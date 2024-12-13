Скандальная закупка оружия на 23 млрд пограничниками: все подробности

Когда Кабинет министров Украины делегировал Госпогранслужбе закупку вооружения для Сил обороны на 23 млрд грн в обход Агентства оборонных закупок МОУ, это вызвало значительный резонанс в экспертной среде. В информационно-консалтинговой компании Defense Express высказали сомнения в рациональности такого решения, поскольку у пограничников якобы нет опыта таких закупок, а польская компания-посредник предлагает цены несколько выше среднерыночных. В ГПСУ пришлось давать объяснения по поводу скандальной закупки.

ТСН.ua собрал все подробности этой ситуации.

Резонансное решение Кабмина

29 ноября Кабинет министров Украины издал распоряжение №1191-р о предоставлении Госпогранслужбе 23 млрд грн на закупку боеприпасов для ВСУ в обход Агентства оборонных закупок МОУ. Речь идет о боеприпасах ряда дефицитных номенклатур.

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После резонанса, вызванного этим правительственным решением, в ГПСУ объяснили, что "ведомство получило предложения о возможности закупки по ряду соответствующих номенклатур необходимых средств для обеспечения Сил обороны нашей страны".

Установленным порядком эти предложения были направлены в адрес Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных сил Украины с целью изучения этого вопроса и принятия там соответствующего решения. Результатом рассмотрения и согласно предложению Министерства обороны к правительству стало распоряжение Кабинета министров Украины о делегировании полномочий для осуществления оборонных закупок", – говорилось в сообщении Госпогранслужбы.

Почему возникли сомнения

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Еспресо" выразил свои опасения по поводу этой закупки с предоплатой 100% через польскую фирму, которая является лишь посредником.

"Вопреки созданной закупочной инфраструктуре Министерства обороны Украины, которая уже эффективно работает, вызывает удивление желание передать соответствующие полномочия по закупке боеприпасов в ГПСУ, которая никогда не осуществляла закупки боеприпасов в таких объемах и в которой отсутствуют соответствующие специалисты и компетенции для проведения инспекции имеющихся боеприпасов и анализа производственных возможностей", – отаметил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что предложенные польским посредником цены больше по определенным номенклатурам, чем те, за которые Украина закупала те же боеприпасы раньше.

"Некоторые боеприпасы, в частности, калибра 152 мм, оказываются значительно дороже, чем те, что Украина закупала по предварительным контрактам. Стоимость мин калибра 120 мм, в принципе, остается в пределах погрешности 3-5%. Также предусмотрена 100% предоплата, что является абсолютно нехарактерным для столь крупных сумм", – добавил Згурец.

Он также выразил надежду, что ГПСУ "хоть что-то детализирует и даст какие-то дополнительные объяснения, например, относительно надежности фирмы или надежд на выполнение контрактов".

Как объясняют закупку в ГПСУ

В пятницу, 13 декабря, в Госпогранслужбе дали обстоятельные объяснения по ситуации с закупкой оружия для Сил обороны.

В сообщении говорится, что Государственная пограничная служба имеет сертификат распорядителя средств второго уровня на закупку вооружения и военной техники и опыт. Кроме того, закупки происходят с соблюдением всех требований, дешевле и качественнее, чем у других. "По максимально низким ценовым предложениям", – подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники утверждают, что подтверждением их опыта закупок являются заключенные контракты для нужд ГПСУ, а также два решения Кабмина в текущем году о делегировании полномочий на соответствующие закупки для нужд Сил обороны на сумму 5,8 млрд грн и 31,1 млрд грн.

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"Перед принятием решения о закупке представители ГПСУ обязательно выезжают на инспекцию, привлекая, в том числе, представителей ВСУ. Каждую партию поставленного товара проверяют на территории Украины", – заявили в ГПСУ.

В ведомстве подчеркнули, что фирма-посредник имеет большой опыт работы на рынке, ранее сотрудничала с ГПСУ и не допускала задержек или невыполненных контрактов.

"Фирма-посредник, предоставившая предложения, сертифицирована в НАТО. Имеет многолетний опыт работы на рынке. Три года сотрудничает с Государственной пограничной службой Украины. Выступает надежным поставщиком", – говорится в сообщении.

Также в ГПСУ опровергли информацию о том, что у фирмы-посредника нет экспортной лицензии, а у пограничников – соответствующего вооружения, чтобы быть экспертами в типах боеприпасов.

"Сейчас подразделения ГПСУ обеспечены минометами всех калибров, ствольной артиллерией разных калибров, реактивными системами залпового огня и другими современными средствами поражения. Они поступили на вооружение подразделений ведомства, в том числе в рамках закупок по контрактам, заключенным ГПСУ для нужд ведомства", – добавили пограничники.

Напомним, президент США Джо Байден принял решение о выделении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли дополнительные системы ПВО и другие виды вооружения, необходимые украинским защитникам.

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