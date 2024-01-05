Скандальная "голая вечеринка" на Закарпатье: полиция рассказала о судьбе танцовщиков без трусов

Полиция Закарпатской области не открывала никакого уголовного производства в отношении участников "голой вечеринки", которая на днях прошла на территории региона и живо обсуждается в соцсетях.

Представительница закарпатских правоохранителей Анна Дан в комментарии для ТСН.ua подробнее объяснила ситуацию.

"Это было частное мероприятие, на котором не было ни персонала, ни других посторонних лиц. Никакого состава преступления в этом мы не видим", – сообщила нам Анна Дан.

На Закарпатье под видом уроков йоги состоялась обнаженная вечеринка

Пресс-секретарь добавила, что участники вечеринки не нарушили общественный порядок.

Напомним, туристы приехали на экокурорт Изки и вместо уроков йоги устроили обнаженную вечеринку.

Новые подробности "голой вечеринки" на Закарпатье

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