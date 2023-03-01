Скандальная экс-спикер ГПСУ снова отправилась за границу: похвасталась ягодицей и звездой в пупе (фото)

В этот раз бывшая пограничница обнародовала свои фото с отдыха на турецком курорте.

Бывшая пресс-секретарь Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская, недавно ставшая фигуранткой громкого скандала из-за своих обнаженных фото на элитном отдыхе во время войны, вновь похвасталась отдыхом за границей.

В этот раз она опубликовала на своей странице в соцсети несколько фото, на которых снова продемонстрировала части своего тела.

В своих постах Плантовская отметила, что фото сделаны в турецком городе Белек (южное побережье Средиземного моря – Ред.).

В свою очередь, на одном из четырех новых фото Плантовская продемонстрировала глубокое декольте с нательным крестиком и показала пирсинг в виде звезды в пупе.

Скандал вокруг Плантовской: что известно

Скандал с Плантовской начался с того, что будучи пресс-офицером Южного регионального управления госпогранслужбы Украины (эту должность она занимала по состоянию на начало января 2023 года – Ред.), она похвасталась пикантными фото и роскошным отдыхом за границей во время войны. В частности, Иванна показывала фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, что привело к бурному обсуждению в соцсетях.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok.

Иванная Плантовская. Фото: страница И.Плантовской в Facebook

Сразу после этих событий в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимания исключительно своей личной жизни, в то же время, мягко говоря, кичась ею".

Впоследствии Плантовская была переведена с должности спикера пограничников на другую, а после этого ее уволили из рядов Госпогранслужбы.

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