Скандальная мобилизация: что будет в новом законопроекте и почему нардепы взбешены

Ничего не меняется — скандал за скандалом, угадаете, о чем идет речь? Верно, о мобилизации.

Первый законопроект о мобилизации осуществлял шум в государстве, второй обещали-обещали показать в ближайшие дни до сих пор сплошная тишина. Разгневанный уже даже омбудсмен.

Что снова пошло не так и какова может быть новая мобилизация в Украине, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Скандальный законопроект о мобилизации

Законопроект о мобилизации рассорил Раду и Министерство обороны, досталось всем чиновникам и от людей. В первой версии документа запрещалось даже распоряжаться собственным имуществом за неявку в ТЦК и уклонение от мобилизации.

Отсрочку от призыва планировали забрать у лиц с 3-й группой инвалидности, а еще отобрать эту возможность у ухаживающих за родными, имеющими инвалидность. Словом, все эти предложения подались прямо перед Новым годом, а в первые дни января 2024-го должно было бы состояться голосование в первом чтении, но народ настолько возмутили идеи власти, что законопроект вернулся на доработку Кабмина. С тех пор документ никто не видел.

Нардепы в гневе

Когда наступит это ближайшее время, на самом деле неизвестно. Разгневались уже даже нардепы и начали засыпать свои телеграммы. Одни не верят, что что-то изменится:

Снова все с нуля?

Кто даже предлагает переписать. Так один из нардепов анонимно прокомментировал происходящее с законопроектом сейчас изданию "Украинская правда".

Когда мы увидим новую редакцию законопроекта?

И даже по состоянию на 24 января в парламенте проходили дискуссии по проекту, в частности, в Комитете Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. В активных обсуждениях приняли участие и военные. Но изменения, которые правительство внесло в первый вариант, народные депутаты считают "косметическими".

Хотя еще до возвращения законопроекта инициатору нардепы уже обещали, что самые скандальные пункты уберут. В то же время особое внимание в Минобороны акцентируют именно на демобилизации.

Омбудсмен не сдержался

Но не смог смолчать уже и омбудсмен Дмитрий Лубинец. Он непосредственно должен быть допущен к разработкам и поправкам документа, который повлияет на жизнь каждого украинца. Впрочем, до сих пор и глаза его не видел, хотя отмечает, с ним советуются.

Также Дмитрий Лубинец не поддерживает возможное расширение полномочий ТЦК.

Каким может быть законопроект?

Но остается риск, что новый законопроект вызовет не меньше шума. Издание Цензор.нет со ссылкой на собственные источники опубликовало новые пункты доработанного документа и хотя пока нет официального подтверждения, что именно так будет выглядеть новая версия законопроекта, проанализировать возможные изменения все же стоит.

Так что говорят, что военный учет будет для всех, а не выборочно, а обновлять данные можно будет не в ТЦК, а в электронном кабинете или ЦНАПе, не будет тотального контроля, а демобилизация будет происходить четко через 36 месяцев службы с отсрочкой на два года, а еще предлагают ввести краткосрочные контракты на год и ежегодный отпуск даже во время действия военного положения не менее 15 дней.

Также каждый военнообязанный должен будет пройти ВЛК для определения пригодности или непригодности. Все будут обязаны носить документы, а проверять их могут как правоохранители, так и на законных основаниях ТЦК.

Но пока не очень ясно, как будут вручаться повестки, этот порядок будет определять Кабмин. Отсрочку оставят всем лицам с инвалидностью, в том числе третьей группой. За границей получить паспортные документы можно будет только при наличии военно-учетных документов.

Срочную военную службу предлагают отменить, а проходить базовую военную подготовку должны будут все до 25 лет, в мирное время учиться будут 5 месяцев, во время военного положения – 3.

Уволиться со службы можно будет по состоянию здоровья, в связи с освобождением из плена, по истечении срока службы, по семейным обстоятельствам, а также в случае избрания вас нардепом.

