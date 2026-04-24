Скандальное дело о разделении эмбрионов в Днепре завершилось: что решили

Реклама

В Днепре завершилось резонансное судебное дело о разделе замороженных эмбрионов между вдовой и родителями ее умершего мужа. Истцы — свекор и свекровь Анастасии Кузьменко — отказались от иска буквально за шаг до оглашения решения апелляционного суда.

Об этом сообщила корреспондентка ТСН.

Представитель Владимира и Татьяны Кузьменко Александр Мовчан объяснил, что дело могло затянуться еще на годы — вплоть до рассмотрения в Верховном Суде или даже Европейском суде по правам человека. По его словам, истцы приняли решение отказаться от иска по личным и семейным причинам.

Реклама

«Кузьменко Владимир Николаевич и Татьяна Анатольевна надеются, что Анастасия все же продолжит лечение, которое она неоднократно отметила во время судебных заседаний и осуществит рождение ребенка. Они, в свою очередь, готовы всячески способствовать, оказывать ей помощь для развития ребенка и надеются, что смогут принимать участие в воспитании ребенка в дальнейшем как родители умершего Александра», — отметил Мовчан.

Апелляционный суд как раз рассматривал жалобу Анастасии Кузьменко и медицинской клиники на решение Центрального районного суда Днепра, принятое в сентябре прошлого года. Тогда суд постановил разделить шесть криоконсервированных эмбрионов пополам между женщиной и родителями ее покойного мужа. Более того, в решении даже было определено, какие именно эмбрионы и какого пола должны достаться пожилым супругам. Также суд постановил записать пожилых супругов родителями детей после их рождения суррогатной матерью.

Это дело вызвало широкий резонанс в медицинском сообществе, ведь, по словам специалистов, могло создать опасный прецедент для применения репродуктивных технологий в Украине.

Анастасия Кузьменко настаивала, что эмбрионы содержат генетический материал ее и ее покойного мужа. Супруги в браке готовились к процедуре искусственного оплодотворения, однако муж внезапно умер от болезни. После его смерти женщина решила отложить процедуру, чтобы пережить потерю. Впоследствии родители мужа обратились в суд.

Реклама

«Я пью успокоительное, снотворное — я не могу спать? О каких детях идет речь? Потом пошло о том, что если ты не можешь, давай пригласим суррогатную мать, пусть она родит этих детей. Я им сказала, что год после смерти я неготова об этом говорить», — отмечала вдова.

С начала судебного процесса эмбрионы находились под арестом, и воспользоваться ими было невозможно. Сейчас все ограничения сняты.