Дело «Карфаген»

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Скандальное дело, о котором в Украине говорят уже несколько недель, мы знаем под кодовым названием «Карфаген». Значительную часть его фигурантов задержали, кто-то даже успел выйти из СИЗО. Впрочем, до сих пор правоохранители не могут задержать одного из фигурантов — Егора Буркина по прозвищу «Мексиканец».

На днях в Сети даже появилось интервью, якобы взятое у него. Однако существует версия, что это может быть лишь работа российских спецслужб.

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Об этом говорится в материале ТСН.

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Кто такой «Мексиканец» и как ему удалось сбежать из российского СИЗО в Украину

Дело, которое в течение последних нескольких недель обсуждается в украинском информационном пространстве. И один из главных его фигурантов — «Мексиканец», глава наркокартеля «Химпром». Это Егор Васильевич Буркин — россиянин, который неожиданно оказался гражданином Украины. Но уже с совершенно другой фамилией — Егор Левченко. ТСН попыталась разобраться, как именно он стал украинцем, является ли им до сих пор и, самое главное, — зачем ему это нужно!

Егор Буркин родился в Башкортостане, в городе Стерлитамак. Свою «наркотическую» карьеру он начал в начале 2000-х годов со сбыта дешевых синтетических наркотиков. Впоследствии вышел за пределы города и расширил бизнес по всей России, а затем и за рубежом — в Беларуси, Казахстане, Украине и Европе. Тысячи людей в структуре, миллиардные обороты. Буркина задержали в 2014 году. Но российский суд оказался очень гуманным, и его выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. И он быстро уехал из России по другому паспорту в Украину.

Как Буркин стал Левченко: версии о происхождении и жене

25 ноября 2014 года. Именно в этот день Буркин получил украинский паспорт на имя Левченко Егора Васильевича. Информацию об этом документе без труда можно найти в открытом доступе на сайте президента.

На каком основании был выдан документ? В Государственной миграционной службе на запрос ТСН отказались давать комментарии, сославшись на защиту персональных данных.

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Впрочем, в сети можно найти публикации, в которых говорится: паспорт Буркину-Левченко якобы выдали «по территориальному происхождению». Для этого нужно было доказать, что человек или его близкие родственники родились или проживали в Украине до провозглашения независимости. Это один из самых простых способов получения гражданства, и он, согласно законодательству, не требует подписи президента. Были ли такие родственники у Левченко — информацию ГМС тоже не предоставила.

И здесь напомним: в истории Украины уже случались подобные скандалы. В 2017 году бывшую заместительницу главы Государственной миграционной службы Дину Пимахову поймали на взятке в 30 тысяч долларов за помощь в предоставлении украинского гражданства иранцу по территориальному принципу. Впоследствии ее приговорили к 9 годам лишения свободы.

Но вернемся к Буркину-Левченко — он сам никогда лично не рассказывал, как получил гражданство. Однако в недавнем онлайн-аудиоинтервью блогеру Василию Тимошенко мужчина с голосом, похожим на «Мексиканца», рассказал, что фамилию Левченко он якобы взял от своей первой жены и так якобы и получил гражданство. Действительно ли на записи именно «Мексиканец» — проверить нет возможности.

Цитата из интервью с Василием Тимошенко: «Моя первая жена носила в Украине фамилию Левченко, и именно так я получил законный украинский паспорт».

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И вот здесь уже есть нюансы. Получить паспорт гражданина Украины сразу после вступления в брак невозможно. Иностранец-мужчина может претендовать на паспорт не ранее чем через 3–4 года с момента регистрации брака и пройти для этого немало этапов легализации и рассмотрения документов. Также для получения гражданства в таком случае обязательно требуется указ президента Украины. В период, когда Левченко получал паспорт, им был Петр Порошенко. Подписывал ли он такой указ — мы направили несколько запросов, в частности на Банковую и в «Европейскую солидарность», политическую силу, которую возглавляет пятый президент Украины. На данный момент ответов мы пока не получили.

Недолгое украинство, восстановление через ОАСК и санкции СНБО

Левченко пробыл гражданином Украины всего два года. В 2016 году СБУ объявила его в розыск. Правоохранители называли его руководителем транснационального наркосиндиката «Химпром». Более того, СБУ утверждала, что деятельность преступной организации координировали российские спецслужбы. Поэтому якобы само появление Левченко в Украине было неслучайным. И сам факт, что его могли так легко отпустить из российского СИЗО, а затем из страны, — тоже может быть неслучайным. К слову, сам Левченко из Украины сбежал якобы по молдавскому паспорту.

В 2017 году Государственная миграционная служба аннулировала украинский паспорт. Но на этом дело не закончилось. С началом полномасштабного вторжения Буркин вновь попытался легализоваться как украинец. В августе 2022 года представители Буркина обратились в Окружной административный суд Киева с просьбой о восстановлении документов. А 9 ноября 2022 года ОАСК удовлетворил иск. Это произошло за несколько недель до ликвидации самого суда, который власти обвиняли в скандальных, резонансных и противозаконных решениях.

Государственная миграционная служба пыталась обжаловать решение о восстановлении украинских документов Буркина-Левченко, однако проиграла апелляцию. После этого «Мексиканец» начал выдавать себя за сознательного украинца и даже развернул целую информационную кампанию, в которой якобы боролся с теми, кто распространял наркотики.

Впрочем, в декабре 2023 года СНБО вводит в отношении Буркина санкции, в которых он классифицируется именно как гражданин России, который может использовать и украинские паспорта, а также литовский и молдавский паспорта на разные имена. В то же время силовики заявляли, что деятельность Буркина в Украине может быть одним из элементов игры российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине и подрыв ее репутации среди международных партнеров.

Что касается украинского паспорта, то на сайте Государственной миграционной службы в разделе проверки недействительных документов паспорт Буркина сейчас отображается именно как недействительный. Впрочем, официального подтверждения от ГМС, как мы упоминали ранее, ТСН не получила. При этом в интервью с блогером Тимошенко якобы Буркин-Левченко сообщил, что до сих пор имеет несколько гражданств: «Я являюсь гражданином и России, и Украины».

Разыск в США и Украине: в чем подозревают Буркина-Левченко

С точки зрения украинского правосудия Буркин-Левченко в настоящее время является нарушителем закона и находится в розыске по многочисленным обвинениям. СБУ, Нацполиция и НАБУ считают его соорганизатором преступной организации, которая занималась сбытом наркотиков, выплачивала миллионные взятки высокопоставленным чиновникам силовых органов за «крышевание» наркобизнеса, подделки валюты и сети из более чем 50 мошеннических колл-центров.

Следователи утверждают, что он причастен и к покушениям, и к насильственным преступлениям — похищениям, пыткам, поджогам имущества и нападениям на людей. Помимо Украины, он официально находится в международном розыске. Им заинтересовалась и Администрация по борьбе с наркотиками США. Поэтому при возвращении в Украину или в Европу он должен оказаться за решеткой, независимо от того, какой у него будет паспорт.

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