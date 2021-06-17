Скандальная реклама университета в Ровно: в вузе удивляются и радуются реакции

В учебном заведении уверяют, что не пропагандировали, не пропагандируют и не собираются пропагандировать никоим образом употребление алкоголя.

Формула спирта, а рядом надпись "Химия — это никогда не скучно". Такую рекламу национального университета разместили в Ровно с призывом поступать в вуз. И это повлекло бурное обсуждение в соцсетях. Есть те, кто возмущается и кто защищает такую рекламу.

Об этом 17 июня говорится в сюжете ТСН.19:30.

"Химия — это никогда не скучно". Именно эта реклама национального университета вызвала просто шквал обсуждения в соцсетях. Потому что, мол, указывать формулу спирта и так звать к себе абитуриентов — неприемлемо:

Как по мне, наше Ровно пробивает дно во всем. Лучший пример новой рекламы нашего ровенского НУВХП

Не пей за гаражами. Поступай в НУВХП и пей там

Скрытая реклама алкоголя

Но есть и пользователи, которые считают рекламу неординарной и интересной, на которую точно обратят внимание:

Если здесь написать спирт, слышишь, я против. Если там ничего не написано, то это просто химия.

Между тем на улицах Ровно некоторые из прохожих лишь после подсказки вспоминает, что это за формула, а кто-то вспоминает со школы:

То, что там формула спирта — это не значит, что это реклама алкоголя

Такая довольно смелая реклама, а с точки зрения химиков — ну спирт и спирт

Это говорит Богдан. Он и сам работает в этом университете, рекламу которого теперь бурно обсуждают в сети. О чем в ней идет речь — объясняет.

По словам заведующего учебных лабораторий кафедры физики и химии Богдана Рудика, спектр использования этилового спирта очень широк: от химического производства каких-то высокомолекулярных соединений и до использования в парфюмах.

А еще дезинфекторов, лекарства и его даже добавляют к топливу.

"Мы не пропагандировали, не пропагандирует и не собираемся пропагандировать никоим образом употребление алкоголя", — отмечает пресс-секретарь университета Виталий Прокопец.

Реакции пользователей в вузе удивились и одновременно обрадовались, потому что реклама свою роль выполнила — об университете говорят.

"Мы хотели донести именно то, что там написано, что химия — это интересно, что химия — это не скучно", — говорят в вузе.

Новости Украины: почему реклама ровенского вуза наделала шума в соцсетях

Около 100 тысяч гривен в год стоит реклама на сити-лайтах, говорят в университете. Размещают ее для имиджа, абитуриентов хватает. В таком же стиле рекламируют и математику, и физику, и украинский язык. Но химия теперь стала самой обсуждаемой. Хорошо рассмотрев надписи — заключает Иван.

"Кто хотел — тот выпьет, а 90% молодежи сейчас вообще не знает что это за формула", — резюмирует он.

Если заинтересовало и узнали — это же развитие, говорят в университете. А вот пить С2Н5ОН химики не советуют. Это может повлечь значительные ожоги.

Между тем ТСН.ua собрал информацию о стоимости обучения в украинских университетах, которые в прошлом году были наиболее популярными среди абитуриентов.

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