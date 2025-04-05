Скандальная соратница Януковича Богатырева через суд требует повышения пенсии

Раиса Богатырева / © УНИАН

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Соратница Януковича Раиса Богатырева через украинский суд пытается увеличить пенсию. Ее дело рассматривает Волынский окружной админсуд.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Богатырева хочет повышения пенсии

Раисе Богатыревой 72 года. И она уже несколько лет судится с Пенсионным фондом Украины. Близкая соратница беглого президента Януковича требует, чтобы государство увеличило расходы на ее содержание.

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"У Пенсионного фонда другая позиция - они считают что ее пенсия не подлежит перерасчету. Она считала иначе, поэтому обратилась в суд", - говорит судья-спикер Волынского административного окружного суда Оксана Андрусенко.

Первый свой иск в столичный админсуд Раиса Богатырева подала в 2021 году. Но сам суд тогда ликвидировали и дело рассмотреть не успели. Иск автоматически перераспределили в Волынский окружной админсуд.

Ярая регионалка получала пенсию в размере 16,5 тысяч гривен. У нардепов она рассчитывается от размера оклада - он вырос, следовательно Богатырева решила, а почему бы не вырасти и ее пенсии?

«Она получила справку об актуальном окладе народного депутата на тот период, на основании справки подала заявление в Пенсионный фонд, ей отказали», - говорит адвокат Евгений Промский.

Где сейчас сама Богатырева - ее адвокат не говорит. После начала полномасштабного вторжения Раиса Богатырева была замечена в Швейцарии.

Раиса Богатырева / © ТСН

Что известно о Богатыревой и как она судится

Доверенное лицо Януковича, глава СНБО времен Ющенко, министр здравоохранения правительства при президентстве Януковича - именно в ее времена в Минздраве появился кабинет красоты, где чиновницы делали майкапы и прически. Раиса Богатырева была ценительницей эстетической медицины. Ее капиталовложения в лицо и липосакция не раз становились предметом обсуждения. А за пределами публичности - в те годы был дерибан бюджетных средств.

"Самые известные скандалы связаны с закупкой лекарств и вакцины. Богатыреву следствие обвиняло в краже 6 миллионов гривен из бюджета министерства здравоохранения. Экс-глава долгое время была беглянкой", - говорит Ирина Маркевич.

После Революции Достоинства Богатырева скрывалась в Молдове, России и в Крыму. Когда закрыли уголовное дело - в 2019 году вернулась в Украину и была задержана сразу в аэропорту. На вопрос, где скрывалась почти 5 лет, ответила, что лечилась.

За Богатыреву внес залог сторонник «русского мира» Вадим Новинский. Соратницу Януковича обвиняли, что за время пребывания на посту министра здравоохранения ее семья обогатилась на 1 миллиард 260 миллионов гривен. Однако украинская система судопроизводства не увидела состава преступления и дело Богатыревой было закрыто. Оно исчезло из публичной плоскости. Однако ее адвокаты продолжают плодотворно работать.

Так, в 2021 году они отстояли право пользоваться государственной дачей в Конче - Заспе. Государственное управление делами до сих пор судится с соратницей Януковича за государственное имущество, которое она присвоила.

Богатырева имеет шансы получить высокую пенсию

Пенсия по закону составляет 90% от оклада народного депутата. В 2021 году он составлял почти 23 тысяч гривен. Раиса Богатырева получала более 16 тысяч гривен пенсию. А потребовала более 20 тысяч. К тому же за 4 года, что дело лежало в судах, уже накапало более 900 тысяч гривен. Юристы считают, что шансы Богатыревой получить эти деньги высоки, потому что другие депутаты это уже сделали.

Через суд увеличил себе пенсию в 17 раз еще один регионал Сергей Кивалов. В месяц пенсионный король получает 246 тысяч гривен. Но абсолютная пенсионерка-рекордсменка - это бывшая председатель конституционного суда Наталья Шаптала. Опять же через суд она получила перерасчет и получила 396 тысяч гривен в месяц пожизненного содержания.

Дата публикации 21:36, 04.04.25 Количество просмотров 89 ТСН підсумки 4 апреля. Удар баллистикой по Кривому Рогу! Трамп реагирует на пошлины!

Пенсионное дело Богатыревой суд будет рассматривать по упрощенной системе. Решение суд должен вынести и обнародовать до 3 мая.

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