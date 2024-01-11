Скандальная мобилизация: что происходит в Раде, почему бунтуют нардепы и когда будет решение

Народные депутаты Украины планировали проголосовать за законопроект о мобилизации в первом чтении 11 января. Однако впоследствии прозвучало заявление, что законопроект был направлен на доработку Кабинета Министров.

Журналисты эксклюзива TSN.UA предоставили подробности о возвращении мобилизационного законопроекта Кабмина на доработку.

Впоследствии руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что мобилизационный законопроект не возвращался на рассмотрение Кабмина и просил доверять только официальным источникам. В то же время, в этот же день, пока отовсюду звучали разные заявления, в Раде были дела поинтереснее рассмотрения законопроектов. Например, трибуну Верховной Рады заблокировали вообще, словом, все как в старые добрые времена, балаган во время заседания, который чуть ли не превращается в драку.

Споры из-за Безуглы и заседания за закрытыми дверями

Началось это все потому, что оппозиция требовала поставить наконец на голосование постановление об отзыве нардепки Марьяны Безуглой с должности заместителя председателя комитета нацбезопасности, которая в последнее время то и дело попадала в скандалы из-за своих заявлений о мобилизации.

Спикер ВР Руслан Стефанчук игнорировал требование депутатов, хотя рассматривать этот вопрос планировали именно 10 января. В конце концов, он закрыл заседание. А впоследствии объяснил, что увольнять Безуглу с должности заместителя председателя комитета по нацбезопасности и обороне можно будет только после соответствующего решения согласительного совета депутатских фракций и групп.

По его словам, "криками, блокировкой трибуны или политическими лозунгами этот вопрос решен не может быть". И все же вопросом номер 1 остается мобилизация. 11 января распри продолжились. Депутаты от разных фракций в своих телеграмм-каналах сообщали, что комитет утром не собрался, потому что и согласительный совет вовремя не начался, а некоторых депутатов в эти кабинеты и вовсе не пропускали.

Впоследствии стало известно, что определенные обсуждения начались, а руководители фракций и групп Верховной Рады встретились с главнокомандующим ВСУ Залужным по поводу законопроекта о мобилизации, но в закрытом режиме.

В эфире "Радио Свобода" нардеп, член комитета Вадим Ивченко сказал, что сейчас есть два варианта решения комитета – рекомендовать принять законопроект в первом чтении, учитывая рекомендации его членов, второй – правительству предложат его отозвать.

"Если правительство отзовет, у него практически есть новый текст и, я думаю, что они к 12 января уже внесут новый текст, который мы нарабатывали целую неделю. И я думаю, что на следующей неделе может быть и Комитет, и внеочередная сессия. То есть развитие таких событий я непосредственно предполагаю", – отметил он.

Что решили?

Словом, как-то так и вышло. В своем телеграмм-канале Арахамия подытожил, что совещание таки состоялось и главным вопросом остается законопроект №10378 по совершенствованию мобилизации, военного учета и прохождения военной службы. Он напомнил, что его обсуждение проходило в Комитете по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки в закрытом режиме с соблюдением требований законодательства по работе с тайной информацией.

Он подчеркнул, что все политсилы поняли и поддерживают необходимость мобилизации.

Взялся объяснить такое решение и Стефанчук. Спикер Рады отметил, что направить документ на доработку в Кабинет Министров решили совместно представители парламента, правительства и военного руководства.

"Было принято совместное решение направить все наработанные рекомендации и предложения Кабинета министров Украины. Хочу акцентировать, что это общая позиция всех политических сил, представителей правительства и военного руководства", – говорится в сообщении.

Что планируют вычеркнуть из законопроекта?

Из того, что известно сейчас – из законопроекта о мобилизации планируют убрать норму о блокировании банковских карт и счетов ухилянтам.

Также заместитель председателя оборонного комитета Егор Чернев заявил, что из документа предлагают изъять пункт об электронных повестках, поскольку рассылку невозможно проконтролировать, а также дать полную отсрочку людям с инвалидностью I, II и III групп. Это именно те нормы, которые больше всего возмутили украинское общество.

Что это все значит?

Но что означает возвращение законопроекта о мобилизации в Кабмин? Во-первых, решение о мобилизации может затянуться. Ну и еще это доказывает, что брать ответственность на себя за этот законопроект не хочет никто – ни политическое руководство, ни военное командование, ни депутаты Рады. А если бы за законопроект голосовали в первом чтении, депутаты имели бы ограниченный регламент относительно правок.

Окончательное решение

В результате этих скандалов Кабмин отозвал из Рады свой законопроект о мобилизации, сообщило издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

Ну, а в ближайшее время правительство должно подать в Раду доработанный документ, где будут учтены предложения нардепов.

"Ну и как ни крути сейчас усиление мер по мобилизации откладывается, хотя еще несколько недель назад терпение лопнуло даже Залужному, он публично заявил, что армию нужно срочно пополнять новыми кадрами, иначе нет смысла говорить и о демобилизации, ситуация на фронте тоже непростая, рашисты стянули в Украину уже более 400 тысяч солдат, и через несколько месяцев могут прислать еще пару сотен тысяч пушечного мяса", – говорит журналистка Виктория Гнатюк.

Между тем Минобороны подготовило новую редакцию законопроекта о мобилизации. Это произошло всего через несколько часов после отзыва предыдущего варианта документа.

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