ужасны всегда. Но ведь правда, лучше как Уоллес в "Храброме" сердце" — непокоренным. Чем визжать на их языке — "ненада, больна". Умирая, всегда лучше сохранить достоинство. Потому что на войне избежать гибели иногда очень тяжело. Но их не простим. Никогда", — написала экс-чиновник.

На сообщение отреагировали более 6 тысяч украинцев, возмущенных таким отношением к военному. Пользователи соцсети требовали извинений от Мазурчук, назвали ее "нелюдем из-за неуважения к военному, отдавшему свою жизнь за Украину".

Впоследствии Мазурчук опубликовала другое сообщение: "Еще раз, люди, не читайте криво. Никто ничью гибель не высмеивал. Я не могу передать, на сколько я хочу, чтобы они все исчезли. Пост был о том, что нет смысла просить у извергов и убийц — нет смысла. Только планомерное выдавливание нечисти из нашей земли. Только так. Жаль, что кто-то понял это как повод к травле. Когда кроме россиян начинают угрожать украинцы, то весело, на самом деле. Но слава Богу, адекватные люди поняли, что имелось в виду. Насчет арестовича и шария... нет смысла что-то говорить. Обняла".

В свою очередь, экс-советник Офиса президента Алексей Арестович так отреагировал на сообщения Мазурчук, опубликовав свой пост:

"Крайний случай BLM-национализма: когда тебе режут горло, то страдать надо тоже на украинском. Это клиника. Радует, что 61 лайк из 5,5 тысяч реакций. Есть надежда, что это – реальное соотношение сумасшедших в нашем, в принципе здоровом обществе. Хорошо, что подобную позицию немедленно осудили. Скорость иммунного ответа – вот что требуется от нас на данном этапе, чтобы безумие не расползлось дальше".

Напомним, 11 апреля российские телеграмм-каналы опубликовали жуткое видео, на котором они похвастались, как еще живому пленному воину ВСУ отрезают голову.

Жестокую казнь украинца уже осудили президент Зеленский и ряд западных дипломатических ведомств.

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