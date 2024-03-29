Скандальная мобилизация: кто получит отсрочку, кому дадут бронь и как будут наказывать уклоистов (видео)

Мобилизация в Украине – как гадание на кофейной гуще. Решение, которое должно было уже два года как быть принятым, наконец-то может дойти до зала голосования, но это не точно. Еще 7 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о порядке мобилизации, который не первый месяц живо обсуждает общественность. Что наконец-то решили и когда могут принять закон о мобилизации – в эксклюзиве журналистки Виктории Гнатюк для TSN.ua.

Рассмотрение правок завершено?!

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки завершил рассмотрение поправок к законопроекту о мобилизации, а напомним, их было более 4 тысяч. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил нардеп от Слуги народа Юрий Здебский. Но снова не обходится без "но". То есть даже учитывая то, что все правки "добили", сразу в зал голосования законопроект не попадет. Почему? Объяснил народный депутат Украины от "Голоса" Ярослав Железняк 28 марта: "Но это не означает, что законопроект готов к голосованию во втором чтении. Во-первых, еще будет одно заседание, где рассмотрят дополнительные комитетские правки. Во-вторых, нужно еще решением Комитета утвердить всю таблицу. Здесь график неизвестен пока. PS: Был на заседании этого комитета – это образец соблюдения регламента для всех остальных. Правда – очень приятно удивлен подходом".

Что будет с демобилизацией?

Правда, вопросы еще остаются. Например, к решению о демобилизации. 27 марта нардеп Гончаренко сообщил, что комитет поддержал правку к мобилизационному законопроекту о демобилизации после 36 месяцев военной службы, но теперь это будет происходить по решению президента. Однако, как это будет работать на практике – пока никто не объясняет. Кроме того, по его словам, обсуждаются и другие варианты. К примеру, демобилизация после 36 месяцев службы, но 18 из них должны пройти на передовой.

"Демобилизация после 36 месяцев службы без дополнительных решений Ставки – отклонена. Это моя правка. Я на ней настаивал. Но Комитет по нацбезопасности не поддержал. Пока Комитет поддержал правку Безуглой о демобилизации после 36 месяцев, но по решению президента. Идею демобилизации вообще хоронят. Раздумывают над вариантами – 36 месяцев, но 18, чтобы были на передовой, и еще ищут варианты. Но глобально, как концепт – не хотят", – отметил Алексей Гончаренко.

Демобилизация срочников вот-вот начнется!

А уже со 2 апреля в Украине начнется демобилизация срочников. Во время нее военнослужащие, у которых истек срок срочной службы во время действия военного положения, увольняются в запас. Речь идет о срочниках Вооруженных сил Украины, Государственной специальной службы транспорта, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований. Кроме того, сообщалось, что демобилизованные срочники в Украине получат годовую отсрочку от мобилизации. Количество таких солдат не разглашается по понятным причинам. При этом у них будет возможность по собственному желанию подписать контракт с ВСУ, если они пожелают продлить службу. Тем временем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в свежем интервью заявил, что мобилизовывать еще 500 тысяч человек не нужно. Эта цифра уменьшена.

После просмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава Вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась. Мы ожидаем, что у нас будет достаточно людей, способных защищать Родину. Речь идет не только о мобилизованных, но и о добровольцах", – отметил Сырский.

Что решил комитет?

А теперь о скандальных пунктах. Создавать электронный кабинет заставлять не будут, это сделают правом, а не обязанностью. Поэтому обновить личные данные в течение 60 дней можно будет либо в кабинете добровольно, либо пойти в ТЦК. Электронный кабинет предлагают сделать на базе реестра военнообязанных "Оберег" или в ЦНАП. Также комитет отклонил статьи об электронных повестках. Для граждан, самостоятельно прибывших в ТЦК СП с отношением от конкретных воинских частей, предусмотрели возможность службы после обучения в этих воинских частях. Также оповещать людей будут не старосты в территориальных громадах с постоянным населением до 10 тысяч человек, а районные госадминистрации. Что касается мобилизационного возраста, то в последнее время было много вопросов. Сейчас уже точно ясно, что его снизят до 25 лет. Однако 26 марта в Сети появилась новость от нардепа Дмитрия Разумкова, что мобилизовать смогут даже 18-летних. Но члены комитета такую формулировку назвали, скажем так, не совсем корректной.

В частности, Соломия Бобровская отметила, что с 18 до 24 лет мужчина сможет выбирать время прохождения базовой военной службы, поскольку срочной уже нет.

Другая нардеп Ирина Фриз добавила, что во время военного положения срок такой военной службы будет составлять три месяца, в мирное время – пять. И прояснила еще один момент в комментарии "Левому берегу".

"Прохождение базовой военной службы предполагает получение военной учетной специальности и переход из статуса призывника в статус военнообязанного, с последующей возможностью быть мобилизованным во время действия военного положения", – отметила Ирина Фриз.

Отсрочка за деньги: что решили?

