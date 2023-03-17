Скандальная спикер ГПСУ снова похвасталась новыми фото с отдыха: с конем, бокалом и в авто (фото)

Бывшая спикер пограничников Иванна Плантовская, которая в начале января стала фигуранткой громкого скандала из-за публикации своих обнаженных фото на элитном отдыхе, на днях устроила бурный спор с теми, кто начал комментировать ее очередные новые фотографии в соцсети.

Как выяснилось, эти споры с комментаторами появились после того, как Плантовская опубликовала на своей странице в Facebook новые фотографии из заграничного отдыха.

Бывшая спикер пограничников Иванна Плантовская. Скриншот

Если начало нового года Плантовская встречала в Париже, то на этот раз, согласно геолокации на фото, она встречала начало весны в австрийском ресторане и в автомобиле на улицах Варшавы.

Бывшая пограничница Иванна Плантовская. Скриншот

На новых фото любительница курортов была уже не обнаженной, но на изображения при этом снова обратили внимание многие пользователи. Несколько десятков человек решили высказать то, что думают о Плантовской, которая ездит отдыхать за границу и кичится этим публично во время войны.

Например, один из пользователей так прокомментировал новый отдых Плантовской в заграничном ресторане: "Еще и какие гульки устраивала в Париже, когда по Киеву летели ракеты. Почему-то простые девушки, которые служат, не имеют таких возможностей".

На некоторые из комментариев Плантовская отреагировала, достаточно резко ответив комментаторам.

Как оказалось, на защиту бывшей пограничницы выступила женщина с идентичной фамилией, которая представилась матерью Иванны.

"Моя дочь и моя гордость", — написала под одним из фото в ответ на множество негативных комментариев Ирина Плантовская, представившаяся матерью Иванны.

Скандал вокруг Плантовской: что известно

Скандал с Плантовской начался с того, что, будучи в должности пресс-офицера Южного регионального управления госпогранслужбы Украины (она занимала ее по состоянию на начало января 2023 года – Ред.), она похвасталась пикантными фото и роскошным отдыхом за границей во время войны. В частности, Иванна показывала фото из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры с курортов, что привело к бурному обсуждению в соцсетях.

После того, как на пресс-офицера обратили внимание в Сети, она оперативно закрыла свой профиль в Facebook и Tiktok. Сразу после этих событий в ГПСУ заявили, что им досадно, что в их рядах во время войны "есть те, кто больше уделяет внимания исключительно своей личной жизни, в то же время, мягко говоря, кичась ею".

Впоследствии Плантовская была переведена с должности спикера пограничников на другую, а после этого ее уволили из рядов Госпогранслужбы.

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