Также в выводах военно-врачебных комиссий предлагают исключить понятие "ограниченно пригодный". Напомним, что такое требование, в частности, озвучивал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. К слову, бывшие военнопленные получат право на дополнительный отпуск на 90 дней с сохранением зарплаты.

Те, кто вступают в ряды армии по рекрутингу, не будут отправлены на фронт, пока полностью не пройдут обучение.

Есть пункты и по поводу ухилянтов. В военкомат по вызову нужно явиться в течение 5 дней, если военнообязанный проигнорировал или не смог, ему направляется требование о выполнении обязанности военнообязанного. Но если и за 10 дней человек не приходит, ТЦК идет в суд, а суд решает, как наказывать уклоняющего: ограничить выезд за границу, хотя странно звучит, потому что такое ограничение собственно действует с первого дня полномасштабного вторжения, могут временно ограничить пользование авто и наложить арест на средства, то есть снова возвращаемся к достаточно абсурдным запретам, хотя подобное обещали убрать.

Что изменится сразу после принятия закона?

Если этот законопроект подадут в Раду и он пройдет все круги ада, его еще должен подписать Зеленский, хотя не исключено, что президент может наложить вето. В случае подписания граждане Украины в возрасте от 18 до 60 лет должны обновить свои данные, где живут, и контактную информацию для обратной связи. А все, кто имел статус ограниченно пригодных, должны будут пройти повторную медицинскую комиссию.

Есть пункты и о поощрении новобранцев. Без дополнительных наград мобилизованный будет получать минимум 20 тысяч 100 гривен ежемесячно, плюс обещают сохранить надбавки от 30 до 100 тысяч гривен. Деньги планируется поддерживать в случае необходимости по здоровью, а также для решения семейных проблем.

Ветеранам предлагают бесплатно получать лекарства, зубопротезирование и лечение в санаториях. 75% скидки на пользование жильем, бесплатный проезд в общественном транспорте, а потерявшим трудоспособность пенсию предлагают повысить на 25% прожиточного минимума.

Ветеранам, получившим ранения, за счет государства должны сделать протезирование, адаптировать жилье и рабочее место в соответствии с потребностями, обеспечивать социальными услугами, а также доступ к Ипотеке "ЕОселя".

Впрочем, напомним, что пока неизвестно, действительно ли будет такой вид документа в новой редакции.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич уточнил, что по состоянию на 24 января ни одного “мобилизационного” законопроекта от правительства в Верховную Раду не поступало: “Как только такой документ появится, общество узнает об этом из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента”.

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А какова судьба альтернативных законопроектов?

Напомним, что в Раде, кроме правительственного, было зарегистрировано четыре законопроекта о мобилизации. Поэтому нардепы должны принять решение еще и по альтернативным законопроектам для того, чтобы открыть возможность внесения доработанных или новых законопроектов о мобилизации. Об этом ТСН.ua сообщила нардепка от "Европейской солидарности" Ирина Фриз.

“Пока эти законопроекты не имеют решения, фактически эта сфера регулирования — а именно мобилизация — каким-либо субъектом законодательной инициативы, будь то президент, правительство или любой депутат, невозможна. Действительно, монобольшинство может пойти в нарушение регламента и зарегистрировать доработанный законопроект под другим названием. Но если это касается сферы, которая будет касаться регулирования изменений в закон о мобилизации, это является нарушением действующего регламента”.

Законопроект вообще может быть отложен?

По словам Фриз, пока точно неизвестно, что же будет в новом законопроекте и будет ли он содержать те скандальные нормы, которые были в предыдущей версии. Впрочем, нардепка не исключает, что законопроект о мобилизации могут отложить вообще, как несущий негативные угрозы для рейтингов власти.

