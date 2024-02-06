Скандальная мобилизация: заявление Залужного, "охота" на мужчин и выброшенные повестки

В Раде еще не был рассмотрен основной законопроект о мобилизации, но уже есть несколько альтернативных.

В Верховной Раде появился еще один альтернативный законопроект о мобилизации. На этот раз документ направлен на то, чтобы наконец прекратилась "охота" на мужчин на улицах. В ТЦК напомнили, что будет, если выбросить врученную повестку и сделать вид, что ничего не было, а военный эксперт заявил об идее, как минимизировать потребность людей в армии.

Об этом подробнее рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Гнатюк.

Еще один альтернативный законопроект

В Раде еще не был рассмотрен основной законопроект о мобилизации, но уже есть несколько альтернативных. Новый подал нардеп от "Слуги Народа" Георгий Мазураш. Он отметил, здесь прописано, как предотвратить "охоту на людей" на улицах страны. А законопроект, предложенный Кабинетом министров, называет "усилением рабовладения" в Украине.

“Попытался скорректировать критически негативные правительственные предложения в сторону здравого смысла. Ну, если мы реально хотим решить вопросы укрепления обороноспособности, обеспечения Армии, улучшения ситуации с ротацией и пополнением ВСУ, категорически нельзя демонстрировать отношение к гражданам, как к рабам!, – прокомментировал Мазурашу.

Заявление нардепа

Он говорит и о том, что представители ТЦК должны прекратить охоту на гражданских в тылу и отказаться от показательных рейдов, а другим мужчинам разрешить работать и зарабатывать так, чтобы хватало и на донаты для Вооруженных Сил.

“Наоборот – нужно в самой армии категорически изменить отношение к Воинам на Достойное, а в тылу прекратить охоту на людей – зафиксировать, что призывают только реально готовых физически и морально (при письменном согласии), а другие чем будут пополнять ряды “ответчиков”, СЗЧесников и тому подобное, пусть работают на экономику — в тылу, или даже за границей, если здесь нет работы с оплатой, позволяющей минимум обеспечивать себя и семью (а вообще оптимально, чтобы хватало и на волонтерство, поддержку ВСУ). И это, уверен, оптимально. Нет, не идеально, а именно мудро и оптимально. Реалистично, думаю, придется бороться за внесение каких-либо изменений во второе чтение. Ибо за основу правительственный, думаю, влиятельные лоббисты "совковости" и рабовладельческой философии "продавят". Несмотря на то, что такие законодательные инициативы, как 10449 в части рабовладельческих норм работают на раскол общества, и комплексно вредят — и гражданам, и Армии, и экономике, и обороноспособности, и стране в целом…», — написал нардеп на своей странице в Facebook.

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Позиция Минобороны

Впрочем, пока не ясно, как будет работать этот механизм. В Минобороны же подчеркивают, что поданный Кабмином законопроект полностью соответствует нормам времени и дает определенность украинцам — говорится о демобилизации. Это то, чего так долго ждали военные, особенно их семьи. Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил начальник Управления печати и информации Минобороны Илларион Павлюк.

А что говорят юристы?

Тем не менее, до самого законопроекта у юристов до сих пор остаются вопросы, хотя, сами признаются, меньше, чем раньше. Об этом сообщил кандидат юридических наук Геннадий Дубовой.

Рассказал юрист и тонкости исков на уклоняющихся, если те не явились в ТЦК, и как это будет выглядеть на практике.

Наказание для уклонистов

Напомним, что за игнорирование повестки в законопроекте предлагается наказывать уклонистов наложением арестов на счета и блокировать возможность пользоваться собственным транспортом. Да, с того момента, когда вручили повестку, нужно явиться в ТЦК в течение 10 дней. Однако есть причины, оправдывающие неявку. Речь идет о препятствии стихийного характера, болезни призывника, действиях страны-агрессора или других обстоятельствах, лишивших возможности прибыть, смерти близкого родственника или близкого родственника жены. Об этих обстоятельствах следует сообщить в ТЦК.

Эта норма была и в прошлой версии, но тогда право это решать хотели предоставить непосредственно ТЦК, что и подняло шум в обществе. Между тем в терцентре отмечают, что есть два вида повестки, одна из них — для уточнения данных, если проигнорировать ее, будет административная ответственность, если же проигнорировать или выбросить в мусорку, так называемую "боевую повестку", то можно вообще сесть за решетку. Речь идет о сроке от трех до пяти лет тюрьмы.

Об этом сказал начальник киевского мобилизационного отделения Дарницкого районного ТЦК и СП Владимир Новосядлый и напомнил, что теперь в соответствии с постановлением 1487 года Национальная полиция имеет право задержать и доставить в ТЦК военнообязанных и резервистов, совершивших административное правонарушение, для составления протокола.

“Вот вы привели пример, когда человек получил повестку, выбросил ее в мусорную корзину и не явился. В случае неявки лица в ТЦК материалы направляются в Национальную полицию. Они возникают в базе данных как разыскиваемые лица”.

Когда проголосуют за законопроект?

К слову, в Раде вот-вот должны сесть в сессионный зал и решать — быть новому законопроекту или нет. Депутаты не ожидают, что его смогут принять в целом с первого раза, ведь до сих пор есть о чем спорить. Какие пункты могут блокировать, рассказал заместителем председателя комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

А вот сроки для подачи альтернативных законопроектов хотят сократить, ведь принять решение о мобилизации нужно как можно скорее.

Военный эксперт о мобилизации

Рассмотреть законопроект планируют в Раде уже на этой неделе. Между тем, военный эксперт Александр Мусиенко высказал мнение, как можно минимизировать мобилизацию — говорится о количестве людей. Говорит, нужны современные инновации, как накануне, и заявил в своей колонке для CNN Валерий Залужный.

Когда мы говорим о мобилизации, что нам нужны люди. Мы в этой войне можем победить, если найдем эффективные инновационные способы, как заменять человеческий ресурс... Это, кстати, тот инновационный технологический прорыв, о котором писал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в статье CNN. Хочу напомнить, что в конце Первой мировой войны появились танки, которые ранее не применялись и были разработаны британцами. После этого появились самолеты, а во время Второй мировой, по ее завершению, Германия продемонстрировала экспериментальный полет самолета Мессершмитт с реактивными двигателями... Поэтому война всегда ускоряет развитие технологий”.

Будущее за искусственным интеллектом

В настоящее время, по его словам, одним из приоритетов конкуренции является искусственный интеллект, который может быть встроен, направлен фактически в любые виды вооружения, в частности в дроны, самолеты, любые роботизированные системы.

“Нам нужна наша DARPA, то есть агентство инновационных технологий и проектов в вооружении, которые работали бы на то, чтобы у нас максимально воевали роботизированные системы там, где они могут быть, и максимально исключалось применение людей. Своего рода максимальная мобилизация интеллектуального потенциала. Это очень важный элемент, который даст нам толчок двигаться вперед”.

Работы вместо людей

Он объяснил, что в будущем именно работы могут делать то, что сейчас лежит на плечах людей, заменяя бойцов даже на поле боя, или может быть какой-то совокупный элемент. То есть, то, что мы видели в фантастических фильмах, о чем писали авторы-футурологи, постепенно переходит в реальность.

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