Ну, а еще в конце концов отменяется "зрадонька". Речь идет о "войне для бедных" или другими словами, что те, кто много зарабатывает, могут забронироваться от мобилизации. Пока что комитет отклонил привязку к зарплатам, а возможность бронирования предлагают оставить для тех, кто работает на критически важных предприятиях, в органах государственной власти: работники категории А будут забронированы все, а категории Б и В на 50%, бронировать смогут также работников Национальной полиции Украины, Национального антикоррупционного бюро, ДБР и прокуратуры, Бюро экономической безопасности Украины, ГСЧС, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, Службы судебной охраны, судов, учрежденй системы правосудия и органов досудебного расследования; работников патронатных служб органов государственной власти, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины. Порядок, критерии, список должностей и профессий, а также объемы будут определяться этим законом и актами Кабинета министров Украины. Напомним, что ранее на заседаниях комитета хотели включить во второе чтение нормы о возможности бронировать военнообязанных с определенным уровнем зарплаты. Начиная от 35 тыс. грн в месяц или при ежемесячной уплате 20 тыс. грн военного сбора. Однако эти предложения были отклонены даже без обсуждений. Также комитет поддержал рекомендацию НАПК ввести обязательную фото- и видеофиксацию при вручении повесток от представителей ТЦК и СП.

Среди свежих решений – еще одно ключевое новшество, с уклонистов таки снимут все ограничения, предложенные в первом чтении. Следовательно, комитет постановил исключить все пункты о мерах влияния, то есть об ограничениях/блокировках: выезде за границу; вождении транспортных средств; и о блокировке счетов.

Отметим, нардепы подали более 300 идентичных правок, в которых отметили недостатки и противоправность механизмов, предложенных правительством.

Предстоит еще рассмотрение консульских ограничений на получение паспортов, отчуждение или приобретение имущества для тех украинцев, которые находятся за пределами государства и не становятся на военный учет.

Кому еще предоставят отсрочку?

Не менее острым был и вопрос об отсрочках. Теперь известно, что эту возможность оставят усыновителям, на содержании которых находится один ребенок и более, которые до момента усыновления были детьми-сиротами или детьми, лишенными родительской опеки; опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, патронатным воспитателям, на содержании которых находится по крайней мере один ребенок-сирота или дети, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет. Отсрочку также хотят оставить одному из родителей, имеющих ребенка до 18 лет, если второй отбывает наказание в местах лишения свободы, а также женщинам и мужчинам, на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет, кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов за три месяца. Также на войну не будут забирать женщин и мужчин, имеющих ребенка до 18 лет, если второй родитель умер, лишен родительских прав, признан пропавшим без вести, а также если личность самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или записью об отце в книге регистрации рождений на основании части первой 135 ст. Семейного кодекса. Кроме того, оставят право на отсрочку тем, кто воспитывает ребенка в возрасте до 18 лет с инвалидностью, тем, кто имеет на иждивении совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Также ко второму чтению комитет рекомендовал не мобилизовать тех, кто: имеет жену или мужа из лиц с инвалидностью I или II группы; имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью ІІІ группы, установленной вследствие отсутствия конечности, кистей рук, кисти руки, стоп ног, одного из парных органов или онкологического заболевания, умственных, психических пороков или наличия у такого лица несовершеннолетнего ребенка.

Что важно, что в первом чтении упоминания о таких женах или мужчинах с инвалидностью III группы вообще не было.

Кто остался без отсрочки?

В то же время, комитет не поддержал отсрочку: для прокуроров органов прокуратуры, советников, помощников, пресс-секретаря президента, работников секретариатов председателя Верховной Рады, его первого заместителя и заместителей, работников секретариатов депутатских фракций, групп в парламенте, работников патронатных служб премьер-министра и других членов правительства и других государственных органов. Однако нардепы отмечают, что эти категории, как и прокуроры, будут иметь право на бронирование в соответствии с порядком, установленным Кабмином. Но не на безусловную отсрочку от мобилизации.

Также отклонили нормы об отсрочке: лиц начальствующего состава НАБУ и ДБР; сотрудников МИД Украины и лиц, имеющих дипломатический ранг Чрезвычайный и Полномочный Посол; религиозных проповедников, наставников или других священнослужителей религиозных организаций; работников внешкольного образования; творческих работников, реставраторов, главных хранителей фондов и руководителей национальных учреждений культуры.

Также разрешилась судьба аспирантов. Напомним, что особенно шуму наделала новость, что аспирантов на контракте могут мобилизовать, а бюджетников – нет. Эту идею отклонили, и теперь на категории "бюджетник или контрактник" аспирантов делить не будут.

Также призыву не будут подлежать: студенты дневной или дуальной формы обучения, которые получают уровень образования, превышающий ранее полученный; докторанты и лица, зачисленные на обучение в интернатуру; научные и научно-педагогические работники учреждений высшего или общего среднего образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Когда будет закон?

Работа над законопроектом наконец почти завершена, вот только зависает в воздухе вопрос, когда будет принят закон. В ближайшие две недели Рада не должна заседать, решится ли вопрос с мобилизацией в апреле – пока неизвестно.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:❗️ СКАНДАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: кто получит отсрочку, кому дадут бронь и как будут наказывать уклонистов

Ранее сообщалось о том, кому разрешат стучать в дверь с повесткой.