Скандальная мобилизация: у Залужного лопнуло терпение, а Безуглая отправляет всех женщин на фронт

Нардепка от "Слуги народа" Марьяна Безуглая снова вызвала шквал негативных эмоций среди пользователей Сети, а все из-за ее высказываний о мобилизации женщин. Публичное заявление по мобилизации сделал и Залужный.

Что происходит с мобилизацией и какое заявление сделал главнокомандующий, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

И снова скандальное заявление

Народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая сделала очередное громкое заявление о мобилизации в Украине. Она приравняла украинок к Мэрилин Монро и отметила, что призыв женщин не ограничивается ВСУ, это могут быть и оборонные предприятия.

Мол, именно так когда-то известной на весь мир стала 18-летняя Норма Джин, тогда еще никому неизвестная, стоявшая на авиационном заводе по выпуску беспилотных летательных аппаратов в 1944 году, а уже потом военный фотограф Дэвид Коновер предложил ей фотосессию для журнала Янки о женщинах, выполнявших оборонный заказ.

Норму Джин заметили и так она стала всемирно известна как Мэрилин Монро. Но Безугла кое-что не учла – не все станут потом Мерлин Монро. Зато всех кроме беременных нардепка предлагает забирать в армию.

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Что говорят женщины-военные?

Но что-то, когда действительно женщины хотели идти на фронт, попасть помогать хоть чем-то, было крайне тяжело. Такие подробности в эксклюзивном интервью для TSN.ua раскрыла боевая медикиня Анастасия Муцей.

Вопрос от людей

Сейчас у людей возникает много логических вопросов, например и о форме для женщин-военнослужащих, и о сроках службы, и о демобилизации для тех, кто уже почти два года на фронте. Поэтому спрашивают об этом и Марьяну Безуглую:

“Уничтожить или усложнить жизнь женщинам репродуктивного возраста, не успевшим реализоваться как матери? Сделать внутреннюю сегрегацию среди самих женщин по репродуктивному признаку, потому что повод для отсрочки — беременность? Сделать так, чтобы в семье, где уже служит отец или брат, могли быть призваны совершеннолетняя дочь и мать, демотивировав всех? Доказать таким родителям и братьям, что своих дочерей и матерей они пошли защищать зря, потому что какая-то депутат решила выкашивать людей целыми семьями? Люди не воспринимают вас, Марьяна. А особенно, за это весь трэш в социальных сетях. За то, что вы эту тему муссолите уже долгое время и лоббируете ее персонально. За то, что, когда ее впервые озвучили и наткнулись на шквал критики, начали демонизировать оппоненток, цепляя на них унизительные ярлыки вроде "нафронтниц". Очень и очень нездоровые инициативы. Как и манера коммуникации с оппонентками”;

“Теперь те женщины, что уехали и планировали вернуться, не вернутся. Еще уедет до окончания войны и после войны тоже, потому что рашка как сосед никуда не денется, все будут думать о будущем. То, что вы закрыто в стране, четверть женщин ничем вам не поможет — уедет больше, чем могли бы не ваши глупые инициативы. Ну и Северную Корею вы здесь не удержите, поедете в гости к Федоровичу. Он тоже не верил, ага”;

Почему нет реальных идей по поводу поднятия мотивации мужчин к военной службе? Вы не задавались вопросом как это сделать? Может, надо не женщин мобилизовать, сделать так, чтобы захотелось за эту страну воевать. Перестать воровать, например, перестать выбрасывать деньги на марафоны, брусчатки и уже наконец взять на себя ответственность за все что сейчас происходит и начать работать. Никакого конструктива я здесь до сих пор не прочла, все какое-то непонятно о чем. Установите наконец сроки службы настоящие 24 месяца, повысит выплаты военным, ибо то, что вы сейчас платите не о выживании семей военных и самих военных. Поднимите уважение в обществе к военным. Пока вы этого не сделаете, никакой мобилизации у вас вообще не будет ни мужчин, ни женщин. А скоро и те, что есть на фронте, мужчины убегают, потому что невозможно находиться бессрочно. Задумайтесь…”.

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Реакция Залужного

Возможно, таким образом Безуглая прощупывает настроения среди людей, ведь именно сейчас в Раде продолжается активная разработка новых законопроектов о мобилизации и демобилизации, ведь одни почти два года фактически не вылезают с фронта, другие скрываются все это время от встречи с ТЦК и говорят, что на это есть причины: не только страх, но и коррупция среди военных и на границах, а кто-то вообще выехал за пределы страны. Один на один накладывается и вместо активной мобилизации и профессиональной учебы в обществе каждый день разгораются скандалы, а время теряется.

Отреагировал на весь этот беспорядок и Залужный. В комментарии “РБК-Украина” главнокомандующий отметил, что в Генштабе выступают за то, чтобы понятия ВСУ и понятие коррупции были совершенно несовместимы: “Они должны сконцентрироваться на выполнении боевых задач. Никаких проявлений коррупции не должно быть.

Залужный о рекрутинге

Также главком отметил, что рекрутинговую кампанию в ВСУ, благодаря которой мужчины и женщины сами могут выбрать, кем хотят быть в армии, пока еще рано оценивать, поскольку она только недавно стартовала, но это не значит, что ребят, которые уже долго на фронте, не нужно заменять.

"Рекрутинг оценивать еще немного рано, а по вопросам мобилизации, то его не то, что нужно усиливать, а вернуть в те пределы, в те рамки, которые работали раньше", — отметил Залужный.

Главком о контрнаступлении

Не меньше украинцев интересует вопрос, чего дальше ждать от войны. Поэтому журналисты спросили, будет ли снова контрнаступление. Залужный ответил довольно сдержанно : “Это война, я не могу говорить, что я планирую, что мы должны делать. Иначе это будет шоу, а не война, цена которой – человеческие жизни. Об этом нельзя говорить ни в коем случае”.

К слову, все заявления Безуглой пока просто фейсбучные заявления, ведь окончательные решения в Верховной Раде до сих пор не рассматривали и не принимали, их не видел президент и не подписал соответствующие документы.

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