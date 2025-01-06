Скандальное интервью Зеленского: звонки Путину, извинения от Лукашенко и конец войны

Президент Украины Владимир Зеленский записал подкаст с известным американским интервьюером Лексом Фридманом. Зеленский был очень эмоционален и сделал ряд громких заявлений о Трампе, о том, где взять деньги на оружие, как всем другим гарантам Будапештского меморандума, по его словам, было "по**ру" на Украину и как извинялся Лукашенко за ракеты с территории Беларуси. Обо всем этом и не только – в эксклюзиве TSN.ua.

Разгромное интервью Зеленского!

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому подкастеру Лексу Фридману. И оно поразило не только украинцев! Так эмоционально Зеленский отвечал на вопросы впервые. И главные темы: это переговоры, завершение войны, какие условия это могут быть и что нужно сделать, чтобы украинцам действительно была гарантирована безопасность от повторного нападения.

Зеленский уверен, что самого прекращения огня без гарантий безопасности недостаточно, ведь Путин сможет снова напасть на Украину. В частности, он заявил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп в отношениях с РФ окажется в той же ситуации, что и сам Зеленский в 2019 году. По его мнению, если Трамп согласится на прекращение огня без гарантий безопасности для Украины, он даст "пас возможности" Путину.

Зеленский уверен, что российский диктатор до сих пор не отказался от идеи полностью оккупировать Украину. Он считает, что для достижения мира и недопущения повторной агрессии России Украина должна иметь сильную позицию, основанную на гарантиях безопасности. В частности, быстрый шаг – это НАТО, которое означает сильные гарантии для нас. Вторая часть гарантий безопасности – пакет вооружения. Если прекращение огня будет работать, никто не будет использовать это оружие. Но она должна остаться, чтобы ситуация не повторилась. Поэтому Зеленский просит – санкции уже сейчас и оружие. Ну а если у нас нет гарантии безопасности – Путин придет снова.

Где брать деньги на безопасность?

А на вопрос о том, где взять деньги для безопасности, Зеленский ответил, что США могут использовать 300 млрд. замороженных российских активов. Кроме того, Зеленский заявил, что страны Запада должны сохранить санкции против российской экономики, чтобы она продолжала страдать и платить цену за агрессию против Украины.

Откажется ли Украина от ВОТ?

Также Фридман спросил, согласится ли Украина отказаться от Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, а также Крыма в обмен на приглашение вступить в НАТО. Зеленский сказал, что Украина может согласиться на вступление в НАТО даже с временно оккупированными территориями, однако действие статьи 5 Альянса будет распространяться только на те земли, которые находятся под контролем Киева. Зеленский признал, что это небольшой успех для Украины, но, по его словам, "если мы видим дипломатический способ завершения войны", то он согласен на такой вариант.

Также президент сказал, что хотел бы попасть на инаугурацию Трампа, но без приглашения не поедет.

Зеленский напомнил, что тремя главными гарантами безопасности для Украины, "стратегическими друзьями и партнерами" были США, Россия и Британия, к которым присоединились Франция и Китай. Он отметил, что после оккупации Россией Донбасса и Крыма Украина трижды обращалась с письмами гарантам Будапештского меморандума, но так и не дождалась проведения консультаций. На это Зеленский отреагировал достаточно эмоционально и заявил, что никто не приехал, потому что, цитирую: было по**ру.

"Украина требовала консультаций, на которых все должны быть. Все должны встретиться срочно. Америка, Россия, Британия, Франция, Китай. Или кто-то приехал? Нет. Или кто-то ответил на эти официальные письма, или кто-то консультации провел? Нет. Почему? Да по**ру. Это же понятно по-русски? меморандума, всем по**ру было на эту страну.

Гаранты проигнорировали письма?

По словам президента, последний раз письма гарантам Будапештского меморандума были отправлены уже при его президентстве – в феврале 2022 года, когда произошло полномасштабное вторжение. Но на них тоже никто не ответил. Президент Зеленский отметил, что обсуждал тему Будапештского меморандума с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом и подчеркнул, что этот разговор не закончен и будет продолжен.

Провальные договоренности

Кроме этого, Зеленский вспомнил и переговоры в нормандском формате и заявил, что после договоренностей о прекращении огня россияне не сдержали обещания, а в Кремле начали, цитирую: "нести какую-то х**нь".

Зеленский отметил, что во время переговоров с Путиным в декабре 2019 года в Нормандии при посредничестве канцлера ФРГ Ангелы Меркель и французского президента Эмманюэля Макрона он отметил, что хозяин Кремля заинтересован прежде всего в продлении контракта на транзит газа, а отвод войск, обмен пленными и обмен пленными – вещи для него второстепенные.

