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- Эксклюзив ТСН
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Скандальная соратница Януковича Богатырева через суд требует повышения пенсии
Раиса Богатырева через суд потребовала повысить ей пенсию. Что известно об этом?
Соратница Януковича Раиса Богатырева через украинский суд пытается увеличить пенсию. Ее дело рассматривает Волынский окружной админсуд.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.
Богатырева хочет повышения пенсии
Раисе Богатыревой 72 года. И она уже несколько лет судится с Пенсионным фондом Украины. Близкая соратница беглого президента Януковича требует, чтобы государство увеличило расходы на ее содержание.
"У Пенсионного фонда другая позиция - они считают что ее пенсия не подлежит перерасчету. Она считала иначе, поэтому обратилась в суд", - говорит судья-спикер Волынского административного окружного суда Оксана Андрусенко.
Первый свой иск в столичный админсуд Раиса Богатырева подала в 2021 году. Но сам суд тогда ликвидировали и дело рассмотреть не успели. Иск автоматически перераспределили в Волынский окружной админсуд.
Ярая регионалка получала пенсию в размере 16,5 тысяч гривен. У нардепов она рассчитывается от размера оклада - он вырос, следовательно Богатырева решила, а почему бы не вырасти и ее пенсии?
«Она получила справку об актуальном окладе народного депутата на тот период, на основании справки подала заявление в Пенсионный фонд, ей отказали», - говорит адвокат Евгений Промский.
Где сейчас сама Богатырева - ее адвокат не говорит. После начала полномасштабного вторжения Раиса Богатырева была замечена в Швейцарии.
Что известно о Богатыревой и как она судится
Доверенное лицо Януковича, глава СНБО времен Ющенко, министр здравоохранения правительства при президентстве Януковича - именно в ее времена в Минздраве появился кабинет красоты, где чиновницы делали майкапы и прически. Раиса Богатырева была ценительницей эстетической медицины. Ее капиталовложения в лицо и липосакция не раз становились предметом обсуждения. А за пределами публичности - в те годы был дерибан бюджетных средств.
"Самые известные скандалы связаны с закупкой лекарств и вакцины. Богатыреву следствие обвиняло в краже 6 миллионов гривен из бюджета министерства здравоохранения. Экс-глава долгое время была беглянкой", - говорит Ирина Маркевич.
После Революции Достоинства Богатырева скрывалась в Молдове, России и в Крыму. Когда закрыли уголовное дело - в 2019 году вернулась в Украину и была задержана сразу в аэропорту. На вопрос, где скрывалась почти 5 лет, ответила, что лечилась.
За Богатыреву внес залог сторонник «русского мира» Вадим Новинский. Соратницу Януковича обвиняли, что за время пребывания на посту министра здравоохранения ее семья обогатилась на 1 миллиард 260 миллионов гривен. Однако украинская система судопроизводства не увидела состава преступления и дело Богатыревой было закрыто. Оно исчезло из публичной плоскости. Однако ее адвокаты продолжают плодотворно работать.
Так, в 2021 году они отстояли право пользоваться государственной дачей в Конче - Заспе. Государственное управление делами до сих пор судится с соратницей Януковича за государственное имущество, которое она присвоила.
Богатырева имеет шансы получить высокую пенсию
Пенсия по закону составляет 90% от оклада народного депутата. В 2021 году он составлял почти 23 тысяч гривен. Раиса Богатырева получала более 16 тысяч гривен пенсию. А потребовала более 20 тысяч. К тому же за 4 года, что дело лежало в судах, уже накапало более 900 тысяч гривен. Юристы считают, что шансы Богатыревой получить эти деньги высоки, потому что другие депутаты это уже сделали.
Через суд увеличил себе пенсию в 17 раз еще один регионал Сергей Кивалов. В месяц пенсионный король получает 246 тысяч гривен. Но абсолютная пенсионерка-рекордсменка - это бывшая председатель конституционного суда Наталья Шаптала. Опять же через суд она получила перерасчет и получила 396 тысяч гривен в месяц пожизненного содержания.
Пенсионное дело Богатыревой суд будет рассматривать по упрощенной системе. Решение суд должен вынести и обнародовать до 3 мая.
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