Депутат согласилась с мнением, которое высказывали в Сети, что существующего закона о мобилизации может быть вполне достаточно. Она напомнила, что в течение 2014-2015 годов было осуществлено пять волн мобилизации "и не нужно было изменений в закон". Фриз считает, что если на уровне нормативно-правовых актов обеспечить алгоритм демобилизации и прокоммуникироваться с обществом, то никаких изменений особо не требуется. Но в обществе всегда была острой реакция на иммунитет от мобилизации у депутатов.

Заявление Арахамии

Так вот Арахамия предложил ввести военные учения для всех чиновников и даже нардепов, чтобы мотивировать простых украинцев на мобилизацию. Глава фракции "Слуга народа" считает, что депутаты должны проходить обучение на общих условиях с другими украинцами, но в частичном формате.

“Я не имею в виду, что мы будем вместо сессии в учебе. Это будет парт-тайм», – говорит он.

Мотивирование украинцев и заявление Зеленского

Арахамия считает, что встреча с чиновниками и депутатами в подручке поможет мотивировать украинцев не бояться мобилизации. Он считает нужным разъяснить, что после получения повестки и прохождения ВЛК будет сначала обучение, а не фронт.

Недавно не смолчал и президент Украины Владимир Зеленский и достаточно резко высказался по поводу мобилизации. Мы в войне. Поэтому работаешь или воюешь”, — отметил президент. Об этом он сказал во время выступления в Давосе на полях Всемирного экономического форума, комментируя потребность ВСУ в новобранцах.

Зеленский объяснил позицию Украины в отношении мужчин мобилизационного возраста, которые находятся за границей. Он отметил, что Украине всегда не хватает людей на фронте, потому что Российская Федерация мобилизует и бросает на убой трупы.

А в интервью британскому телевидению Channel 4 News также заявил, что не видит необходимости мобилизовывать сейчас полмиллиона граждан.

Позиция действующих военных

Тем временем у военных другое мнение. Они наоборот советуют украинцам готовиться к самому худшему. Ведь лучше эти знания не понадобятся, чем их не хватит.

Какая мобилизация сейчас?

Итак, что есть: изменения к мобилизации так и не приняты и даже не озвучены, а потому правила призыва остаются неизменными. Согласно законодательству Украины, отсрочка от мобилизации на официальном уровне и без вопросов возможна, только если мужчина от 18 до 60 лет, будучи военнообязанным, попадает под одну из категорий: по состоянию здоровья; по семейным обстоятельствам; в связи с профессиональной деятельностью; в связи с обучением и/или приобретением научной степени, но тоже при условии, что образование последовательное, а не вступление произошло, чтобы откосить от армии, а также из-за брони.

Отсрочка от мобилизации предоставляется и по уходу за пожилым человеком или с инвалидностью. Этот вид отсрочки подразумевает, что человек постоянно будет занят уходом за своими родителями или родителями жены, которые, согласно медицинскому заключению, нуждаются в постоянном уходе.

Под этот же пункт попадает и отсрочка от мобилизации по уходу за инвалидом 2 группы, если инвалидом признаны: жена, родители жены или родители самого призывника. При условии, что больной имеет инвалидность I и II группы, но не имеет других трудоспособных лиц, которые могут за ним ухаживать и удерживать его.

Отмечаем, отсрочка от армии, если жена инвалид 3 группы, невозможна. Также на войну не заберут человека, у которого установлены металлофиксаторы и другие эндопротезы после операции, и беременная женщина, даже если у нее есть военная специальность, а она сама стоит на учете или пришла добровольно в ТЦК.

Также призыва не подлежат женщины и мужчины, на содержании которых находятся 3 и более детей младше 18 лет. Словом, ничего не меняется, но до ровно до тех пор, пока в Раду не внесут новый законопроект, пока за него не проголосуют нардепы, а Зеленский после всех ссор и голосований не подпишет закон.

Между тем издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники сообщило, что официально новую версию законопроекта внесут в Раду только тогда, когда политическое руководство Украины будет уверено, что в зале парламента хватит голосов для принятия мобилизационного закона. Пока ситуация другая. Похоже, договариваться еще будут долго.

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