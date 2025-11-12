Скандальная операция "Мидас": новые подробности о масштабной коррупции и кто к этому причастен

НАБУ провело операцию "Мидас" / © ТСН

После операции «Мидас», которая разоблачила коррупцию в «Энергоатоме», правоохранители объявили подозрения 7 лицам.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Что известно о скандале

Подозрения из-за коррупции в энергетическом сектора уже вручили:

бизнесмену, который, вероятно, руководил преступной организацией;

бывшему советнику министра энергетики;

исполнительному директору по физической защите и безопасности «Энергоатома».

четырем «работникам бэк-офиса», которые отмывали средства.

Есть уже и первые задержанные. За масштабной операцией НАБУ и САП страна следит с понедельника, когда Национальное антикоррупционное бюро опубликовало первые 2 серии пленок с разговорами людей о коррупционных сделках. Еще две части появились во вторник. В последней, четвертой, появляется новый персонаж — «Че Гевара», вероятно, речь идет о бывшем вице-премьере. По данным НАБУ и САП, ему участники преступной организации передавали миллион 200 тысяч долларов. Последний транш из этой суммы — полмиллиона долларов отдавали жене «Че Гевары», потому что сам он уже был подозреваемым.

В третьей части расследования НАБУ относительно возможной коррупции в энергетике речь идет о руководителе преступной организации. Правоохранители называют его кодовым именем «Карлсон». Утверждают, именно это лицо — контролировало работу так называемой прачечной, где «отмывали» незаконно полученные средства.

«Из помещения на верхних этажах дома на улице Грушевского в Киеве „Карлсон“ определял, кому и сколько выдавать или переводить наличные, а также координировал влияние на должностных лиц центральных органов власти для решения вопросов в собственных интересах — в частности, в энергетической и оборонной сферах», — говорит руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро, которые занимались разоблачением схемы хищения средств в Энергоатоме, Александр Абакумов.

НАБУ сообщило о 70 обысках в рамках заключительного этапа операции, которую назвали «Мидас». Уже объявлены 7 подозрений, пять человек задержали — сообщает НАБУ.

По версии детективов, коррупционная схем выглядела так: фигуранты имели информацию о контрактах «Энергоатома» и требовали откаты до 15 процентов от подрядчиков. В частности, и тех, что строили защиту для энергетических объектов. Если те отказывались платить — угрожали заблокировать платежи.



Детективы считают, что отмыть удалось 100 миллионов долларов. Для легализации средств использовали офис в центре столицы, который принадлежал бывшему нардепу беглецу, а ныне сенатору РФ — Андрею Деркачу. Фото сумок с деньгами НАБУ вчера обнародовало в соцсетях.

Кто скрывается под псевдонимом

НАБУ не называет настоящих имен фигурантов дела. В СМИ пишут, под псевдонимом "Карлсон» имеют в виду близкого к президенту бизнесмена Тимура Миндича.

В контексте дела вспоминают также бывшего главу минэнерго, а ныне министра юстиции Германа Галущенко. То, что у него прошли обыски — подтвердили в Минюсте.

Реакция Зеленского и министерств

На информацию Бюро отреагировал Президент Владимир Зеленский, заявив — каждый, кто создавал коррупционные схемы, должен получить четкий процессуальный ответ.

В Минэнерго также подтвердили — у них прошли обыски, и они сотрудничают со следствием.

Отреагировал и «Энергоатом». Компания созывает наблюдательный совет, который проанализирует ситуацию. А также «Энергоатом» уточнил: мол, никаких убытков из-за схемы, разоблаченной НАБУ, компания не понесла.

