Скандальная спор Зеленского и Трампа: как отреагировали в мире и США

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальным спором. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о ископаемых было отменено.

ТСН.ua собрал реакцию мировых и американских политиков на этот скандал.

Реакция в Америке

Как и следовало ожидать, американский миллиардер Илон Маск, ближайший соратник президента США Дональда Трампа, сразу отреагировал на ситуацию, обвинив в "провале" переговоров украинского президента Зеленского.

"Зеленский уничтожил себя в глазах американского народа", – написал он в собственной сети Х.

Такую же поддержку хозяину Белого дома выразил еще один представитель команды Трампа – министр финансов Скотт Бессент.

"Благодарю вас, президент Трамп, за то, что отстаиваете американский народ и нашу нацию на мировой арене", — написал он в сети Х.

В аккаунте Белого дома в соцсети Х прокомментировали ситуацию публикацией американского флага с надписью — "Америка прежде всего".

Однако многие американские политики выразили поддержку Зеленскому и украинцам, осудив действия администрации Трампа на переговорах с украинским президентом.

"Вэнс в Мюнхене произвел на украинцев очень благоприятное впечатление, но Трампа там не было, а камеры не были включены", — написал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

Он также добавил, что с нетерпением ждет встречи Трампа и Путина, где Венс и Трамп будут "давить" на российского диктатора.

"Трамп трус, а Зеленский — герой", — лаконично высказался сенатор Адам Шифф, представляющий Калифорнию и принадлежащий к Демократической партии.

"Трамп и Вэнс признали, что находятся на стороне России в российско-украинской войне", — утверждает бывший советник Трампа Джон Болтон.

"Трамп и Вэнс выполняют грязную работу Путина", — отметил лидер демократов в Сенате Чак Шумер.

Что говорят в Европе

Европейские партнеры Украины единодушно выражают солидарность с украинским народом и президентом Зеленским.

"Уважаемый президент Зеленский, дорогие украинские друзья, вы не одни", — написал премьер-министр Польши Дональд Туск.

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После разговора Трампа с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон напомнил, что именно Россия является агрессором. В разговоре с журналистами во время своего визита в Португалию он заявил, что "мы должны уважать тех, кто воюет с самого начала".

“Кадры из Белого дома шокируют. Как можно так ударить в спину президенту оккупированной страны? Свободная Европа не предаст Украину”, — отреагировал на скандал заместитель лидера ХДС (партия будущего канцлера Германии Мерца) Иоганн Вадефул.

Испанский премьер-министр Педро Санчес тоже выразил поддержку.

"Украина, Испания с тобой", — написал он.

Президент Литвы Гитанас Науседа опубликовал сообщение в поддержку Украины, написав, что Литва остается с нашей страной.

"Истина проста: Россия напала на Украину. Украина защищает свою и нашу свободу", — написала по этому поводу президент Молдовы Мая Санду.

Бывший главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил, что Трамп и Вэнс устроили "позорное шоу", а США заслуживают "чего-то лучшего", имея в виду администрацию Белого дома.

Тем временем в России

Тем временем в Кремле не скрывают своего удовольствия и злорадства от разгоревшегося в Белом доме скандала.

Как сообщает The Guardian, спикер российского МИД Мария Захарова заявила, что "то, как Трамп и Вэнс сдержались и не ударили его [президента Зеленского], является чудом выдержки".

А бывший российский президент и главный рупор Кремля в соцсетях Дмитрий Медведев опубликовал оскорбительный пост, отметив, что Зеленский получил "должную оплеуху в Овальном кабинете".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля во время встречи поспорил с американским лидером Дональдом Трампом и его вице-президентом Джеем Ди Венсом.

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