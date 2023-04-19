Скандальная пресс-секретарь ГПСУ попрощалась с Украиной и обнажилась на Мальдивах (фото)

После бурного обсуждения обнаженных фото, Иванна Плантовская выложила в соцсети еще более откровенные снимки.

Бывшая спикер пограничников южного региона Украины Иванна Плантовская, из-за обнаженных фото в соцсетях которой в начале года разгорелся скандал, выложила новую порцию снимков. В этот раз Плантовская обнародовала еще более откровенные фотографии, указав, что они сделаны на Мальдивах.

Иванна Плантовская на Мальдивах. Скриншот со страницы Плантовской в Facebook

Отдых Плантовской на Мальдивах. Скриншот со страницы Плантовской в Facebook

Незадолго до этого, в конце марта, Плантовская намекнула, что покидает Одессу, потому что "пора двигаться дальше", при этом она также отметила, что меняет автономера на автомобильные знаки другой страны.

"Но моя ненька Украина в сердце навсегда", — резюмировала бывшая пограничница.

В этот раз некоторые из своих фото Плантовская подписала тремя словами: "Я в раю" и ограничила комментирование своих новых постов.

Иванна Плантовская пишет, что она "в раю". Скриншот со страницы Плантовской в Facebook

В общей сложности на ее новые фотографии на этот раз отреагировали лайками чуть менее 150 пользователей соцсетей.

Скандал из-за Плантовской: что известно

Скандал с Плантовской начался с того, что, будучи в должности пресс-офицера Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины (она занимала ее по состоянию на начало января 2023 года – Ред.), она похвасталась пикантными фото и роскошным отдыхом за границей во время войны. В частности, Иванна показывала фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, что привело к бурному обсуждению в соцсетях.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok. Сразу после этих событий в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимание исключительно своей личной жизни, в то же время, мягко говоря, кичась нею". Впоследствии Плантовская была переведена с должности спикера пограничников на другую, а после этого ее уволили из рядов Госпогранслужбы.

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