“Контракт был подписан газовый, потому что это Путину требовалось. И в этом он все детали знал. Об обмене мы сделали первые шаги и обменяли людей. Относительно прекращения огня нет. Они начали нас убивать примерно через месяц. Я ему позвонил и сказал, что мы договорились. У нас же есть договоренности, это не бумажка в туалете, это серьезная история”, — отметил он.

Путин сделал изумленный вид!

По словам Зеленского, он несколько раз звонил по телефону Путину и требовал объяснений, но тот удивлялся и обещал разобраться. Тем временем россияне и сепаратисты на оккупированных территориях Донбасса "продолжали стрелять и убивать наших людей".

Да, фронт стоял на месте, но они убивали наших людей. Я ему звонил, пока где-то за несколько месяцев россияне перестали брать трубку от нас. Больше соединения у нас не было. Я хотел следующей встречи, как у нас было, в нормандском формате русские отказывали. Мы пробовали это делать через разные страны Европы и не только Европы – русские отказывали, передавали, какую-то х**нь несли. Они не хотели.

Также Зеленский высказался о "любви" путина к русскому народу и вспомнил, как Кремль уничтожал чеченцев, пытавшихся обрести независимость от России.

“Чеченцы – кто? Другой народ, другая вера, другие люди, другой язык. Миллион. Уничтожен. А как уничтожил? Как Путин их убивал? С любовью? Думаю, что, в объятиях подавлял. "Да люблю, так люблю, аж убить хочется" – вот это его любовь. Вы ошибаетесь. Он не любит свой народ. Он любит свой народ – это окружение, это часть людей”, – отметил он.

По его словам, не может лидер любящего свой народ государства отправить своих людей умирать на чужую землю: “Не фашисты пришли на его землю и надо защищаться. Путин пришел на нашу и он их отправил. Чечня – отправил, Сирия – отправил, Африка – отправил, Грузия – отправил. И здесь Украина... 788 тысяч убиты или ранены россияне. Он же их всех россиянами называет, даже тех, которые у него там, на территории России, по-русски говорить не умеют”.

А что там КНДР?

Говорили в интервью и об участии КНДР в войне. Президент сравнил, что в то время когда ЕС дал Украине миллион снарядов, Северная Корея дала Путину 3,7 млн снарядов. Также Зеленский заявил, что из 12 тысяч северокорейских военных, которых отправили в РФ воевать против Украины, уже убиты или ранены 3800 военных.

"Посмотрите на этот пример. Северная Корея. 12 тысяч приехало на территорию РФ для участия в войне. На сегодняшний день 3800 убиты или ранены. Они могут привезти еще 30-40 тысяч. А могут и 500 тысяч. Они могут привезти много людей. Потому что у них автократия", – сказал он.

Как россияне скрывают солдат КНДР?

В то же время Зеленский считает, что Европа не сможет собрать армию, которая будет насчитывать два или три миллиона человек. Но рассказал, как оккупанты пытаются заметать следы за собой, чтобы хоть как-то скрыть присутствие бойцов КНДР.

"Нет такой цели всех собрать – мы не хотим войны. Мы хотим россиян остановить. А они приглашают солдат из Северной Кореи. Сжигают им лицо, раненым или убитым. Чтобы они были неузнаваемы. Есть доказательства – фото и видео", – говорит он.

Лукашенко: "Володя, это не я"! Зеленский о разговоре с Лукашенко

Что интересно, во время интервью Зеленский признался в разговоре с Лукашенко в начале полномасштабного вторжения. Последний, мол, божился, что непричастен к войне, говорил: "Володя, это не я" и предлагал ударить по белорусскому заводу. Интересно, зачем? Чтобы расширить конфликт или чтобы украинцам стало легче? Только вот в каком месте станет нам легче, если будет минус один завод в Беларуси. Словом, Лукашенко чудит, как обычно.

"Ты поверь, Володя, это не я, – говорил он мне. Говорил, что "это не я, с моей территории ракеты пускал Путин". Это условно его слова, у меня есть свидетели. Он сказал: "Я прошу прощения”. Я ему сказал, что ты такой же убийца, а он мне: "Пойми, нельзя воевать с россиянами. Он мне сказал: "Ударь по нефтеперерабатывающему заводу". Мозырский, кажется, завод. А я ему: О чем ты говоришь?" – рассказал украинский президент.

Война может закончиться в 2025 году?

Кроме того, Зеленский заявил, что в наших силах закончить войну в 2025 году. И хотелось бы в январе, говорит президент, но насколько реально, что война закончится в этом году – станет ясно в ближайшее время.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: РАЗГРОМНОЕ ИНТЕРВЬЮ ЗЕЛЕНСКОГО БЕЗ ЦЕНЗУРЫ! Звонки Путину и "Володя, это не я" от Лукашенко!

Ранее Зеленский анонсировал важные встречи и переговоры уже на этой неделе.